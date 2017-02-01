nus.in.ua, 30 червня 2017, 16:39

«В дитинстві відкриваєш материк,

Котрий назветься потім – Батьківщина»

Ліна Костенко



Адміністрація ДНЗ

21 червня вихованці старшої групи «Барвінок» разом з вихователями Н. Гадевич і М. Цюпка при сприянні батька Б. Запотічного – учасника АТО, військовослужбовця побували у військовій частині 3007.Майор А. Греськів цікаво, змістовно провів екскурсію територією частини. Що не крок, то нові враження: КПП, військовий госпіталь, їдальня, охорона секретного об’єкта, кабінет інженерної підготовки, музей слави…Дітвора мала змогу побачити на власні очі справжню сучасну зброю, новітню спецтехніку, екіпаж у повній екіпіровці, сиділи за кермом навчального БТРа. Все це викликало неабиякий емоційний сплеск у малят.Та найбільше сподобався дітям виступ чотирилапих друзів. З допомогою досвідчених кінологів собаки продемонстрували свої вміння, виконували команди та навіть затримували «ворогів».На завершення екскурсії діти разом з отцем Ю. Галабудою у капличці попросили здоров’я для захисників та мирного неба для всіх нас.Під час екскурсії дошкільнята дізналися багато нового, захоплюючого про військову службу. Дітлахи задоволені. Вони щиро подякували за повчальну, корисну та цікаву екскурсію. Сподіваємося, що після екскурсії вихованці ДНЗ в майбутньому поповнять ряди мужніх захисників Батьківщини і виростуть справжніми патріотами.