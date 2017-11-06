Потенціал активної молоді
У приміщенні школи села Червоне Золочівського району громадська організація «Золочівська Агенція регіонального розвитку» в рамках проекту «Змінюємося разом», що реалізується за підтримки Карпатського фонду проводить серію семінарів-практикумів «Розвиток громади через партнерство, об’єднання та мобілізацію інтересів всіх її членів» для сільської молоді, працівників Народного дому та сільської ради. Мета семінарів-практикумів – це згуртувати громаду, налагодити партнерство та взаєморозуміння між всіма її членами та органами місцевої влади. Серед цікавих тем семінару присутні отримали можливість ознайомилися із молодіжною творчістю, вивчили основи ведення підприємництва та започаткування власної справи, зокрема створення у сільських оселях підприємницьких груп із рукоділля, використовуючи наявний природній і власний ресурс громади.
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