Гарний приклад для наслідування

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:22

До редакції нашого часопису звернулись жителі будинку № 7, що на вулиці Богдана Хмельницького у Золочеві аби висловити подяку міському голові Золочева Ігорю Гриньківу, його заступнику Богдану Рибасі, працівникам підприємства ТзОВ «Золочів Старбуд» за те, що перед їхнім будинком відремонтували дворову під‘їзну дорогу, а також впорядкували тротуари.

Детальніше про капітальний ремонт цієї ділянки розповів нам заступник міського голови Золочева Богдан Рибаха:

– На вул. Б. Хмельницького проведено ремонт асфальто-бетонного покриття дворової дороги до житлового будинку № 7. Роботи виконувало ТзОВ «Золочів Старбуд» коштами міського бюджету. Після завершення дорожньо-ремонтних робіт виникло питання влаштування тротуарної доріжки та впорядкування прилеглої території будинку.

Враховуючи потребу влаштування тротуару, мешканці будинку долучились до співфінансування проведення робіт, а також власними силами та коштами сформували клумби, висадили квіти та зелені насадження. Прилегла прибудинкова територія набула привабливого вигляду, що може бути прикладом для мешканців інших багатоповерхівок у нашому місті.





Ірина ДОМАРЕЦЬКА