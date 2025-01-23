ОДПІ 08:55, 17 жовтня 2025 6 0 З 1 січня 2026 року запроваджується нова податкова декларація з орендної плати за сільськогосподарські землі державної власності Gazeta Фото: НУС З 1 січня 2026 року запроваджується нова податкова декларація з орендної плати за сільськогосподарські землі державної власності

З 1 січня 2026 року запроваджується нова форма податкової декларації з орендної плати для земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

Її застосовуватимуть суб’єкти господарювання, що користуються ділянками, переданими в оренду згідно зі статтею 120¹ Земельного кодексу України.

Вказана стаття передбачає, що земельна ділянка державної власності, що належала на праві постійного користування державному підприємству, переходить до акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення такого державного підприємства і є його правонаступником.

Передача землі відбувається на умовах оренди строком до 50 років, а мінімальний розмір орендної плати становить не менше 12 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Якщо така оцінка ще не проведена – не менше 12 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або області.

Орендна плата за такі землі сплачуватиметься за окремим кодом Класифікації доходів бюджету ¬– 18011200. Більшість надходжень (90 %) спрямовуватиметься до загального фонду державного бюджету.

З новою формою податкової декларації можна ознайомитись за посиланням



ДПС України: надходження військового збору в 4 рази перевищили минулорічний показник

За дев’ять місяців поточного року платники податків сплатили до бюджету майже 116,7 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази більше аналогічного періоду минулого року (+ 84,2 млрд грн). Торік за 9 місяців надходження склали 32,5 млрд гривень.

Зростання зумовлене як підвищенням з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 %, так і свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових. Найбільше сплатили:

Київ – 37,7 млрд грн,

Дніпропетровська область – 13,2 млрд грн,

Львівська область – 9 млрд грн,

Харківська область – 7,4 млрд гривень.

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Ставки військового збору:

ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн).

Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально.

Підприємці на загальній системі оподаткування – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу.

З найманих працівників – 5 % від нарахованої заробітної плати.

Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України (за винятком доходів, які звільняються від оподаткування військовим збором відповідно до підпункту 1.7 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України).

Самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Це передбачено Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ, яким внесено зміни до Податкового кодексу України.



До місцевих бюджетів надійшло майже 34 млрд гривень земельного податку

Протягом січня – вересня 2025 року місцеві бюджети отримали 33,8 млрд грн плати за землю. Це на 15,3 %, або на 4,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 29,3 млрд гривень. Лідери зі сплати податку:

- Дніпропетровська область – 6 млрд грн,

- м. Київ – 4,8 млрд грн,

- Одеська область – 3 млрд грн,

- Львівська область – 2,3 млрд грн.

Земельний податок залишається одним із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів, адже ці кошти спрямовуються на розвиток громад, фінансування інфраструктурних проєктів, соціальної сфери та благоустрою територій.

Нагадаємо, що плата за землю є обов’язковим платежем у складі податку на майно. Вона включає земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Відповідно до Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують податок із дня державної реєстрації права власності або користування земельною ділянкою, а у разі припинення таких прав – за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Про особливості нарахування та сплати плати за землю під час воєнного стану читайте за посиланням



Територія високого рівня податкової довіри: чи можуть новостворені юридичні особи та підприємці потрапити до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства?

Золочівська ДПІ нагадує, що з нормами визначення платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства та перевагами для них можна ознайомитися в

Платники податків, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), можуть бути включені до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, але не раніше одного календарного року з дати взяття такого платника на облік у контролюючому органі.

Звертаємо увагу, що Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства формується щоквартально, не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада. Розраховані середні показники, які використовуються для формування Переліку публікуються протягом 5 робочих днів після затвердження Переліку.

Відповідна інформація розміщена на вебпорталі ДПС: Головна/Територія високого рівня податкової довіри/ (https://tpd.tax.gov.ua/).



Про особливості провадження волонтерської діяльності

Золочівська ДПІ інформує, що особливостям провадження волонтерської діяльності платниками податків – фізичними особами присвячено інформаційний лист ДПС України № 5/2025.

ДПС проаналізовано питання, які надходили від платників з цієї тематики, та роз’яснено найпоширеніші з них.

У листі ви дізнаєтеся про: оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором коштів, які надходять на розрахунковий рахунок волонтера, витрати та їх документальне підтвердження, звітність тощо.

Детальніше:



Золочівська ДПІ: поєднання цифрових можливостей і комфортного офлайн - середовища надає можливість платнику отримати необхідні послуги швидко, зручно та без перешкод

Впродовж січня - вересня 2025 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 10389 адміністративних послуги, з них 3787 в електронній формі. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис у коментарях для ЗМІ.

Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:

- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 5305;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 1014;

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 1452;

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій - 370, розрахункових книжок - 312 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 201.

- підтвердження статусу податкового резидента України – 50.

Крім цього, в Центрі обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, декларування податкової знижки тощо.

Також Роман Денис зазначив, що податкова служба працює над тим, щоб кожен громадянин та підприємець мав можливість отримати необхідні адміністративні послуги оперативно, у зрозумілому форматі та з дотриманням високих стандартів обслуговування. Безбар’єрність в ДПС - доступ кожного до адміністративних та інших послуг, зокрема:

- ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача,

- доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, першочергове обслуговування таких відвідувачів;

- доступ до онлайн-сервісів, зокрема, Електронний кабінет платника (cabinet.tax.gov.ua) дозволяє подати декларацію, отримати довідку, перевірити стан розрахунків з бюджетом чи надіслати звернення без відвідування податкової. Крім того, для зручності платників діє сервіс «Моя податкова», що забезпечує швидкий та зручний обмін інформацією з податковою службою.

Поєднання цифрових можливостей і комфортного офлайн - середовища надає можливість громадянину чи суб’єкт господарювання отримати необхідні послуги швидко, зручно та без перешкод.



Право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року на наступні роки не переноситься

Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до п.п. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Нагадаємо, що подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році, можна до 31 грудня 2025 року.

Для подання декларації рекомендуємо скористатись Електронним кабінетом платника або мобільним застосунком "Моя податкова". Більше про декларування доходів громадян – за посиланням: https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2025.



Відповідаємо на запитання платників

В Золочівській ДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо порядку застосування РРО/ПРРО суб’єктами господарювання. На запитання платників податків відповідала СДІ Ірина Лазорчик.

Під час заходу фахівець поінформувала, що відповідно до норм Податкового кодексу застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО) є обов’язковим для більшості суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахунки з покупцями у готівковій або безготівковій формі - із використанням платіжних карток, мобільних застосунків та інших електронних платіжних засобів. Водночас для окремих категорій платників передбачені винятки: від обов’язкового використання касової техніки, зокрема, звільнені фізичні особи - підприємці першої групи спрощеної системи оподаткування.

У ході спілкування платники дізналися процедуру встановлення програмного забезпечення та порядок його реєстрації через Електронний кабінет платника. Окрему увагу було приділено відповідальності за порушення вимог щодо використання касової техніки, зокрема, у випадках неформування розрахункових документів або здійснення розрахункових операцій без застосування РРО/ПРРО. Звернула увагу додзвонювачів на сучасні можливості виконання податкових обов’язків: нараховані суми податків можна перевірити й оплатити онлайн через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова». Ці сервіси надають зручний доступ до персоніфікованої інформації, зменшують ризики помилок та дозволяють оперативно контролювати стан розрахунків з бюджетом.

Крім цього, Ірина Лазорчик нагадала про інформаційну кампанію ДПС щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), Національної стратегії доходів. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів»







Золочівська ДПІ









1

2

3

4

