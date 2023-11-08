З 1 жовтня запроваджуються вимоги щодо мінім. розміру зарплати у сфері роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електр. сигарет та пальним

З 1 жовтня 2025 року запроваджуються вимоги щодо мінімального розміру заробітної плати у сфері роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним

Для суб’єктів господарювання, які вроздріб торгують алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним, з 1 жовтня 2025 року запроваджуються вимоги щодо мінімального розміру середньої щомісячної заробітної плати або загального місячного оподатковуваного доходу.

Відповідні зміни передбачені Законом України № 4536-IX, яким оновлено норми Закону № 3817-IX.

Починаючи з 1 жовтня суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним для провадження відповідної діяльності на підставі зазначених ліцензій мають дотримуватись вимог, передбачених частинами тринадцятою та чотирнадцятою статті 42 Закону № 3817.

Розмір середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб’єктом господарювання / загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання, зареєстрованого як фізична особа - підприємець, що не має найманих працівників, має становити не менше ніж:

1,5 мінімальних заробітних плат при одночасному дотриманні таких умов для всіх місць роздрібної торгівлі:

їх розташування – за межами населених пунктів – адміністративних центрів областей і м. Києва та м. Севастополя на відстані від 50 кілометрів;

площа торговельної зали – до 500 метрів квадратних;

2 мінімальних заробітних плат для всіх інших суб’єктів господарювання, у яких місця торгівлі не відповідають зазначеним вище умовам.

Невиконання цих вимог призведе до припинення дії ліцензії.

Розрахунок розміру середньої щомісячної заробітної плати або розміру загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання здійснюється за період починаючи з дня набрання чинності Законом № 4536.

Припинення дії ліцензії застосовується у разі виявлення за результатами перевірки контролюючим органом факту, який зафіксований в акті перевірки, щодо невідповідності протягом трьох повних календарних місяців поспіль у період дії ліцензії:

- розміру середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб’єктом господарювання, – розміру, визначеному частиною тринадцятою статті 42 Закону № 3817-IX;

- розміру загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання, зареєстрованого як фізична особа - підприємець, що не має найманих працівників, – розміру, визначеному частиною чотирнадцятою статті 42 Закону № 3817-IX.



Довідково:

Закон України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Закон України від 16 липня 2025 року № 4536-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства».



Упродовж січня-вересня 2025 року Львівщина перерахувала до зведеного бюджету майже 58 млрд гривень податкових платежів

За дев’ять місяців 2025 року платники податків Львівщини перерахували до зведеного бюджету майже 57691,8 млн грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Про це поінформував начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

За словами очільника податкової регіону, із загальної суми надходжень, Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету України зібрано 31839,1 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно із січнем-вереснем 2024 року збір платежів до державного бюджету збільшився на 37,2% або на 8628,1 млн гривень.

Місцеві бюджети Львівської громади отримали 25852,7 млн грн податкових платежів. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, до місцевих бюджетів області збільшились на 21,6% або на 4598 млн гривень.



Власникам земельних ділянок нагадуємо про обов’язок сплати земельного податку

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що у 2025 році місцеві бюджети Львівської області поповнилися на 217,3 млн.грн земельного податку з фізичних осіб. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 39 відсотків або на 156 млн гривень.

Протягом поточного року ГУ ДПС у Львівській області сформовано 707 тис. податкових повідомлень-рішень по земельному податку з фізичних осіб на загальну суму 249 млн. гривень.

ГУ ДПС у Львівській області нагадує громадянам про завершення терміну сплати земельного податку з фізичних осіб. Хоча більшість платників уже виконала свої податкові зобов’язання, є 125,2 тис. платників які досі не здійснили оплату.

Нагадуємо, що власники нерухомості земельних ділянок можуть дізнатися про нараховані податки онлайн.

Згідно з чинним законодавством, несвоєчасна сплата податку тягне за собою нарахування штрафних санкцій та пені.

Щоб уникнути додаткових витрат, закликаємо перевірити наявність податкових повідомлень у вашому особистому кабінеті платника податків https://cabinet.tax.gov.ua.



Офіси податкових консультантів: чим відрізняється новий сервіс ДПС і де нас знайти

Для підвищення якості податкових послуг та зручного інформування платників ДПС відкрила Офіси податкових консультантів у 20 регіонах України. Новий сервіс допоможе розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень законодавства.

Кожний платник, який звернувся за консультацією, отримає аргументовану та якісну відповідь. А модератор зорієнтує та допоможе в отриманні консультаційних послуг з урахуванням індивідуальних потреб відвідувача.

Фахівці Офісів консультують за такими напрямами:

- оподаткування фізосіб та юридичних осіб,

- електронні сервіси та звітність,

- податкові спори,

- податковий аудит,

- фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО,

- контроль за обігом підакцизних товарів,

- зупинення реєстрації ПН / РК,

- погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ,

- надання кваліфікованих електронних довірчих послуг,

- трансфертне ціноутворення.

Інформацію про розташування та графік роботи Офісів можна переглянути за посиланням https://tax.gov.ua/others/kontakti/ofis-podatkovih-konsultantiv.

Отож, якщо у вас є необхідність отримати фахове роз`яснення з питань оподаткування, звертайтеся до Офісу податкових консультантів Львівщини за адресою: вул. Стрийська, 35, від понеділка до п’ятниці, у зручний для вас час – від 8.30 до 17.00.

Запрошуємо громадян і бізнес скористатися новою послугою податкової.



Про умови, за яких здійснюється зняття з обліку платників податків за неосновним місцем обліку

Золочівська ДПІ інформує, що відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом ПКУ.

Відповідно до п. 7.4 розд. VII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, платники податків, у яких відсутні об’єкти, закриті відокремлені підрозділи, у зв’язку з чим такий платник податків був взятий на облік за неосновним місцем обліку, знімаються з обліку за неосновним місцем обліку у разі надходження (наявності) відповідних підтвердних документів або у зв’язку із закінченням бюджетного періоду за умови сплати податків, зборів до бюджету на підставі службових документів контролюючого органу.



Зверніть увагу на правильність заповнення реквізитів “Платник” та “Фактичний платник” платіжної інструкції!

Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до пункту 38.2 статті 38 Податкового кодексу України сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.

Якщо сплата платежів до бюджетів та фондів здійснюється платником безпосередньо, тобто кошти сплачуються від власного імені та з власного рахунку такого платника, то податковий номер платника зазначається у полі «Платник», яке є обов’язковим реквізитом платіжної інструкції згідно із постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 року №163 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» (далі - Інструкція НБУ № 163).

У випадках, передбачених законодавством, при здійсненні сплати платежів платник має право ініціювати платіжну операцію за фактичного платника та/або на користь фактичного отримувача коштів шляхом надання платіжної інструкції надавачу платіжних послуг платника.

У такому випадку платіжна інструкція, крім обов’язкових реквізитів, визначених у пункті 37 розділу II Інструкції НБУ № 163, повинна містити поле «Фактичний платник», в якому необхідно зазначити податковий номер платника, податкові зобов’язання якого сплачуються платником, вказаним в полі “Платник”.



Про наявність/відсутність податкового боргу можна дізнатися через Електронний кабінет

Щоб уникнути податкової заборгованості, необхідно регулярно перевіряти інформацію про її наявність або відсутність. В разі наявності в платників податкового боргу в сумі понад 3060 грн (180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) їм надсилаються податкові вимоги та вживаються відповідні заходи спрямовані на його погашення. Натомість при наявності боргу до 3060 грн такі вимоги не надсилаються. При цьому, громадяни інформацію про наявність/відсутність податкового боргу можуть отримати, скориставшись електронним сервісом «Електронний кабінет» або мобільним застосунком «Моя податкова».

Доступ до приватної частини Електронного кабінету, яка є індивідуальною персоніфікованою вебсторінкою користувача, надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації - id.gov.ua (MobilelD та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Увійшовши до приватної частини Електронного кабінету користувач може переглянути в меню «Стан розрахунків з бюджетом» інформацію про стан розрахунків з бюджетом та/або фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за платежами, контроль за справлянням яких покладено на податкові органі.

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» відображає зведену інформацію щодо кожного виду платежу, зокрема, залишок несплаченої пені, податковий борг (заборгованість) у розрізі проведених операцій.

Крім цього, у разі наявності у платника податків податкового боргу (заборгованості), такому платнику у режимі «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» доступні інформаційні повідомлення про податковий борг (заборгованість) із реквізитами для сплати.

Повідомлення про виникнення податкового боргу надсилаються платникам податків у Електронний кабінет.



Безбар’єрність – простір, у якому кожен має можливість жити, вчитися, працювати і самореалізовуватися

Золочівська ДПІ інформує, що реалізація Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, має на меті підвищення рівня обізнаності громадян про безбар’єрність, поширення культури безбар’єрності через мотивацію до змін та популяризацію рівних можливостей для кожного.

Безбарʼєрність в державній податковій службі:

- доступ до онлайн-сервісів:

найпопулярніші ресурси – вебпортал ДПС та вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС адаптовані для людей із порушенням зору,

Контакт-центр ДПС – дає можливість отримати професійні відповіді на запитання з питань оподаткування;

- доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення: при облаштуванні Центрів обслуговування платників першочергова увага приділяється зручності таких осіб та забезпеченню їхніх потреб в отриманні послуг;

- ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача: обслуговування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення здійснюється позачергово. Таких відвідувачів супроводжує модератор ЦОП протягом всіх етапів отримання послуг.



Щодо права громадян на нарахування податкової знижки

Відповідно до п.п. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Нагадаємо, що подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2024 році, можна до 31 грудня 2025 року.

Для подання декларації рекомендуємо скористатись Електронним кабінетом платника або мобільним застосунком “Моя податкова”. Більше про декларування доходів громадян – за посиланням: https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2025



ДПС продовжує вдосконалювати податкову систему та зміцнювати довіру платників Золочівська ДПІ нагадує, що ДПС України у межах Національної стратегії доходів до 2030 року впроваджує зміни для прозорішого та ефективнішого адміністрування податків і наближення до європейських стандартів.

Податкові реформи та цифрові рішення:

- у липні 2024 року запущено експеримент із системою управління податковими ризиками,

- розробляється ІТ-рішення «Е-аудит» для швидших перевірок і кращої аналітики,

- запрацювала система BigData TP для аналізу ризиків у сфері трансфертного ціноутворення,

- Україна приєдналася до міжнародного обміну податковою інформацією (CRS) і восени 2024 року провела перший обмін фінансовими даними,

- вдосконалюється система електронного адміністрування реалізації пального та спирту, яка відстежує їхній рух та сплату акцизу,

- розширюється цифровізація послуг, зокрема через Електронний кабінет платника,

- Україна співпрацює з міжнародними партнерами для гармонізації податкових правил із нормами ЄС тощо.

Результат: нові підходи дозволяють збільшити бюджетні надходження, покращити умови для бізнесу та сприяти економічному зростанню. ДПС продовжує вдосконалювати податкову систему та зміцнювати довіру платників.

Більше інформації про дії ДПС у межах Національної стратегії доходів до 2030 року доступно на офіційному сайті https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.



