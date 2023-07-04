Затверджено нові форми Податкового розрахунку: коли і за які періоди звітувати

Міністерство фінансів України затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та оновило Порядок їх заповнення і подання. Вони набирають чинності 17 липня 2026 року.

Застосування форм починається із 1 серпня для звітування:

- податкових агентів (крім ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) – за липень 2026 року;

- фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – з поданням нового квартального Розрахунку із розбивкою показників за місяцями кварталу.

До цього часу ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, можуть продовжувати подавати Розрахунок за чинною місячною формою, оскільки квартальна форма ще не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі Розрахунки за квітень – червень 2026 року.

Дублювати звітність не потрібно:

- якщо ви вже подали Розрахунок за всі місяці за місячною формою, повторно подавати його після запровадження квартальної форми не потрібно;

- якщо ж звітність за місячною формою подана не за всі місяці кварталу, квартальний Розрахунок необхідно подати лише за ті місяці, за які звітність не подавалася.

Зверніть увагу, що до 10 серпня необхідно прозвітувати вже за 2 квартал 2026 року.

Як і раніше, Розрахунок подається лише у разі нарахування або виплати доходів фізичним особам у звітному періоді.

Довідково: Відповідні зміни внесено наказами Мінфіну від 07.05.2026 № 243 та від 26.05.2026 № 284, які набирають чинності 17 липня 2026 року.



До уваги фізичних осіб – власників земельних ділянок!

Золочівська ДПІ інформує, що відповідно до ст. 14 Податкового кодексу України плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно.

Вона справляється у двох формах:

Земельний податок – сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі.

Орендна плата – сплачується за користування земельними ділянками державної або комунальної власності на умовах договору оренди.

Хто і коли нараховує податок

Контролюючі органи нараховують податок фізичним особам за місцем розташування земельної ділянки (у тому числі земельної частки/паю) до 1 травня.



Підставою для нарахування є офіційні дані:

-Державного земельного кадастру;

-Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-державних актів на землю,

-сертифікатів на право на земельні ділянки(паї),

-рішень місцевих рад, інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою (часткою);

-Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначеного у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Якщо у базах відсутні відомості про вашу ділянку, податок нарахують за інформацією з наданих вами документів, доки дані не оновляться у реєстрах.



Строки надсилання та сплати

До 1 липня податкова надсилає податкове повідомлення-рішення (ППР) разом із детальним розрахунком суми податку,

Сплатити податок потрібно протягом 60 днів з дня отримання повідомлення.



Однак бувають випадки, коли відповідні ППР з різних причин громадяни не отримують, а пізніше виявляють неприємну новину - наявність податкового боргу із земельного податку, який не був своєчасно сплачений.

Тому дуже важливо відстежувати та своєчасно перевіряти інформацію про наявність чи відсутність податкового боргу, аби вберегти себе від можливих негативних наслідків.



Як перевірити наявність або відсутність податкового боргу із земельного податку

1. Через електронний кабінет платника податків.

Вхід здійснюється на офіційному сайті Державної податкової служби України (ДПС) за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua. Це найшвидший і найзручніший онлайн-інструмент, де відображаються всі нарахування, зокрема й щодо земельного податку. За допомогою цього сервісу також можна сплатити нараховану суму податку на землю.

Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після електронної ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого надавача електронних довірчих послуг, через систему id.gov.ua, застосунок «Дія» або через ідентифікацію у банку (Bank ID) - наприклад, ПриватБанк, Універсалбанк (mono), ПУМБ тощо.



2. Шляхом звернення до місцевих органів податкової служби.

Якщо немає можливості скористатися інтернет-сервісами, можна звернутися до місцевої податкової інспекції, де нададуть повну інформацію про нарахування.



3. Шляхом подання заяви про звірку даних.

Якщо у вас є сумніви щодо суми податку, нарахованої податковим органом, ви маєте право подати заяву до податкової інспекції, яка надіслала вам ППР, для проведення звірки розрахунків.

Заява може бути подана письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку до контролюючого органу.



Єдиний внесок: за перше півріччя сплачено 370,7 млрд грн

У січні – червні 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 370,7 млрд гривень. Це на 56,1 млрд грн, або на 17,8 % більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було сплачено 314,6 млрд гривень.

Стабільне зростання надходжень єдиного внеску свідчить про позитивну динаміку легальної зайнятості та відповідальне ставлення платників до виконання своїх обов'язків.

Основні показники єдиного внеску:

- 1 902,34 гривень на місяць (8 647 гривень мінімальний страховий внесок × 22 %);

- максимальний страховий внесок – 38046,80 гривень: 22 % від 20 мінімальних заробітних плат (172 940 гривень).

Єдиний внесок є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування. За рахунок цих коштів забезпечується фінансування пенсійних виплат, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, страхових виплат у разі нещасних випадків на виробництві, а також інших соціальних гарантій, визначених законодавством.

Своєчасна та повна сплата єдиного внеску є обов'язком кожного платника. Це запорука соціальної захищеності працівників, адже сплачені внески формують їхній страховий стаж, від якого залежить право на пенсійне забезпечення та окремі види соціальних виплат.



Щодо внесення змін до облікової картки платника податків

Відповідно до п. 70.7 ст. 70 Податкового кодексу та п. 1 розд. IХ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Мінфіну України від 29.09.2017 № 822 (зі змінами), фізичні особи – платники податків зобов'язані протягом одного місяця з дня виникнення змін повідомити податкову про зміну персональних даних, що вносяться до облікової картки платника податків.

Для цього необхідно подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР та документ, що посвідчує особу. Після пред'явлення документ повертається власнику.

Також заява за формою № 5ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (після пред’явлення повертається).

Cвоєчасно оновлюйте реєстраційні дані, адже це забезпечує актуальність інформації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та сприяє належному виконанню вимог податкового законодавства.



Довідка-розрахунок на виплату зарплати: як подати та отримати погодження через Електронний кабінет

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що платники єдиного внеску можуть швидко та зручно подати довідку-розрахунок на виплату заробітної плати в електронній формі через Електронний кабінет.

Контролюючі органи невідкладно розглядають і погоджують такі довідки. Відмова можлива лише у трьох випадках:

- довідка подана не за встановленою формою;

- у документі міститься недостовірна інформація;

- документ подано не до того контролюючого органу, де платник перебуває на обліку.

Для подання довідки в електронному вигляді необхідно увійти до Електронного кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису, BankID або MobileID.

У розділі «Введення звітності» можна сформувати та надіслати довідку-розрахунок:

- за формою J1330001 – для юридичних осіб;

- за формою F1330001 – для фізичних осіб.

Після надходження документа до контролюючого органу проводиться його автоматизована перевірка. За її результатами платник отримує першу квитанцію. Якщо документ містить помилки або не відповідає встановленим вимогам, у квитанції буде зазначено причини неприйняття.

У разі успішного проходження перевірки формується друга квитанція, яка підтверджує прийняття та реєстрацію документа або містить повідомлення про його неприйняття із зазначенням причин.

Статус розгляду довідки та дату її реєстрації можна переглянути у приватній частині Електронного кабінету в розділі «Вхідні/вихідні документи». Саме дата реєстрації вважається днем отримання документа контролюючим органом.

Після розгляду погоджена довідка-розрахунок або рішення про відмову надсилаються платнику через Електронний кабінет.

Використання електронного формату дозволяє значно скоротити час на подання документів та оперативно отримати результат їх опрацювання.



Переваги листування через Електронний кабінет для платників податків

Електронний кабінет забезпечує сучасний формат взаємодії платників податків з контролюючими органами, роблячи отримання податкових послуг швидким, зручним і доступним. Зокрема, платники можуть:

- спілкування з податковими органами безконтактно (онлайн) ;

- надсилати/отримувати документи до/від контролюючих органів через Електронний кабінет;

- можливість надсилати листи зі смартфону;

- працює цілодобово 24/7 (в т. ч. у святкові та вихідні дні);

- отримання інформації - в режимі онлайн, без відвідування Центрів обслуговування платників;

- своєчасне отримання електронних податкових повідомлень - рішень, податкових вимог та інших документів з питань адміністрування податків, наприклад, матеріали звірки, перевірки, запитів тощо;

- економія часу та витрат на поштові відправлення.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua , а також через вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою «хмарного» кваліфікованого електронного підпису (у т. ч. Дія.Підпис).



TAX Control: повідомляйте про порушення в один клік

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що цифровий сервіс TAX Control від податкової служби – це зручний спосіб повідомити про недоброчесний бізнес прямо зі свого смартфона.

Коли варто скористатися TAX Control?

Якщо Ви помітили, що:

- Вам не видали чек або видали нефіскальний чек;

- магазин чи кафе відмовляються приймати оплату карткою;

- бізнес працює взагалі без реєстрації (нелегально);

- інші порушення.

Як це працює?

Ви надсилаєте інформацію через сервіс https://control.tax.gov.ua, і вона автоматично потрапляє до податківців відповідного регіону. Ваші відомості аналізують і використовують при організації перевірки конкретного бізнесу.

TAX Control – це Ваш інструмент контролю. повідомляйте про порушення в один клік!



Податковий комплаєнс: сучасний підхід до партнерства держави та бізнесу

Державна податкова служба України послідовно впроваджує сучасну модель податкового адміністрування, в основі якої – податковий комплаєнс. Її головна мета – не лише виявляти порушення, а й запобігати їм, допомагаючи платникам своєчасно та добровільно виконувати податкові зобов'язання.

Одним із ключових напрямів цієї роботи є впровадження Автоматизованої системи управління податковими ризиками. Система, що розробляється з урахуванням рекомендацій Світового банку, дозволить аналізувати ризики на основі даних, підвищити ефективність податкового контролю та водночас зменшити адміністративне навантаження на сумлінний бізнес.

Для реалізації ризик-орієнтованого підходу ДПС вже створила організаційний механізм управління податковими ризиками, стандартизувала методологію оцінки комплаєнс-ризиків, сформувала профілі ризиків та розробила сучасні аналітичні інструменти для роботи з податковою і фінансовою звітністю.

Особлива увага приділяється проактивній взаємодії з платниками. Через Електронний кабінет ДПС інформує суб'єктів господарювання про потенційні ризики, щоб вони могли усунути можливі порушення ще до виникнення негативних наслідків. Такий підхід сприяє формуванню довіри, зменшує кількість помилок і дозволяє бізнесу працювати більш впевнено.

Запровадження податкового комплаєнсу є важливою складовою реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року та експериментального проєкту з ризик-орієнтованого податкового адміністрування, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України № 854. До 2030 року управління податковими ризиками має стати невід'ємною частиною всіх управлінських процесів ДПС.

Податковий комплаєнс – це нова філософія взаємодії між державою та бізнесом, що ґрунтується на довірі, відкритому діалозі та партнерстві. Саме такий підхід сприяє добровільному виконанню податкових зобов'язань, створює прозоре бізнес-середовище та зміцнює економічну стабільність держави.

Більше інформації про систему управління податковими ризиками - за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami.



Оновлено довідники податкових пільг

На вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html розміщено новий Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів (станом на 30.06.2026), а саме:

- Довідник №134/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

- Довідник №134/2 інших податкових пільг.

Нагадуємо, що довідник податкових пільг – це документ, який містить інформацію про всі пільги, встановлені законодавством України, та дозволяє платникам податків правильно застосовувати при формуванні податкової звітності.

У довіднику зазначається назва пільги; код пільги, який потрібно вказувати у декларації; тип податку, до якого застосовується пільга (ПДВ, податок на прибуток підприємств, акцизний податок, податок на майно тощо); умови та строки дії пільги та чи призводить така пільга до втрат бюджету.

Облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюють контролюючі органи на підставі інформації, наявної у поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях.



Безбар’єрність як складова сучасної податкової служби

Державна податкова служба України послідовно впроваджує принципи безбар’єрності у своїй діяльності, забезпечуючи доступність адміністративних послуг, розвиток електронних сервісів та підвищення стандартів комунікації з платниками податків. Такий підхід відповідає положенням Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року, а також Плану заходів з її реалізації.

Відповідно до статті 21 Податкового кодексу України контролюючі органи зобов’язані забезпечувати якісне обслуговування платників податків, надавати консультаційну підтримку та створювати умови для реалізації їхніх прав.

Саме тому безбар’єрність сьогодні є невід’ємною складовою роботи органів ДПС та одним із критеріїв сучасного клієнтоорієнтованого сервісу.

ДПС постійно розширює можливості дистанційного отримання адміністративних послуг. Значна їх частина доступна без особистого відвідування податкових органів.







Платники можуть скористатися:

Електронним кабінетом платника;

мобільним застосунком «Моя податкова»;

кваліфікованими електронними довірчими послугами ДПС;

Загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом (ЗІР);

Контакт-центром ДПС;

електронними сервісами для подання звітності, отримання довідок, листування з контролюючими органами та отримання інформації щодо стану розрахунків з бюджетом.

Для отримання більшості послуг достатньо виконати декілька простих кроків:

1. Авторизуватися в Електронному кабінеті або мобільному застосунку «Моя податкова» за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи інших доступних засобів електронної ідентифікації.

2. Обрати необхідну адміністративну послугу або електронний сервіс.

3. Подати заяву чи звітність в електронному вигляді.

4. Отримати результат або інформацію без відвідування податкового органу.

Такий формат обслуговування відповідає сучасним принципам доступності, економить час платників та сприяє підвищенню якості державних послуг.

Водночас ДПС продовжує забезпечувати особистий прийом громадян у центрах обслуговування платників із дотриманням вимог доступності приміщень та комфортного обслуговування.

Розвиток цифрових сервісів забезпечує рівний доступ до податкових послуг для мешканців усіх регіонів України, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, громадян, які перебувають за кордоном, та інших категорій населення.

ДПС України й надалі працює над тим, щоб податкові послуги були максимально доступними, зрозумілими та зручними для кожного громадянина.

Запрошуємо користуватися електронними сервісами ДПС, звертатися до центрів обслуговування платників та Контакт-центру ДПС. Створення безбар’єрного середовища — це спільна відповідальність держави, суспільства та кожного з нас, а якісний і доступний сервіс є невід'ємною складовою сучасної податкової служби.



Золочівська ДПІ