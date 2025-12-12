Надходження ПДФО зросли майже на 19 %: за пів року сплачено 347,2 млрд грн

Золочівська ДПІ

За січень – червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 54,9 млрд грн, або 18,8 %, більше, ніж за аналогічний період минулого року. За перше півріччя 2025 року надходження становили 292,3 млрд гривень.Найбільші суми ПДФО до бюджетів сплатили платники:- м. Києва – 82,7 млрд грн;- Дніпропетровської області – 33,9 млрд грн;- Львівської області – 24,1 млрд грн;- Київської області – 21,7 млрд гривень.ПДФО залишається одним із ключових бюджетоформуючих податків та основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Саме за рахунок цього податку фінансується значна частина видатків громад на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, благоустрій, розвиток інфраструктури та інші важливі потреби.Із загальної суми надходжень 166,2 млрд грн спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям минулого року надходження зросли на 20,5 %, що свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку.Офіційне працевлаштування має переваги не лише для держави та громад, а й для самих громадян. Зокрема, громадяни, які протягом року отримували офіційні доходи, з яких утримувався ПДФО, мають право оформити податкову знижку та повернути частину сплаченого податку.Податкова знижка надається за окремими видами витрат, визначеними Податковим кодексом України, зокрема за оплату навчання, іпотечних відсотків, страхових платежів, благодійних внесків, окремих медичних послуг та інших витрат.Для отримання податкової знижки необхідно подати до податкового органу за місцем податкової адреси податкову декларацію про майновий стан і доходи та документи, що підтверджують понесені витрати. Скористатися правом на податкову знижку за витратами, понесеними у 2025 році, можна до 31 грудня 2026 року.Як отримати податкову знижку: дізнайтеся за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/992275.html.Упродовж січня – червня 2026 року до зведеного бюджету від платників акцизного податку Львівщини надійшло 288,4 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.Зокрема, за цей період загальний фонд державного бюджету отримав від Львівської області отримав 29,6 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, або 125,7 відс. доведеного завдання (додатково надійшло 6,1 млн грн), та на 0,7 млн грн або на 2,4 відс. більше порівняно з минулим роком.Також до загального фонду державного бюджету платники Львівщини перерахували 1,1 млн грн акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, або 156,4 відс. доведеного завдання (додатково надійшло 0,4 млн гривень).До місцевих бюджетів області надійшло 257,7 млн грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, або 105,7 відс. доведених завдань (додатково надійшло 14,0 млн грн) та на 27,0 млн грн або на 11,7 відс. більше ніж у минулому році.Відповідно до норм Податкового кодексу України (ПКУ) податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені, зокрема, ПКУ.Виконанням податкового обов’язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений податковим законодавством строк.Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені ПКУ.Порядок нарахування пені визначено ст. 129 ПКУ.При нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст. 50 ПКУ, – після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, розпочинається нарахування пені.Нарахування пені закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів на відповідний рахунок платника податків, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань.На суми грошового зобов’язання, визначеного п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відс. річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.Фізичні особи можуть дізнатися про заборговані податки за посередництвом пропонованих Державною податковою службою електронних сервісів. Доступ до інформації про податковий борг мають платники податків, зокрема, фізичні особи - громадяни, які не є суб’єктом господарювання, та які є користувачами:- Електронного кабінету:меню «Стан розрахунків з бюджетом» надає користувачу Електронного кабінету доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів;меню «Вхідні/вихідні документи» містить направлені платнику інформаційні повідомлення про податковий борг (заборгованість) із наданням реквізитів сплати;- мобільного застосунку «Моя податкова»:розділ «Стан розрахунків з бюджетом» та розділ «Мої дані» надає доступ до інформації про стан розрахунків з бюджетом;розділ «Повідомлення» містить інформаційні повідомлення про наявність податкового боргу та повідомлень про наявність узгодженого податкового зобов’язання.Нагадаємо, що у разі виникнення у платника податків податкового боргу, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення, що передбачено п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України.Основні новації Експериментального проєкту, який реалізовується в ДПС відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 25 липня 2024 року №854 , - розподіл всіх податкових ризиків за основними видами:ризик реєстрації – випадок, коли особи, які зобов’язані стати на облік у податковому органі або зареєструватися платниками окремих податків, не перебувають на обліку в податковому органі або не зареєстровані платниками відповідних податків;ризик звітності – випадок, коли платники податків подають податкову звітність із запізненням або не подають її взагалі;ризик сплати – випадок, коли платники податків сплачують податки, збори, платежі із запізненням або сплачують у неповному обсязі, або не сплачують зовсім, що призводить до виникнення або накопичення податкового боргу;ризик декларування – випадок, коли податкові надходження зменшено або може бути зменшено внаслідок неправильного відображення даних у звітності (помилково або умисно).Користувачі Електронного кабінету платника можуть отримувати інформацію про помилкову сплату податкових платежів за допомогою спеціального електронного сервісу.Для перегляду такого повідомлення необхідно перейти в меню: «Вхідні/вихідні документи» → «Вхідні» → «Повідомлення» → «Електронне інформаційне повідомлення про помилкову сплату платежів». Через цей сервіс платники мають можливість оперативно подати до територіального органу ДПС за місцем обліку заяву про перерахування коштів в електронній формі.Інформаційне повідомлення за формою J/F14900 містить усі необхідні реквізити платіжної інструкції, зокрема код територіального органу ДПС, код територіальної громади, код і назву платежу, дату та номер платіжної інструкції, суму платежу, а також реквізити бюджетного або небюджетного рахунку IBAN.Додатково керівники підприємств, установ і організацій, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також самозайняті особи та громадяни - платники податків можуть отримувати відповідні повідомлення через сервіс «InfoTAX», приєднавшись до нього.Для зручного отримання консультацій працює Контакт-центр ДПС:Vodafone - 0 500 501 007;Київстар - 0 770 501 007;lifecell - 0 730 501 007.ДПС продовжує розвивати електронні сервіси, забезпечуючи платникам податків швидкий та зручний доступ до необхідної інформації.Золочівська ДПІ нагадує громадянам, що в Електронному кабінеті ДПС функціонує сервіс, який у режимі реального часу дозволяє переглядати стан розрахунків із бюджетом та здійснювати сплату податкових зобов’язань онлайн.У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» користувачі можуть ознайомитися з актуальною інформацією щодо нарахованих і сплачених податків, а також переглянути реквізити бюджетних рахунків за кожним видом платежу.Окрім цього, сервіс надає можливість одразу здійснити оплату податків зручним способом, зокрема:- за допомогою платіжної картки;- або шляхом сканування QR-коду.Щоб скористатися зазначеним функціоналом, необхідно виконати такі кроки:1. Увійти до приватної частини Електронного кабінету.2. Перейти до розділу «Стан розрахунків з бюджетом».3. Обрати податок або платіж, який підлягає сплаті.4. Визначити зручну платіжну систему.5. Сформувати платіжний документ та здійснити оплату.Для роботи в приватній частині Електронного кабінету обов’язковою умовою є наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП), отриманого в будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.Національна стратегія доходів: курс на цифровізацію та довіруЗолочівська ДПІ нагадує, що Національна стратегія доходів до 2030 року визначає ключові напрями реформування податкової та митної системи держави. Документ розроблено з урахуванням міжнародних стандартів, а також рекомендацій Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Організації економічного співробітництва та розвитку.Стратегія покликана стати сучасною дорожньою картою змін у сфері податкового адміністрування. Її головна мета — створення справедливої, прозорої та ефективної системи оподаткування, яка буде зрозумілою як для бізнесу, так і для громадян.Реалізація Національної стратегії доходів розрахована до 2030 року та передбачає поетапне впровадження реформ. Такий підхід дає можливість забезпечити стабільність, передбачуваність і комфортні умови для платників податків.Серед основних напрямів стратегії:модернізація податкових органів та вдосконалення податкового адміністрування;подальша цифровізація сервісів і зменшення бюрократичних процедур;розширення електронної взаємодії між платниками та податковою службою;запобігання ухиленню від сплати податків та скорочення тіньового сектору економіки;удосконалення податкової політики для підтримки бізнесу та стимулювання економічного розвитку;підвищення прозорості у сфері податкових і митних платежів.Одним із ключових акцентів стратегії є саме цифрова трансформація. Для платників податків це означає більше сучасних електронних сервісів, менше паперової роботи, швидший доступ до необхідної інформації та простіші процедури взаємодії з податковими органами.Очікується, що впровадження НСД сприятиме формуванню прозорого бізнес-середовища, підвищенню довіри до податкової системи та створенню рівних умов для всіх учасників економічної діяльності.Детальніше про Національну стратегію доходів до 2030 року можна дізнатися на вебпорталі ДПС України (https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv).