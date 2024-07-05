ОДПІ
До уваги платників податків! З 1 липня військовий збір сплачується на нові рахунки
До уваги платників податків! З 1 липня військовий збір сплачується на нові рахунки.
Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що у зв’язку з набранням чинності Законом України 10 червня 2026 року № 4908-ІХ ,,Про внесення змін до Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2026 рік” щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони» (далі – Закон № 4908-IX) починаючи з 01 липня 2026 року по 31 грудня 2026 року військовий збір зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.
Згідно з вимогами Закону № 4908-ІХ та наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 ,,Про бюджетну класифікацію” (зі змінами) з 01.07.2026 Державною казначейською службою України відкриваються рахунки за надходженнями для зарахування військового збору до спеціального фонду Державного бюджету України за кодами класифікації доходів бюджету 11011000, 11011001, 11011600, 11011700 та 11011800.
Для уникнення помилкового зарахування коштів рекомендуємо платникам перед здійсненням платежів перевірити реквізити рахунків в Електронному кабінеті та на вебпорталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv .
Місцеві бюджети Львівщини: у червні цього року надійшло понад 3,5 млрд гривень податків та зборів
У червні цього року до місцевих бюджетів надійшло 3532,2 млн гривень податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області. Це +32% або 857 млн гривень до відповідного періоду минулого року. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
Найбільше джерело надходжень – податок на доходи фізичних осіб. У червні його сплачено 2761,8 млн гривень (+34,7% або 711,3 млн грн до фактичних надходжень минулого року).
Серед інших основних бюджетоформуючих платежів також:
- плата за землю – 303,2 млн гривень (+19,7%);
- єдиний податок – 248,8 млн гривень (+18,7%);
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 63,3 млн грн (+7,3%).
Усього за перше півріччя до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 20623,3 млн гривень податкових платежів, що на 23,9% або на 3971,9 млн гривень більше, ніж за відповідний період минулого року.
Електронні звернення, нові правила комунікації та персоналізовані відповіді: у ДПС оновили порядок роботи зі зверненнями громадян
З 26 травня 2026 року набрали чинності зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах. Відповідний наказ Міністерства фінансів України від 21 квітня 2026 року № 214 удосконалює механізми роботи зі зверненнями громадян та враховує сучасні цифрові канали комунікації.
Серед ключових нововведень – врегулювання порядку опрацювання звернень, що надходять через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади та через Електронний кабінет. Також визначено механізм надсилання громадянам відповідей за результатами розгляду їхніх звернень через Електронний кабінет.
Оновленим порядком передбачено, що приймання та реєстрацію звернень, поданих через Електронний кабінет або систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, здійснюватиме підрозділ із роботи зі зверненнями громадян.
Документ також уточнює правила визначення дати подання електронного звернення. Нею вважатиметься дата його надходження на електронну адресу або через Електронний кабінет. Якщо звернення надійшло у неробочий час, вихідний чи святковий день, датою подання буде наступний робочий день.
Крім того, врегульовано порядок надання інформації щодо реєстрації вхідної кореспонденції за зверненнями громадян. Таку інформацію можна буде отримати через підрозділ із роботи зі зверненнями громадян, зокрема за телефонами, розміщеними на вебпорталі ДПС.
Водночас передбачено право працівника припинити телефонне спілкування, якщо під час розмови використовуються образи, ненормативна лексика або висловлювання, що містять заклики до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.
Оновлення спрямовані на підвищення якості комунікації з громадянами, розвиток електронної взаємодії та вдосконалення сервісного підходу в роботі податкових органів.
Майже 5 млрд гривень податків та зборів упродовж червня 2026 року надійшло до загального фонду державного бюджету
У червні 2026 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 4 985,2 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з червнем 2025 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 54,2% або на 1 752,6 млн гривень.
Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
Основні джерела наповнення державного бюджету у червні:
- податок на додану вартість - 1 733,4 млн гривень, порівняно з червнем 2025 надходження збільшились на 45,4% або на 540,9 млн гривень;
- військовий збір – 1031,6 млн грн (+ 30,6% або на 241,8 млн грн);
- податок на доходи фізичних осіб – 995,1 млн грн (+30,2% або на 231,1 млн грн);
- рентних платежів (газ, нафта та конденсат) надійшло 884,7 млн грн, (+227,4% або на 614,5 млн грн);
- податок на прибуток підприємств - 226,6 млн грн (+34,2% або на 57,8 млн грн).
За півріччя до загального фонду держбюджету зібрано 27 244,3 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з січнем-червнем 2025 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 34,2% або на 6 941,0 млн гривень.
Безбар’єрність у ДПС- зручні формати взаємодії, від особистих візитів до цифрових сервісів
Державна податкова служба України має багато каналів зв’язку, щоб кожен міг отримати консультацію або послугу особисто, телефоном чи онлайн. А саме:
- Пункти та центри обслуговування платників (ЦОП)
Потрібно прийти особисто
Не маєте часу стояти в черзі? Можете записатися до електронної черги у зручний для Вас час онлайн за посиланням: https://zir.tax.gov.ua/main/queue або за телефонами Контакт-центру ДПС. Детальніше про ЦОП: https://tax.gov.ua/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv/
- Офіси податкових консультантів
Бізнес, ФОП чи громадянин особисто можуть отримати фахову пораду, допомогу у податкових питаннях. Адреси Офісів – https://tax.gov.ua/others/kontakti/ofis-podatkovih-konsultantiv
- Контакт-центр ДПС – гаряча лінія для всіх платників
Для швидких довідок та консультацій працює Контакт – центр ДПС:
Телефони:
0 500 501 007 (Vodafone)
0 770 501 007 (Київстар)
0 730 501 007 (Lifecell)
(вартість дзвінка згідно з тарифним планом абонента)
0 800 501 007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів – за тарифами операторів мобільного зв’язку)
Якщо ви за межами України – можна звернутися зі стаціонарного або мобільного телефону за номерами:
+380 44 454 16 13, +380 50 050 10 07, +380 73 050 10 07, +380 77 050 10 07.
Питання можна ставити не лише телефоном, але й через чат у Viber.
Контакт – центр: https://tax.gov.ua/others/kontakt-tsentr/
- Комунікаційна податкова платформа
Хочете скористатися ресурсом? Надішліть лист на електронну скриньку платформи у відповідному територіальному органі ДПС.
Контакти тут: https://tax.gov.ua/others/kontakti/komunikatsiyni-podatkovi-platformi
- «Гарячі лінії»
Оперативні консультації, роз’яснення законодавства, допомога в користуванні електронними сервісами та вирішення типових питань без необхідності особистого візиту.
надання консультацій платникам податків у територіальних органах ДПС – https://tax.gov.ua/others/kontakti/garyachi-linii-teritorial
- Онлайн-ресурси:
Електронний кабінет
Вхід до Електронного кабінету за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua/ або через вебпортал ДПС. Обирайте зручний формат та користуйтеся ресурсами ДПС!
Контакти «гарячих ліній» Головного управління ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//
Комунікаційна платформа:
lv.ikc@tax.gov.ua
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Що варто знати платникам єдиного податрку
Золочівська ДПІ нагадує, що правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено нормами Податкового кодексу України. Зокрема, п.291.5 ст. 291 ПКУ визначені види діяльності, за умови здійснення яких фізичні особи – підприємці не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп.
Так, не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин).
Підпунктом 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що підакцизні товари (продукція) – товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які ПКУ встановлено ставки акцизного податку.
Згідно п. 215.1 ст. 215 ПКУ до підакцизних товарів належать, зокрема, автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.
Оскільки автомобілі є підакцизними товарами, то здійснюючи такий вид діяльності як продаж автомобілів та посередницькі послуги з їх продажу, платники не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування.
Звірка даних з податку на нерухомість: що треба знати платнику
Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою зі сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
Якщо дані контролюючих органів не співпадають з даними підтвердженими платником податку на підставі відповідних оригіналів документів, такими як документи на право власності, податкова служба робить перерахунок за його адресою і надсилає нове повідомлення-рішення. Попереднє рішення вважається скасованим.
Якщо платник податків подає документи на нерухомість, якої немає в базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку здійснюється на підставі поданих платником відомостей. Це діє до отримання податковою службою інформації від реєстраційних органів про перехід права власності на об’єкт оподаткування.
З метою контролю за станом розрахунків з бюджетом платники мають можливість самостійно перевірити наявність або відсутність податкової заборгованості за допомогою Електронного кабінету платника або мобільного застосунку «Моя податкова».
Про податкову знижку для фізичних осіб
Золочівська ДПІ ннагадує громадянам про можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб завдяки податковій знижці. Скористатися цим правом за витратами, понесеними у 2025 році, можна до 31 грудня 2026 року.
Податкова знижка – це механізм, який дозволяє компенсувати частину витрат, здійснених протягом року. Йдеться, зокрема, про оплату навчання, проценти за іпотечним житловим кредитом, страхові платежі за договорами страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення, витрати на допоміжні репродуктивні технології, благодійні внески та інші витрати, передбачені Податковим кодексом України.
Право на податкову знижку мають громадяни, які отримували доходи у вигляді заробітної плати та сплачували податок на доходи фізичних осіб.
Обов’язковою умовою є наявність документів, що підтверджують понесені витрати. Це можуть бути квитанції, фіскальні або товарні чеки, платіжні доручення, договори та інші розрахункові документи, в яких зазначені отримувач послуг і платник.
Для отримання податкової знижки необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем реєстрації. Найзручніше подати декларацію через Електронний кабінет платника. Також можна скористатись мобільним застосунком «Моя податкова» чи порталом «Дія», де можна заповнити декларацію та додати скановані копії підтвердних документів. Після проведення перевірки сума надміру сплаченого податку повертається платнику протягом 60 календарних днів.
Якщо громадянин не скористається правом на податкову знижку до кінця року, наступного за звітним, таке право не переноситься на майбутні роки.
Детальніше про податкову знижку - за посиланням: https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2026/podatkova-znijka-dlya-fizichnih-osib/.
Золочівська ДПІ
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