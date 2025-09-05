Е-ключі: отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг потрібно:

1. Ознайомитися з правилами та умовами надання послуг на вебсайті https://ca.tax.gov.ua у розділі «Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг».

2. Підготувати необхідні реєстраційні документи (список є на вебсайті).

3. Прийти до пункту реєстрації з оригіналами документів (адреси вказані в розділі «Контакти» на вебсайті https://ca.tax.gov.ua/contacts). Якщо у вас є паспорт у «Дії» (версія 2.0+), можна пройти ідентифікацію через смартфон за допомогою функції «Шеринг».

4. Взяти з собою носій інформації для збереження особистого ключа (захищений носій ключової інформації, з’ємний флеш-носій тощо).

Зверніть увагу! У пункті реєстрації не надають послуги копіювання, друку чи заповнення документів, а також не здійснюють продаж і не видають носії для ключів.

Оновити сертифікат можна самостійно всього за кілька хвилин через сервіс (дистанційного) повторного формування сертифікатів за електронним запитом. Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:

- чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Новий ключ буде дійсним протягом 2 років.

ДПС запрошує платників долучитися до дослідження з оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податковою

Державна податкова служба запрошує платників долучитися до свого Щорічного дослідження з оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових органів.

Це дозволить визначити проблеми в роботі органів ДПС, які потребують особливої уваги та вирішення. А також зʼясувати аспекти діяльності ДПС, якими платники задоволені.

Опитування є анонімним та добровільним.

Просимо заповнити анкету за посиланням:

https://tax.gov.ua/anketa/?3361646887.

Посилання буде активним з 07 по 30 листопада 2025 року включно.

У разі виникнення технічних проблем з доступом – звертайтеся за тел. (044) 281-3029.

Результати опитування будуть оприлюднені на вебпорталі ДПС одразу після їх опрацювання.

Сподіваємося на співпрацю!

Допоможіть нам стати кращими для вас!

537,3 млрд грн єдиного внеску: платники вже сплатили майже на 22 % більше, ніж торік

Протягом січня – жовтня 2025 року платники перерахували 537,3 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року – +21,9 %, або на 96,6 млрд грн більше.

Своєчасна сплата єдиного внеску – важливий внесок кожного роботодавця у стабільність соціальної системи країни та гарантія захисту для найманих працівників.

Роботодавці щомісяця сплачують 22 % єдиного внеску за найманих працівників. Усі суми автоматично розподіляються між державними фондами соціального страхування через Державну казначейську службу України.

Саме завдяки цим коштам держава має можливість виплачувати пенсії, надавати соціальну допомогу, підтримувати програми соціального страхування на випадок безробіття, хвороби чи нещасного випадку.

Нагадуємо: з 1 січня 2025 року фізичні особи – підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

Звільнені від сплати єдиного внеску ФОП:

- зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (відповідно до п. 93 розділу VIII Закону № 2464),

- наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець,

- пенсіонери,

- особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу,

- мобілізовані (на весь період служби з урахуванням законодавчих норм),

- на загальній системі без доходу.

За 10 місяців 2025 року до місцевого бюджету Львівщини надійшло майже 503 млн. гривень податку на нерухоме майно з фізичних осіб

Як повідомили в управлінні оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області, за 10 місяців 2025 року до місцевого бюджету Львівщини надійшло 502,6 млн. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб, що на 7,2 млн. грн більше, ніж в попередньому 2024 році.

Найбільші суми від цього податку отримали:

Львівська ТГ - 260,6 млн. грн.;

Дрогобицька ТГ - 25 млн. грн.;

Cтрийська ТГ - 17,8 млн.грн.;

Трускавецька ТГ - 14,5 млн.гривень.

Хто ще не сплатив податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, з фізичних осіб, але має у власності нерухомість, з метою уникнення штрафних санкцій та арешту майна, платникам необхідно перевірити інформацію в особистому кабінеті платника податків https://cabinet.tax.gov.ua, або у мобільному застосунку «Моя податкова».

Отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетом можна через Електронний кабінет

Золочівська ДПІ нагадує, що для платників податків в Електронному кабінеті доступна можливість отримати Витяг щодо стану розрахунків починаючи з 2013 року — за кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів, платежів, а також єдиного внеску. Це відрізняє новий функціонал від попереднього порядку, коли документ можна було отримати лише за звітні періоди поточного року.

Крім того, реалізовано можливість розрахунку пені для тих платників, які мають податковий борг на дату формування Запиту. Якщо у Запиті вказано позначку про підпис, Витяг формується з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника підрозділу економічного аналізу територіального органу ДПС за основним місцем обліку платника. У випадку, коли розрахунки обслуговуються кількома органами ДПС, на документ накладаються підписи відповідальних посадових осіб кожного з них.

Для формування Витягу необхідно:

1. Створити Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за формою «J/F1300207» у приватній частині електронного кабінету в меню «Заяви, запити для отримання інформації».

2. Уточнити період, за який необхідно отримати інформацію (за кожний рік окремо).

3. За потреби встановити позначки:

• «Розрахувати суму пені у поточному бюджетному році»;

• «В розрізі платежів»;

• «З підписом (станом на 1 число звітного місяця)».

4. Надіслати Запит до органу ДПС за основним місцем обліку.

5. Отримати Витяг за формою «J/F1400207».

Таким чином, електронний кабінет платника податків забезпечує зручний доступ до актуальної інформації про стан розрахунків із бюджетом та цільовими фондами, що дозволяє платникам своєчасно контролювати виконання податкових зобов’язань

Ви запитували – ми відповідаємо: платник поміняв місце прописки, але податок на нерухоме майно за житловий будинок приходить за старою адресою. Що необхідно зробити?

Золочівська ДПІ нагадує, що інформація щодо місця реєстрації – це інформація внесена до інформаційних баз податкової служби на момент, коли громадяни звертались до податкових органів з метою отримання ідентифікаційних кодів. Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік. Якщо платник не повідомляє ДПС про зміну реєстрації – податкове повідомлення-рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином платник не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку. Внаслідок чого виникає податковий борг, штрафні санкції, арешт майна.

Тому, фізичні особи зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки шляхом подання відповідної заяви 5-ДР за місцем реєстрації (прописки) платника або через Електронний кабінет платника.

Фіскальна стабільність і довіра: головні цілі Національної стратегії доходів

Національна стратегія доходів до 2030 року - це документ, схвалений Кабінетом Міністрів України у грудні 2023 року, який визначає напрям податкових та митних реформ для забезпечення стабільного фінансування держави. Її основна мета - посилення фіскальної спроможності України, зменшення податкового тиску на сумлінних платників, боротьба з ухиленням від сплати податків та тінізацією економіки, а також адаптація до стандартів ЄС. Стратегія передбачає цифровізацію, спрощення адміністрування, підвищення прозорості та створення стимулів для економічного зростання.

Впровадження НСД відбуватиметься у три основні етапи:

- зміна філософії податкових та митних органів шляхом обмеження втручання у діяльність бізнесу через консолідацію даних і перехід на роботу з знеособленою інформацією;

- відновлення рівня довіри громадян, що є критичними для успішності нових податкових ініціатив;

- впровадження заходів податкової та митної політики.

Про основні аспекти впровадження НСД можна ознайомитись на вебпорталі ДПС у банері Національна стратегія доходів.

Про актуальні питання оподаткування йшлося в податковій

Нещодавно в Золочівскій ДПІ ГУ ДПС у Львівській області відбулась зустріч у форматі «круглого столу» начальника інспекції Романа Дениса з платниками щодо актуальних питань ведення підприємництва та функціонування електронних сервісів.

Під час заходу посадовець проінформував про новації у податковому законодавстві та роз’яснив нові вимоги, які набули чинності з 1 жовтня 2025 року, щодо розміру заробітної плати у сфері роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Також наголосив на повноті та своєчасності сплати податкових платежів, погашення податкового боргу, легалізації найманої праці. Зокрема, під час здійснення платежів необхідно коректно заповнювати реквізит «Призначення платежу» у платіжному документі. Детальну інформацію щодо сплати податків, а також повернення помилково або надміру сплачених сум з бюджету, можна знайти на вебпорталі ДПС у розділі «Онлайн-навчання» за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/splata-podatkiv-ta-edinogo-vnesku--povernennya-platejiv-z-byudjetu/

Окрему увагу приділено питанням реєстрації або взяттю на облік у податковій платників податків. Зокрема, щодо обов’язку суб’єкта господарювання стати на облік у контролюючому органі за неосновним місцем обліку, у разі створення, за межами території, де він перебуває на податковому обліку, відокремленого підрозділу, в якому будуть за трудовими договорами працювати її наймані працівники.

Крім цього, платникам було рекомендовано користуватися онлайн - сервісами ДПС, які дозволяють своєчасно виправляти помилки, уникати штрафних санкцій, дотримуватися податкової дисципліни та економити час. Також звернуто увагу на можливість отримання консультаційної допомоги в Офісі податкових консультантів та Центрах обслуговування платників, які працюють за принципами безбар’єрності, забезпечуючи зручність, доступність і комфорт для всіх категорій громадян. Запропоновано присутнім долучитися до дослідження з оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податковою та пройти анонімне опитування за посиланням: https://tax.gov.ua/anketa/?3361646887.

Зустріч відбулася у форматі конструктивного діалогу.

Податкова знижка для громадян у мобільному застосунку «Моя податкова»

Золочівська ДПІ звертає увагу громадян, що мобільний застосунок «Моя податкова» у розділі «Послуги» надає можливість подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки:

- оберіть «Подати декларацію про майновий стан і доходи»;

- вкажіть суму витрат відповідного виду;

- зазначте реквізити банківського рахунку (інша інформація про банківський рахунок заповниться автоматично);

- прикріпіть документи в електронному вигляді (додатки можуть бути додані у pdf-форматі або фото);

- підписуйте та надсилайте.

Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.

Долучайтесь та використовуйте нові податкові сервіси!