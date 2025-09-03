ОДПІ
До уваги платників податків! Змінено режим роботи Центрів обслуговування платників ДПІ Львівщини!
Золочівська ДПІ нагадує, що з 03 листопада цього року змінюється режим роботи ЦОП ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області, а саме, встановлено п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях:
понеділок - четвер з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
п’ятниця з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.
вихідні дні – субота і неділя.
Просимо платників врахувати зміни в режимі роботи ЦОП ДПІ Львівщини та заздалегідь спланувати свій час та візит до податкової.
Звертаємо увагу, що існує можливість попереднього запису для отримання послуг у будь-якому ЦОП ДПІ Львівщини. Платники податків можуть звернутися в Контакт-центр ДПС України, зателефонувавши за номером телефону
0 800 501007,
або зареєструватися онлайн на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) за посиланням: tax.gov.ua/main/queue, через портал «Дія» або на сайті https://tax.gov.ua. обравши зручну дату і час візиту.
Контакти «гарячих ліній» Головного управління ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//
Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук https://www.facebook.com/tax.lviv
