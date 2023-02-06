Що таке гепатит та від чого він з'являється?

Завідувач АГ м.Золочів

Ірина НАЙДА

Щорічно гепатит стає причиною 1,3 мільйона смертей у всьому світі. Це захворювання не тільки небезпечне, а й підступне, адже тривалий час може протікати безсимптомно і проявляється вже на останніх стадіях ураження печінки.Для своєчасної діагностики гепатиту важливо регулярно проходити профілактичні обстеження.Гепатит — це не окреме захворювання, а запальний стан печінки. Зазвичай причиною запалення стають вірусні інфекції, проте є й інші можливі причини гепатиту.Аутоімунний гепатит розвивається, коли організм людини виробляє антитіла проти тканин печінки, що призводить до запалення залози. Токсичний гепатит печінки може виникати як вторинний результат від прийому деяких ліків, токсинів, наркотиків та алкоголю.Існує п'ять основних типів вірусних гепатитів: А, В, С, D і E. Кожен тип провокується окремим вірусом. Деякі типи можуть протікати без особливих наслідків, тоді як інші спричиняють патологічні зміни в печінці. Найнебезпечнішими є гепатит В і С, які викликають цироз, втрату функцій печінки та в деяких випадках провокують онкологію.Основна відмінність вірусних гепатитів між собою полягає у їх перебігу та ризику розвитку серйозних ускладнень.• гепатит А — відомий також як хвороба Боткіна. Протікає гостро, за симптомами часто нагадує ГРВІ. Зазвичай не несе загрози життю;• гепатит В — невиліковна форма гепатиту, яка протікає хронічно. Для початку зараження характерні підвищення температури, слабкість, нудота та блювання. Гепатит викликає збільшення печінки та селезінки, але при правильному лікуванні можна сповільнити прогресування захворювання;• гепатит С — найагресивніша форма гепатиту. При діагностиці на ранніх стадіях успішно піддається лікуванню. Через відсутність симптоматики на початку хвороби гепатит С зазвичай виявляється випадково під час профілактичних чи передопераційних обстежень;• гепатит D — рідкісна форма, яка розвивається тільки у людей, інфікованих гепатитом В. Це хвороба-супутник, яка ускладнює перебіг та прискорює руйнування тканин печінки;• гепатит Е — за характером перебігу нагадує гепатит А, але проявляється поступово. Особливо небезпечний для вагітних, оскільки підвищує ризик гострої ниркової недостатності, загибелі плода та смерті. Найчастіше трапляється у регіонах із несприятливою санітарно-гігієнічною обстановкою.Існує два шляхи передачі гепатитів: фекально-оральний та парентеральний. Фекально-оральний шлях передбачає інфікування вірусом через немиті руки, харчові продукти, побутові предмети, рідше — повітряно-краплинним шляхом. Парентеральний шлях передбачає передачу через біологічні рідини: кров, слину, генітальні виділення, материнське молоко.Гепатити А і Е передаються фекально-оральним шляхом і за перебігом можуть нагадувати розлади ШКТ. Передача гепатиту В, С, D відбувається парентеральним шляхом, тобто заразитися ними можна при сексуальному контакті з інфікованою людиною, при переливанні крові, під час пологів та при грудному вигодовуванні. Також можливе зараження у манікюрних та косметологічних кабінетах, тату-салонах, де нехтують стерилізацією інструментів.Симптоми гострих гепатитів проявляються незабаром після зараження вірусом, тоді як хронічні форми (гепатит В і С) можуть не мати жодних ознак доти, доки запалення не призведе до втрати функції печінки. Загальні ознаки вірусних гепатитів включають:• підвищення температури;• загальну слабкість, втомлюваність;• головний біль, запаморочення;• темну сечу, блідий стул;• втрату апетиту;• безпричинну втрату ваги;• періодичні болі та тяжкість у правому підребер'ї (розташування печінки);• жовтяничність шкіри та склер очей.Токсичний гепатит також проявляється нудотою та блюванням. При цьому жовтушність може бути відсутнім.Для діагностики гепатиту насамперед необхідно здати аналіз на маркери гепатиту, який дозволяє визначити наявність вірусу та його тип, а також біохімічний аналіз крові, за результатами якого можна оцінити інтенсивність патологічних змін у печінці. Також лікар може призначити УЗД органів черевної порожнини та біопсію печінки.Лікування гепатиту залежить від його типу. Специфічного лікування гепатитів А та Е не існує. За відсутності гострої печінкової недостатності терапія полягає у підтримці збалансованого харчування та поповненні втрати рідини, спричиненої блюванням та діареєю. У більшості людей, які перехворіли на хворобу Боткіна, виробляється довічний імунітет.Гепатит В є невиліковним, тому при хронічному перебігу захворювання призначається підтримувальна терапія, яка включає прийом противірусних препаратів. Лікування гепатиту В спрямоване на уповільнення патологічних змін, що викликають цироз печінки, та зниження ризику розвитку раку печінки. Трансплантація печінки також не допомагає повністю позбутися гепатиту В, оскільки вірус може вразити пересаджену залозу.Лікування гепатиту С передбачає прийом препаратів прямої противірусної дії. При ранній діагностиці захворювання вдається досягти повного одужання. Якщо гепатит С викликав незворотні зміни печінки, терапія зводиться до підтримки функцій залози та продовження життя інфікованої людини.Профілактика вірусних гепатитів залежить від їхнього типу. Щоб знизити ризик зараження гепатитами А та Е, необхідно ретельно мити руки після туалету та перед їдою, вживати тільки повністю приготовану їжу та очищену воду. Профілактика гепатитів В, С і D включає використання особистих манікюрних інструментів, бритв і зубних щіток, а також відмову від незахищених статевих контактів.Також можна пройти вакцинацію від гепатитів А та В. В Україні вакцинація від гепатиту В входить до переліку обов'язкових щеплень при народженні та проводиться у три етапи: перша доза вводиться у першу добу після народження немовляти, друга – у 2 місяці та третя – у 6 місяців.Якщо у дитинстві імунізація від гепатиту не проводилася, у дорослому віці також можна зробити щеплення від гепатитів А та В. Перед проведенням вакцинації необхідно проконсультуватися з терапевтом чи сімейним лікарем та здати аналіз на гепатити.Бережіть своє здоров`я!