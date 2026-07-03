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Місцеві бюджети Львівщини: у червні цього року надійшло понад 3,5 млрд гривень податків та зборів
Місцеві бюджети Львівщини: у червні цього року надійшло понад 3,5 млрд гривень податків та зборів
У червні цього року до місцевих бюджетів надійшло 3532,2 млн гривень податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області. Це +32% або 857 млн гривень до відповідного періоду минулого року. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
Найбільше джерело надходжень – податок на доходи фізичних осіб. У червні його сплачено 2761,8 млн гривень (+34,7% або 711,3 млн грн до фактичних надходжень минулого року).
Серед інших основних бюджетоформуючих платежів також:
- плата за землю – 303,2 млн гривень (+19,7%);
- єдиний податок – 248,8 млн гривень (+18,7%);
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 63,3 млн грн (+7,3%).
Усього за перше півріччя до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 20623,3 млн гривень податкових платежів, що на 23,9% або на 3971,9 млн гривень більше, ніж за відповідний період минулого року.
Електронні звернення, нові правила комунікації та персоналізовані відповіді: у ДПС оновили порядок роботи зі зверненнями громадян
З 26 травня 2026 року набрали чинності зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах. Відповідний наказ Міністерства фінансів України від 21 квітня 2026 року № 214 удосконалює механізми роботи зі зверненнями громадян та враховує сучасні цифрові канали комунікації.
Серед ключових нововведень – врегулювання порядку опрацювання звернень, що надходять через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади та через Електронний кабінет. Також визначено механізм надсилання громадянам відповідей за результатами розгляду їхніх звернень через Електронний кабінет.
Оновленим порядком передбачено, що приймання та реєстрацію звернень, поданих через Електронний кабінет або систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, здійснюватиме підрозділ із роботи зі зверненнями громадян.
Документ також уточнює правила визначення дати подання електронного звернення. Нею вважатиметься дата його надходження на електронну адресу або через Електронний кабінет. Якщо звернення надійшло у неробочий час, вихідний чи святковий день, датою подання буде наступний робочий день.
Крім того, врегульовано порядок надання інформації щодо реєстрації вхідної кореспонденції за зверненнями громадян. Таку інформацію можна буде отримати через підрозділ із роботи зі зверненнями громадян, зокрема за телефонами, розміщеними на вебпорталі ДПС.
Водночас передбачено право працівника припинити телефонне спілкування, якщо під час розмови використовуються образи, ненормативна лексика або висловлювання, що містять заклики до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.
Оновлення спрямовані на підвищення якості комунікації з громадянами, розвиток електронної взаємодії та вдосконалення сервісного підходу в роботі податкових органів.
Майже 5 млрд гривень податків та зборів упродовж червня 2026 року надійшло до загального фонду державного бюджету
У червні 2026 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 4 985,2 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з червнем 2025 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 54,2% або на 1 752,6 млн гривень.
Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
Основні джерела наповнення державного бюджету у червні:
- податок на додану вартість - 1 733,4 млн гривень, порівняно з червнем 2025 надходження збільшились на 45,4% або на 540,9 млн гривень;
- військовий збір – 1031,6 млн грн (+ 30,6% або на 241,8 млн грн);
- податок на доходи фізичних осіб – 995,1 млн грн (+30,2% або на 231,1 млн грн);
- рентних платежів (газ, нафта та конденсат) надійшло 884,7 млн грн, (+227,4% або на 614,5 млн грн);
- податок на прибуток підприємств - 226,6 млн грн (+34,2% або на 57,8 млн грн).
За півріччя до загального фонду держбюджету зібрано 27 244,3 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з січнем-червнем 2025 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 34,2% або на 6 941,0 млн гривень.
Що варто знати платникам єдиного податрку
Золочівська ДПІ нагадує, що правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено нормами Податкового кодексу України. Зокрема, п.291.5 ст. 291 ПКУ визначені види діяльності, за умови здійснення яких фізичні особи – підприємці не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп.
Так, не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин).
Підпунктом 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що підакцизні товари (продукція) – товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які ПКУ встановлено ставки акцизного податку.
Згідно п. 215.1 ст. 215 ПКУ до підакцизних товарів належать, зокрема, автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.
Оскільки автомобілі є підакцизними товарами, то здійснюючи такий вид діяльності як продаж автомобілів та посередницькі послуги з їх продажу, платники не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування.
Звірка даних з податку на нерухомість: що треба знати платнику
Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою зі сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
Якщо дані контролюючих органів не співпадають з даними підтвердженими платником податку на підставі відповідних оригіналів документів, такими як документи на право власності, податкова служба робить перерахунок за його адресою і надсилає нове повідомлення-рішення. Попереднє рішення вважається скасованим.
Якщо платник податків подає документи на нерухомість, якої немає в базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку здійснюється на підставі поданих платником відомостей. Це діє до отримання податковою службою інформації від реєстраційних органів про перехід права власності на об’єкт оподаткування.
З метою контролю за станом розрахунків з бюджетом платники мають можливість самостійно перевірити наявність або відсутність податкової заборгованості за допомогою Електронного кабінету платника або мобільного застосунку «Моя податкова».
ДПС постійно працює над тим, щоб податкові послуги були доступними, зручними та зрозумілими для кожного платника
Впродовж січня - червня 2026 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 5701 адміністративну послугу, з них 1392 в електронній формі.
Про це проінформував начальник інспекції Роман Денис у коментарях для ЗМІ.
Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:
- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 3357;
- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору -776;
- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 229;
- реєстрація книг обліку розрахункових операцій - 226, розрахункових книжок - 197 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 96.
- підтвердження статусу податкового резидента України – 34.
Крім цього, в Центрі обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, декларування податкової знижки тощо.
Також Роман Денис зазначив, що податкова служба працює над тим, щоб кожен громадянин та підприємець мав можливість отримати необхідні адміністративні послуги оперативно, у зрозумілому форматі та з дотриманням високих стандартів обслуговування. Безбар’єрність в ДПС - доступ кожного до адміністративних та інших послуг, зокрема:
- ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача,
- доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, першочергове обслуговування таких відвідувачів;
- доступ до онлайн-сервісів, зокрема, Електронний кабінет платника (cabinet.tax.gov.ua) дозволяє подати декларацію, отримати довідку, перевірити стан розрахунків з бюджетом чи надіслати звернення без відвідування податкової. Крім того, для зручності платників діє сервіс «Моя податкова», що забезпечує швидкий та зручний обмін інформацією з податковою службою.
Поєднання цифрових можливостей і комфортного офлайн - середовища надає можливість громадянину чи суб’єкт господарювання отримати необхідні послуги швидко, зручно та без перешкод.
Про податкову знижку для фізичних осіб
Золочівська ДПІ нагадує громадянам про можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб завдяки податковій знижці. Скористатися цим правом за витратами, понесеними у 2025 році, можна до 31 грудня 2026 року.
Податкова знижка – це механізм, який дозволяє компенсувати частину витрат, здійснених протягом року. Йдеться, зокрема, про оплату навчання, проценти за іпотечним житловим кредитом, страхові платежі за договорами страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення, витрати на допоміжні репродуктивні технології, благодійні внески та інші витрати, передбачені Податковим кодексом України.
Право на податкову знижку мають громадяни, які отримували доходи у вигляді заробітної плати та сплачували податок на доходи фізичних осіб.
Обов’язковою умовою є наявність документів, що підтверджують понесені витрати. Це можуть бути квитанції, фіскальні або товарні чеки, платіжні доручення, договори та інші розрахункові документи, в яких зазначені отримувач послуг і платник.
Для отримання податкової знижки необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем реєстрації. Найзручніше подати декларацію через Електронний кабінет платника. Також можна скористатись мобільним застосунком «Моя податкова» чи порталом «Дія», де можна заповнити декларацію та додати скановані копії підтвердних документів. Після проведення перевірки сума надміру сплаченого податку повертається платнику протягом 60 календарних днів.
Якщо громадянин не скористається правом на податкову знижку до кінця року, наступного за звітним, таке право не переноситься на майбутні роки.
Детальніше про податкову знижку - за посиланням: https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2026/podatkova-znijka-dlya-fizichnih-osib/.
Щодо сплати майнових податків громадянами через мобільний застосунок банку
Золочівська ДПІ інформує, що ДПС для громадян підготовлено пам’ятку з детальними інструкціями щодо сплати податкових зобов’язань з майнових податків, зокрема земельного податку через мобільні застосунки банків.
Порядок сплати майнових податків громадянами через мобільний застосунок банку (приклад)
Щоб сплатити податкове зобов’язання через мобільний додаток банку:
- відкрийте застосунок у мобільному телефоні та оберіть розділ для сплати податків;
- заповніть платіжну інструкцію, вказавши:
- власний податковий номер та ПІБ (автоматично заповнюється банком);
-найменування та код органу Казначейства, номер ІВАN рахунку (використовується інформація з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);
- суму земельного податку (використовується інформація з податкового повідомлення – рішення на сплату земельного податку, отриманого громадянином від органу ДПС);
- призначення платежу:
- код виду сплати: 101 (зазначається 3-х значне число);
- додаткова інформація запису: сплата земельного податку згідно з ППР (короткий опис у довільній формі інформації про податок, який сплачується, та звітний період).
Наступний крок:
- перевірте, що всі дані, заповнені у платіжній інструкції є вірними (у т. ч. власний податковий номер громадянина),
- підтвердіть платіж.
При сплаті платежів за громадянина, який має податкові зобов’язання з земельного податку, платник заповнює податковий номер та ПІБ того громадянина, податкові зобов’язання з земельного податку якого сплачуються, у реквізитах «Найменування фактичного платника» та «Код фактичного платника» платіжної інструкції.
Про використання електронних сервісів - в Золочівській ДПІ
Фахівцями Золочівської ДПІ проведено чергові практикуми для платників щодо переваг та способів електронного звітування, зокрема через Електронний кабінет або мобільний застосунок «Моя податкова».
Податківці наголошують, що за допомогою цих сервісів в режимі реального часу громадяни та суб’єкти підприємницької діяльності можуть листуватися з ДПС, дізнатися про наявність чи відсутність податкового боргу, подати податкову звітність, переглянути повідомлення - рішення на сплату майнових податків, тощо.
Також звернуто увагу на необхідності застосування суб’єктами господарювання РРО/ПРРО, дотримання вимог трудового законодавства, своєчасності та повноти сплати податкових зобов’язань, зокрема, майнових податків. Наголошено на актуалізації облікових даних, місця реєстрації (прописки) та своєчасне внесення змін шляхом подання заяви до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР.
Крім цього, податківці роз`яснили питання застосування права на податкову знижку, новацій податкового законодавства та надали практичну допомогу у використанні сучасних цифрових рішень.
Сучасна податкова система: цифровізація, прозорість, довіра
Золочівська ДПІ нагадує, що з метою реформування податкової та митної політики і перегляду процесів їх адміністрування Уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року (НСД). Її реалізація спрямована на створення сучасного, ефективного та зручного середовища для платників податків.
Важливим елементом є формування культури добровільної сплати податків, що базується на довірі та зрозумілих правилах.
Передбачено:
- активне впровадження цифрових рішень,
- спрощення адміністрування,
- покращення сервісного підходу,
- розширення консультаційної підтримки.
Реалізація НДС також передбачає послідовне впровадження європейських підходів у податковій сфері та зміцнення фінансової стабільності держави.
Золочівська ДПІ
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