До уваги платників податків! Змінено графік роботи ГУ ДПС у Львівській області!

Золочівська ДПІ інформує, що з 03 листопада 2025 року Головне управління ДПС у Львівській області та Центри обслуговування платників працюватимуть за оновленим графіком, а саме:

понеділок - четвер з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

п’ятниця з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

вихідні дні – субота і неділя.

Нагадуємо, що багато послуг доступні онлайн 24/7 через Електронний кабінет платника: cabinet.tax.gov.ua.

Також зручним у використанні буде мобільний застосунок «Моя податкова»: http://tax.gov.ua/mobilniy-zastosunok-moya-podatkova/.

Контакти «гарячих ліній» Головного управління ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//.

Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua.



Українці дедалі частіше декларують іноземні доходи та спадщину

Цього року українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину. Іноземних доходів з початку року задекларовано 36 млрд грн, доходів від успадкування чи дарування майна – 15,9 млрд гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Також найбільші суми громадяни декларували від:

- продажу об’єктів рухомого чи нерухомого майна – 7,5 млрд грн,

- інвестиційних доходів – 6,1 млрд грн,

- інших оподатковуваних доходів – 4,8 млрд грн,

- доходів від здавання майна в оренду – 3,7 млрд гривень.

За 9 місяців громадяни подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

Рекордну суму – понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначено до сплати мешканцем Києва.

Щорічне збільшення кількості українців свідчить про зростання культури прозорого декларування. Бо йдеться насамперед не просто про чергову обовʼязкову процедуру, а про відповідальність та довіру.

Детальніше про процес подання декларацій та важливі терміни можна дізнатися за посиланнями:

Як подати декларацію читайте за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/866521.html.

Про терміни подання декларації: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/865606.html.

Як отримати податкову знижку: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/870381.html. Оподаткування доходів за кордоном: що варто знати українцям: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/874065.html.









Ефективні цифрові інструменти ДПС України: дашборд моніторингу податкових надходжень

Державна податкова служба України запустила дашборд моніторингу податкових надходжень загального фонду державного бюджету.

Дашборд ДПС – це сучасний інструмент для аналізу надходжень платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату.

Тут всі податки, за адміністрування яких відповідає Податкова – від загальних груп платежів до детальної розбивки.

Уся інформація в легкій та зрозумілій візуальній формі:

- загальна картина надходжень та їх структура;

- порівняння сплати за різні періоди (місяць, квартал, півріччя, з початку року);

- аналіз динаміки надходжень у поточному та попередніх роках;

- визначення частки будь-якого платежу в загальній сумі.

Цей аналітичний модуль забезпечує швидкий доступ до інформації, яка найчастіше цікавить бізнес, громадськість та й самих працівників ДПС у щоденній роботі.

Структуру дашборду поступово планується удосконалити. Разом з експертами ДПС працює над розробкою та впровадженням розділу з прогнозування надходжень. Це дозволятиме визначати очікувані надходження з урахуванням:

- тенденцій у попередніх звітних періодах;

- сезонних коливань;

- непередбачуваних факторів (разові великі платежі);

- змін у податковому законодавстві тощо.



Якісне впровадження директив ЄС: ДПС переймає досвід Національного агентства доходів Болгарії

Розвиток української податкової системи та її гармонізація з європейськими стандартами є важливим кроком на шляху до європейської інтеграції України. Для вивчення найкращих практик у цій сфері представники Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України перебували з навчальним візитом у місті Софія, Республіка Болгарія.

Захід відбувся в межах міжнародної Програми EU4PFM – Підтримка управління державними фінансами в Україні.

Українська делегація ознайомилася з досвідом Національного агентства доходів Болгарії у впровадженні Директив ЄС з адміністративного співробітництва (DAC1 – DAC9), а також з ІТ-рішеннями для обміну податковою інформацією, зокрема:

- автоматичного обміну (AEOI),

- обміну за запитом (EOIR),

- обміну даними щодо криптоактивів, цифрових платформ та транснаціональних угод.

Учасники ознайомилися зі податкової служби Болгарії та її електронними сервісами. Особливу увагу приділено ІТ-продуктам (Archimedes та eFCA) для обміну податковою інформацією та практичній імплементації положень DAC2, DAC6, DAC8.

Болгарія вже реалізувала всі ключові положення директив DAC та досягла високого рівня добровільного податкового комплаєнсу. Українська команда мала змогу ознайомитися з досвідом побудови правової, організаційної та ІТ-інфраструктури для міжнародного обміну інформацією.

Також сторони обговорили виклики, які виникають при впровадженні стандартів ЄС та ОЕСР, та шляхи їх подолання.

Досвід Болгарії є надзвичайно цінним для ДПС у контексті реформування української податкової системи та впровадження сучасних європейських практик.



Податки без бар’єрів: формуємо нову культуру довіри та доступності

Сучасна податкова система - це не лише цифри й звіти. Це, передусім, відкритість, довіра та повага до кожного платника. Саме такими принципами керується ДПС України, запроваджуючи нові підходи до управління податковими ризиками та сервісного обслуговування. І безбар’єрність - це реальний стандарт роботи, який означає рівність, повагу до гідності, доступність послуг - фізичну, інформаційну та цифрову. Податкова служба прагне, щоб кожен громадянин або підприємець міг отримати послуги швидко, зрозуміло і з урахуванням своїх потреб. Як це реалізовано:

- Онлайн-доступність. Вебпортал ДПС та сайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг адаптовано для людей із порушенням зору.

- Контакт-центр ДПС. Дає можливість отримати професійні відповіді з будь-яких податкових питань.

- Доступність приміщень. Центри обслуговування платників облаштовуються з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп.

- Ввічливе обслуговування. Відвідувачі з інвалідністю обслуговуються позачергово, за участі модератора, який супроводжує їх на всіх етапах отримання послуг.

Більше інформації - у розділі «Безбар’єрність» https://tax.gov.ua/diyalnist-/bezbarernist/ на вебпорталі ДПС.



Змінилося найменування господарської одиниці – повідомте про це податкову

Золочівська ДПІ нагадує, що у разі зміни назви господарської одиниці, на яку зареєстровано ПРРО, суб’єкту господарювання необхідно подати Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП (ідентифікатор форми J/F 1312005) з новою назвою та заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F 1316605) з позначкою у рядку 1 розділу 1 «Зміни (крім перереєстрації)».

При цьому суб’єкту господарювання не потрібно самостійно змінювати в ПРРО ДПС назву господарської одиниці, внесення змін у дані про ПРРО здійснюється ДПС у порядку та строки, встановлені для реєстрації.



Комплаєнс-ризик сплати – випадок, коли платник сплачує податки, збори, платежі із запізненням/сплачує в неповному обсязі/не сплачує зовсім

З метою підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків, в діяльність Державної податкової служби України впроваджуються міжнародні підходи до управління податковими ризиками та новий проект щодо системи управління комплаєнс-ризиками. Координатором нового проекту є Міністерство фінансів України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 року № 854 «Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі» набрала чинності 01.08.2024.

Основні новації проєкту – розподіл всіх податкових ризиків за основними видами: ризик реєстрації, ризик звітності, ризик сплати та ризик декларування.

Щодо комплаєнс-ризику сплати – це випадок, коли платники податків сплачують податки, збори, платежі із запізненням або сплачують в неповному обсязі, або не сплачують зовсім, що призводить до виникнення або накопичення податкового боргу.

Платникам при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску необхідно ознайомитись з вимогами наказу Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції (платіжний документ) під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 528/39584.



Про переваги дистанційного спілкування зазначили в податковій

В Золочівскій ДПІ відбулась зустріч з платниками начальника інспекції Романа Дениса щодо актуальних питань ведення підприємництва та функціонування електронних сервісів.

В ході заходу обговорені питання застосування платниками спрощеної системи оподаткування, звільнення від сплати податків мобілізованих ФОП на час служби, дотримання роботодавцями вимог трудового законодавства. Проінформовано про зміни до Податкового кодексу, внесені Законом від 16.07.2025 № 4536-IX, зокрема, з 1 жовтня 2025 року для суб’єктів господарювання, які вроздріб торгують алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним, запроваджуються вимоги щодо мінімального розміру середньої щомісячної заробітної плати або загального місячного оподатковуваного доходу.

Також акцентовано увагу на перевагах застосування електронних сервісів ДПС України. Податкова служба постійно вживає та удосконалює заходи щодо створення ефективного безбар’єрного простору на засадах рівності, доступності та інклюзії, рівного сервісу для усіх платників. Громадяни та суб’єкти господарювання без винятку мають вільний доступ до онлайн-сервісів, зокрема, Електронний кабінет платника, мобільний застосунок «Моя податкова», вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС адаптований для людей із порушенням зору, контакт-центр ДПС – дає можливість отримати професійні відповіді на запитання з питань оподаткування, тощо.

Крім цього, Роман Денис нагадав про реалізацію основних етапів Національної стратегії доходів до 20230 року, яка затверджена Кабміном України від 30.06.2023 № 588-р, що передбачає цифровізацію податкових процедур і розширення електронних сервісів, удосконалення адміністрування податків на основі ризикоорієнтованого підходу, а також розвиток податкового комплаєнсу та підтримку сумлінних платників.



Ви запитували – ми відповідаємо: як подати заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет?

Для того, щоб подати заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет, необхідно увійти до приватної частини Е-кабінету.

Вхід до приватної частини Е-кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

У меню «Налаштування» обрати вкладку «Бажання листування з КО», натиснути «Бажаю отримувати документи» та вказати електронну пошту, на яку бажаєте отримувати інформацію про документи, що надійшли в Електронний кабінет. Підписати КЕП та надіслати.



Де на офіційному вебпорталі ДПС можна знайти інформацію щодо даних реєстру платників ПДВ?

Золочівська ДПІ повідомляє, що у відкритій та приватній частинах Електронного кабiнету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua), платники податків мають доступ, зокрема до сервісу «Дані реєстру платників ПДВ».

Робота у приватній частині здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), що сертифікований у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Для перевірки даних про реєстрацію платником ПДВ достатньо здійснити пошук за податковим номером (серією та номером паспорта) або найменуванням/ПІБ платника податків.



