Ліцеїстка здобула диплом переможця

nus.in.ua, 10 квітня 2017, 14:17

Із 27 по 31 березня 2017 року в місті Біла Церква проходив ІV етап ХХХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Надзвичайно приємно, що десятикласниця Золочівського економічного ліцею Лілія Ковалик стала призером заключного етапу Всеукраїнської олімпіади. Дівчина здобула Диплом переможця ІІІ ступеня. Мовно-літературні змагання проходили у два тури: 28 березня учасники (152 школярів з усіх областей України) виконували завдання з української мови, 29 березня – з української літератури.

Лілія КОВАЛИК, ділиться з нами враженнями від участі в олімпіаді та підготовкою до неї:

– Мені не було складно готуватись, оскільки готуюсь впродовж року. Та й сама література десятого класу цікава, то було неважко, приносило задоволення, але треба було дещо перечитати, підзбирати особливу інформацію. Впродовж тижня наша львівська команда жила в гуртожитку, ми всі здружились. Самі завдання не були легкими, треба було багато думати, згадувати, іноді включати фантазію. Найприємніше і найлегше було писати твір. Теми творів попались такі, що писати було легко. З мови я писала про громадянський обов‘язок, а з літератури вибрала тему «Еміграція як подорож у потойбіччя» за новелої Стефаника «Камінний Хрест». За твори мені поставили високі бали. Я задоволена своєю роботою.

У перерві між випробуваннями ми мали чудову нагоду відпочити з користю. Організатори олімпіади передбачили цікаву та насичену програму культурно-розважальних заходів. Особливо мене зворушила вистава «Дерева помирають стоячи» в Київському академічному обласному музично–драматичному театрі імені П. К. Саксаганського. Я навіть взяла автографи у акторів. Вразила також екскурсія Державним дендрологічним парком «Олександрія» та весняні розваги на льодовій арені «Білий Барс».

Наталія Юріївна КОВАЛИК, учитель української мови і літератури ЗЕЛ, керівник Львівської команди олімпійців:

– Хвилюючими та напруженими були хвилини очікування результатів. Остаточні підсумки оприлюднено 31 березня – у день закриття олімпіади. Львівська команда цьогоріч продемонструвала високий рівень підготовки: із шести членів команди п’ятеро стали призерами змагань. Керівники команд взяли участь у круглому столі «Нова українська школа: мовно-літературний компонент» та ознайомилися з досягненнями освітян Київської області, відвідавши музейно-виставковий комплекс КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Завершилося свято чудовим концертом та традиційною церемонією передачі естафети олімпіади учнівською командою Київщини команді Вінницької області.

Вітаємо переможців заключного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади. Бажаємо обдарованій молоді та їх наставникам гідних умов для творчої реалізації.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА