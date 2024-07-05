До уваги платників податків! З 1 липня військовий збір сплачується на нові рахунки.

Місцеві бюджети Львівщини: у червні цього року надійшло понад 3,5 млрд гривень податків та зборів

Електронні звернення, нові правила комунікації та персоналізовані відповіді: у ДПС оновили порядок роботи зі зверненнями громадян

Майже 5 млрд гривень податків та зборів упродовж червня 2026 року надійшло до загального фонду державного бюджету

Безбар’єрність у ДПС- зручні формати взаємодії, від особистих візитів до цифрових сервісів

Що варто знати платникам єдиного податрку

Звірка даних з податку на нерухомість: що треба знати платнику



Про податкову знижку для фізичних осіб

Золочівська ДПІ

