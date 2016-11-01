Трамвай на Сихів запущено

nus.in.ua, 25 листопада 2016, 12:01

У четвер, 17 листопада, у Львові відкрили новий трамвайний маршрут № 8, який сполучив центральну частину з мікрорайоном Сихів. Перший трамвай з представниками міської влади, ЄБРР та журналістами проїхав з площі Соборної до кінотеатру імені Довженка.

Усього під час запуску з площі Соборної виїхали три нові «Електрони». У першому з них їхав і міський голова Львова Андрій Садовий, якому протягом усього маршруту довелося стояти через відсутність вільних місць. У трамваї також їхали депутати міськради Ігор Корончевський та Юрій Кужелюк, директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза, директор представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, представник уряду Німеччини Юрген Кайнхорст.

Під час поїздки на підйомі на вул. Стуса в районі вул. Тернопільської колію перекрили кілька десятків протестувальників, які вимагали зробити зупинку трамвая на цій ділянці. До них вийшли міський голова Львова Андрій Садовий, керівник ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович та представники ЄБРР. Після п'яти хвилин переговорів протест припинився, а протестувальників запросили до салону трамвая.

Близько 12:30 перші три трамваї приїхали на Сихів. Їх зустрічали кілька тисяч людей, які фотографували трамваї й махали йому руками, вітаючи пасажирів першого рейсу.

Як наголосив під час відкриття руху на новій трамвайній лінії Андрій Садовий, «Трамвай на Сихів» – один з найбільших інфраструктурних проектів, реалізованих в Україні за часів незалежності. Я сьогодні маю честь дякувати великій кількості людей доброї волі, які долучились до реалізації проекту «Трамвай на Сихів». Спочатку була ідея, до неї було багато запитань, але була віра, що він потрібен і буде корисний для міста Львова. Сьогодні ми відкриваємо тільки маленьку частину проекту – сполучення трамваєм з площі Соборної до кінотеатру Довженка. Наступний етап – це продовження сполучення до «Санта-Барбари». Також тривають роботи на вулиці Стуса», – зазначив міський голова Львова.

Директор Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні, який надав Львову кредит на будівництво трамвая на Сихів, Шевкі Аджунер привітав сихівчан із запуском трамвая. «Дуже приємно бачити сьогодні тут багато усміхнених облич львів’ян. Львів лідирує у запровадженні та реалізації інфраструктурних проектів. Коли є прогресивні лідери у місті, у державі, тоді і фінансування обов’язково знайдеться і буде охоче пропонуватися. Вітаю всіх із цією подією. Я порахував, що економія 20 хвилин щодня на добирання, яку дає трамвай, додає нам до життя 4-5 днів. Їх потрібно використовувати для себе. Проведіть їх зі своїми родинами для вашого благополуччя», – сказав він.

Для реалізації проекту місто також отримало 5 млн. євро гранту – безповоротної фінансової допомоги від уряду Німеччини.

«Ми цінуємо та хочемо відзначити відданість Львова реформам не лише у місті, але й на рівні всієї країни. Саме такі проекти, як цей, показують нам, що справді відбувається поступ, а не тільки про нього говорять в теорії. Трамвай на Сихів, мабуть, є найважливішим серед проектів зі Львовом, оскільки він дійсно робить життя людей легшим. Ми фінансуємо багато проектів саме тут, адже ми вважаємо Львів містом, яке лідирує у змінах, і в тому числі змінах в громадській сфері», – зазначив представник Федерального міністерства екології, охорони природи, будівництва і безпеки ядерних реакторів Німеччини Юрген Кайнхорст.

Один з нових «Електронів» розірвав символічну зелену стрічку з бантом на знак того, що маршрут на Сихів відкрито.

Як наголосив міський голова Львова Андрій Садовий, «Трамвай на Сихів» – один з найбільших інфраструктурних проектів, реалізованих в Україні з часів незалежності. Пропускна здатність нової лінії – до 8 тисяч пасажирів на годину. Очікується, що за день трамваєм на Сихів користуватимуться 48 тисяч львів’ян.

Довгоочікуваний трамвай на Сихів отримав номер «8». На новій трамвайній лінії, збудованій у місті вперше за останні 30 років, 14 зупинок з Сихова до центру Львова, і 15 – у протилежний бік, з центру – до Сихова.

Зараз маршрут пролягає від площі Соборної через вулицю Стуса до кінотеатру імені Довженка. Після завершення усіх будівельних робіт, затримка яких пов’язана з перенесенням ринку, до кінця року маршрут трамвая буде продовжений до кінцевої зупинки – вулиці Вернадського.



Ірина РЕВУНОВА