До уваги платників податків! Змінено режим роботи Центрів обслуговування платників ДПІ Львівщини!

Золочівська ДПІ нагадує, що з 03 листопада цього року змінюється режим роботи ЦОП ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області, а саме, встановлено п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях:

понеділок - четвер з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

п’ятниця з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

вихідні дні – субота і неділя.

Просимо платників врахувати зміни в режимі роботи ЦОП ДПІ Львівщини та заздалегідь спланувати свій час та візит до податкової.

Звертаємо увагу, що існує можливість попереднього запису для отримання послуг у будь-якому ЦОП ДПІ Львівщини. Платники податків можуть звернутися в Контакт-центр ДПС України, зателефонувавши за номером телефону

0 800 501007,

або зареєструватися онлайн на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) за посиланням: tax.gov.ua/main/queue, через портал «Дія» або на сайті https://tax.gov.ua. обравши зручну дату і час візиту.

Контакти «гарячих ліній» Головного управління ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//

Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук https://www.facebook.com/tax.lviv





Золочівська ДПІ

