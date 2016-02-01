Зупинка "спиною" до дороги

nus.in.ua, 11 січня 2018, 13:58

Нещодавно на вулиці Січових Стрільців біля міського кладовища «спиною» до дороги поставили зупинку. Чому ж зупинку розвернули «задом наперед»?

Роман КУШНІР, архітектор Золочівської міської ради:

– Наш інженер-будівельник Тарас Куйбіда нещодавно побував у Канаді, і він перейняв цей досвід країн світу, які у цілях безпеки влаштовують зупинки спиною до проїжджої частини.

У першу чергу, це – заходи безпеки, друге – якщо погані погодні умови, дощ або сніг, це захищає пасажирів. Це безпека, передовсім, наших дітей, котрі не мають можливості вибігти відразу на дорогу. Справа тут встановлений прозорий пластик через який не задуватиме вітер, але автобус буде видно. До того ж приємно, що таку зупинку виготовив наш підрядник ТзОВ «Золочівагробуд» (керівник Йосип Барабаш). Також у планах маємо розмістити біля зупинки дошку оголошень, щоб саму зупинку не обклеювали оголошеннями.





Розмоляла

Ірина Домарецька

Фото Оксани КУШНІР