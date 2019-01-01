Досвід Золочева перенести в Радехів
Напередодні Великодніх свят Золочів із дружнім візитом відвідав голова Радехівської ОТГ Степан Коханчук. «Громада Радехова минулого року розмальовувала для нас писанку. А цьогоріч радехівська і золочівська писанки красуватимуться у Радехові впродовж Великодніх свят. Тішуся, що ми змогли започаткувати таку гарну традицію культурної співпраці між містами», – говорить міський голова Золочева Ігор Гриньків. Про враження від міста Золочева розповідає Степан Коханчук: – Із міською радою Золочева та особисто із міським головою Ігорем Гриньківим у нас дуже добрі і дружні стосунки. Ігор Михайлович як досвідчений міський голова завжди може допомогти порадою міським головам інших міст. Минулого року Радехівська міська рада розмальовувала писанку для міста Золочева. А цьогоріч писанки – наша, радехівська, та золочівська – будуть виставлені для огляду і в нашому місті. То ж це мій дружній візит. З містом Золочевом мене пов’язує військова служба, я тут проходив навчання у військовій частині. Ще з того часу про Золочів у мене залишились приємні і теплі спогади. Сьогодні місто справило на мене неймовірні враження бо воно дуже змінилось. Місто просто не впізнати. Я з почуттями білої заздрості сьогодні прогулювався містом. Європа. Європа у нас. Європа у Золочеві. Дуже приємно, що є люди, котрі прагнуть змін і знають як це зробити. Скільки зроблено у місті, скільки зелені, тротуарів, пішохідних зон. Все для золочівської громади. Тішусь, що громада гідно оцінює роботу свого міського голови Ігоря Гриньківа, бо він позитивний і він перспективний. Знаю скільки ще у нього планів. Мушу цей досвід міста Золочева, досвід Ігоря Михайловича перенести у свою громаду, щоб і Радехів змінити на краще. Леся ГОРГОТА