Небезпечний довгобуд у Золочеві

Часопис «Наша українська справа» неодноразово на своїх сторінках торкався теми довгобуду, що на вулиці Ак. Павлова у Золочеві. Після передачі його до комунальної власності міста та отримання згоди Львівської обласної ради на зміну цільового призначення будівлі, з’явилась надія на реконструкцію довгобуду під житло для військовослужбовців. На жаль, ця надія не справдилась. Про ситуацію з довгобудом коротко розповідає міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ: – Ми виступили з ініціативою передачі цього довгобуду в комунальну власність міста, бо хотіли вирішити житлові проблеми військовослужбовців Навчального центру Національної гвардії України. Я зустрічався із командувачем Національної гвардії України. Декілька разів комісії з Києва були у Золочеві, вивчали та обстежували технічний стан будівель. Згодом дійшли до висновку, що

Часопис «Наша українська справа» неодноразово на своїх сторінках торкався теми довгобуду, що на вулиці Ак. Павлова у Золочеві. Після передачі його до комунальної власності міста та отримання згоди Львівської обласної ради на зміну цільового призначення будівлі, з’явилась надія на реконструкцію довгобуду під житло для військовослужбовців. На жаль, ця надія не справдилась.

Про ситуацію з довгобудом коротко розповідає міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ:

– Ми виступили з ініціативою передачі цього довгобуду в комунальну власність міста, бо хотіли вирішити житлові проблеми військовослужбовців Навчального центру Національної гвардії України. Я зустрічався із командувачем Національної гвардії України. Декілька разів комісії з Києва були у Золочеві, вивчали та обстежували технічний стан будівель. Згодом дійшли до висновку, що ці будівлі реконструювати під житло для військовослужбовців неможливо через незадовільний технічний стан. Прикро, але факт. Що стало в пригоді нацгвардійцям – демонтовані будівельні матеріали, які вони використовують для облаштування стрільбища. Поетапно передаємо для потреб військових придатне.

Полковник Михайло КУЛИК, начальник Навчального центру НГУ розповідає:

– Золочівська міська рада в особі міського голови Ігоря Гриньківа, його заступників, депутатського корпусу та виконавчого комітету завжди активно реагує на потреби військових. Не секрет, що чим якісніші умови навчання та підготовки наших військовослужбовців, тим краще вони зможуть виконувати свої обов’язки щодо захисту держави. Міська рада Золочева надає активну допомогу у розбудові польової навчально-матеріальної бази Навчального центру сьогодні. Так за сприяння міського голови Ігоря Гриньківа та за рішенням сесії міської ради до Навчального центру передано бетонні вироби, з яких облаштовано сучасні укріплення для ведення бойової стрільби як у складі відділень, так і з бронетехніки. Раніше військові використовували для облаштування інженерних позицій тільки підручні матеріали, але вони ненадійні та недовговічні. В 2020 році сплановано продовжити обладнання нових навчальних місць. Командування Навчального центру надіється і надалі на підтримку для військових у складний для держави час. Щиро дякую міському голові Ігорю Гриньківу та депутатам міської ради, які приймають важливі рішення щодо зміцнення обороноздатності нашого війська.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків також звертається до громади із застереженням, адже нещодавно частина довгобуду обвалилась:

– Сьогодні найбільше турбує аварійний стан великого корпусу. Там вже стався обвал однієї секції від даху донизу. Добре, що ніхто не постраждав.

Відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, ми вже виготовили документацію на демонтаж цього незавершеного будівництва, провели її експертизу. Можна було б вже приступати до розбирання. Однак, потрібні значні кошти, яких і так обмаль на найнеобхідніше. Шукаємо найдешевший для бюджету і безпечний варіант вирішення. Якщо у когось є мудрі прийнятні поради – уважно розглянемо. Користуючись нагодою, звертаюсь до батьків, насамперед мешканців навколишніх будинків.

Дорогі батьки! Наказуйте дітям, щоб не наближались до аварійних будівель. Жодна огорожа чи вказівники про безпеку не зупинять дитину, якщо вона захоче пролізти в довгобуд. Комунальники не мають можливості забезпечити круглодобову охорону цього незавершеного будівництва. Дуже сподіваюсь, що такий стан підвищеної небезпеки через можливий подальший обвал триватиме недовго.





Леся ГОРГОТА