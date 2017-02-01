Військовий оркестр зачарував жителів Корця

nus.in.ua, 10 березня 2017, 11:24

Оркестр Навчального центру Національної гвардії України розпочав турне містами Рівненщини.

Військові музиканти радували своєю творчістю жителів міста Корець. У їх виконанні звучали українські пісні, урочисті марші, твори відомих світових композиторів та популярні сучасні попурі.

Своєю грою військовослужбовці створили справжню радісну атмосферу. Бурхливими оплесками глядачі дякували гвардійцям за неперевершене дійство. Військовий оркестр Навчального центру залишив незабутні приємні спогади усім присутнім і подарував їм святковий настрій.

Підтвердженням справді хорошої гри були слова розчарування багатьох присутніх про те, що велика кількість близьких і знайомих не змогли побувати на концерті. Проте записи на мобільних телефонах зможуть порадувати усіх, хто не мав змоги відвідати виступ військового оркестру.

Агітаційна група військової частини також проводила роботу серед студентів вищого професійного училища. В ході бесіди офіцер відділу кадрів старший лейтенант Георгій Кисельов розповідав про завдання Національної гвардії України, ознайомлював із правилами прийому на військову службу за контрактом, роз‘яснив положення про соціальний і правовий захист та грошове забезпечення.

Всім, хто зацікавився службою в Національній гвардії, було надано контактні телефони посадових осіб Навчального центру, які безпосередньо відповідають за цей напрямок роботи.









Роман Сидорович,

майор

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