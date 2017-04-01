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Гарний приклад для наслідування

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:22
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Гарний приклад для наслідування

До редакції нашого часопису звернулись жителі будинку № 7, що на вулиці Богдана Хмельницького у Золочеві аби висловити подяку міському голові Золочева Ігорю Гриньківу, його заступнику Богдану Рибасі, працівникам підприємства ТзОВ «Золочів Старбуд» за те, що перед їхнім будинком відремонтували  дворову під‘їзну дорогу, а також впорядкували тротуари.
Детальніше про капітальний ремонт цієї ділянки розповів нам заступник міського голови Золочева Богдан Рибаха:
– На вул. Б. Хмельницького проведено ремонт асфальто-бетонного покриття дворової дороги до житлового будинку № 7. Роботи виконувало ТзОВ «Золочів Старбуд» коштами міського бюджету. Після завершення дорожньо-ремонтних робіт виникло питання влаштування тротуарної доріжки та впорядкування прилеглої території будинку.
Враховуючи потребу влаштування тротуару, мешканці будинку долучились до співфінансування проведення робіт, а також власними силами та коштами сформували клумби, висадили квіти та зелені насадження. Прилегла прибудинкова територія набула привабливого вигляду, що може бути прикладом для мешканців інших багатоповерхівок у нашому місті.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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