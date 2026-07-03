Місцеві бюджети Львівщини: у червні цього року надійшло понад 3,5 млрд гривень податків та зборів

Електронні звернення, нові правила комунікації та персоналізовані відповіді: у ДПС оновили порядок роботи зі зверненнями громадян

Майже 5 млрд гривень податків та зборів упродовж червня 2026 року надійшло до загального фонду державного бюджету

Що варто знати платникам єдиного податрку

Звірка даних з податку на нерухомість: що треба знати платнику

ДПС постійно працює над тим, щоб податкові послуги були доступними, зручними та зрозумілими для кожного платника

Про податкову знижку для фізичних осіб

Щодо сплати майнових податків громадянами через мобільний застосунок банку

Про використання електронних сервісів - в Золочівській ДПІ

Сучасна податкова система: цифровізація, прозорість, довіра

Золочівська ДПІ

