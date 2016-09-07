Про адміністрування ЄСВ розповіли у фіскальній службі

nus.in.ua, 9 грудня 2016, 18:30

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбувся семінар – практикум щодо особливостей нарахування та сплати єдиного внеску.

В ході заходу завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Олег Сембай проінформував про зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесені наказом Мінфіну України від 07.09.2016 №813, зазначивши, що звітність за оновленою формою подається з 1 грудня ц.р. Роз’яснив особливості вирахування єдиного внеску та порядок заповнення відповідної звітності. Наголосив, що при виявленні помилки у Звіті до закінчення терміну його подання, страхувальник повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до фіскального органу за місцем обліку. Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий до закінчення термінів подання звітності. Якщо страхувальником до закінчення терміну подання Звіту подаються лише окремі таблиці за поточний звітний період Звіту зі статусом «скасовуюча», «додаткова» цей Звіт не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.

Також податківці зазначили, що з 1 грудня розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати становить 1600 грн. та впливає на сплату єдиного внеску. Тобто, з 1 грудня: розмір мінімального страхового внеску - 352 грн.; максимальна величина доходу, на яку потрібно нараховувати ЄСВ - 40 000 грн; максимальний розмір нарахованого єдиного внеску - 8800 грн, а при нарахуванні внеску на зарплату працівника-інваліда, якщо роботодавцем є юридична особа - 3364 грн. На рівні мінімального страхового внеску мають сплачувати єдиний внесок за себепідприємці - платники єдиного податку та самозайняті особи.

На завершення семінару платникам нагадали про функціонування електронного сервісу «Електронний кабінет платника»(оновлена версія) та надали відповіді на запитання присутніх.

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ