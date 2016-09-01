Пожежа поблизу міського сміттєзвалища
nus.in.ua, 10 вересня 2016, 17:43
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Справжнє екологічне лихо могло трапитись на Золочівщині, якби не професійні дії рятувальників. 10 вересня близько 16 години виникла пожежа внаслідок підпалу сухої стерні у селі Єлиховичі. Через спекотну погоду вогонь швидко розповсюджувався і якби не оперативні дії рятувальників, могло б статись лихо. Адже за кілька десятків метрів – міське сміттєзвалище. Проте, схоже, окремі мешканці уже забули, що таке пожежа і як це кілька тижнів поспіль гасити сміття.
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