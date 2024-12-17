ОДПІ
На Львівщині розпочав роботу Офіс податкових консультантів для підтримки платників податків
Державна податкова служба України пропонує новий сервіс, орієнтований на комунікацію з платниками за принципами рівних можливостей, поваги та інклюзії - Офіс податкових консультантів. Його головна мета – працювати на випередження: допомогти розібратися в законодавстві, уникнути ризиків та планувати податкові зобов’язання без зайвого стресу.
В Офісі податкових консультантів щоденно працюватиме не менше 6 фахівців відповідних напрямів, які надаватимуть консультації з питань:
- оподаткування фізичних осіб;
- оподаткування підприємців (ФОП);
- оподаткування юридичних осіб;
- електронні сервіси та звітність;
- податковий аудит, фактичні перевірки та законодавство щодо РРО/ПРРО;
- підакцизні товари;
- зупинення реєстрації ПН / РК;
- погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ;
- надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Основні принципи роботи: доступність, прозорість, професійність, конфіденційність, неупередженість і безбар’єрність.
Адреса Офісу: м. Львів, вул. Стрийська, 35. Режим роботи: понеділок – п’ятниця – з 08 год 30 хв до 17 год 00 хв, обідня перерва – з 12 год 30 хв до 13 год 00 хв, субота та неділя – вихідні дні.
Прийом платників здійснюватиметься як без попереднього запису, так і за попереднім записом – в зручний для платника час. Консультації надаватимуться безкоштовно будь якому платнику податків – громадянину, фізичній особі-підприємцю чи представнику юридичної особи.
До уваги релокованих суб’єктів господарювання!
Головне управління ДПС у Львівській області інформує щодо обліку юридичних осіб, якщо їх місцезнаходження зареєстровано в одному адміністративному районі, а офіс і виробництво розташовані в інших районах.
Так, відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (п. 45.2 ст. 45 ПКУ).
Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом ПКУ.
Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.
Надходження єдиного внеску за вісім місяців цього року більше ніж на 18 % перевищили минулорічні
Упродовж січня-серпня 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 24 627,4 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року вони збільшилися на 18,24% або на 3 799,2 млн гривень.
Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.
У серпні 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 3 028,6 млн грн, що на 496,7 млн грн, або на 19,6% більше, ніж у серпні 2024 року.
Дія Сіті: майже вдвічі збільшилась кількість резидентів та сплачених податків
За 8 місяців цього року 2 318 діючих резидентів Дія Сіті сплатили до зведеного бюджету 19,5 млрд гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
«Це на 81 % (8,7 млрд грн) перевищує надходження аналогічного періоду минулого року. Торік за січень – серпень 1 339 компаній-резидентів забезпечили надходження на рівні 10,8 млрд гривень», – зазначила вона.
У структурі надходжень цього року:
- податок та збір на доходи фізичних осіб – 9,9 млрд грн (51%);
- податок на додану вартість – 6,4 млрд грн (33%);
- податок на прибуток підприємств – 3,2 млрд грн (16%).
Сьогодні у Реєстрі вже понад 2,8 тис. компаній, з яких 2,4 тис. – діючі резиденти.
«Спеціальний правовий режим, який діє – колосальна можливість для ІТ-компаній інвестувати, створювати робочі місця та виготовляти сучасний та якісний продукт. Податки, сплачені резидентами Дія Сіті, – це внесок у сильнішу Україну», – додала Леся Карнаух.
Нагадаємо!
Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, яка відповідає вимогам та критеріям, визначеним Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», і здійснює діяльність у сфері ІТ-індустрії та цифрової економіки, зокрема:
- комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- видання комп'ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення;
- надання програмних продуктів, у тому числі комп'ютерних ігор, у режимі «онлайн» та надання веб-послуг із доставки програмних додатків;
- освітню діяльність у галузі інформаційних технологій;
- оброблення даних і пов'язану із цим діяльність;
- забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється, тощо.
Детальніше про актуальні питання оподаткування податком на прибуток підприємств резидентів Дія Сіті читайте за посиланням https://tax.gov.ua/broshuri-ta-listivki/914361.html.
Цифровізація податкового контролю: на практиці вперше використано SAF-T UA під час
перевірки
Державна податкова служба під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ вперше на практиці використала стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine), який на практиці підтвердив свою ефективність.
На запит податкового органу платник надав стандартизований аудиторський файл, що дозволило замінити традиційне опрацювання великої кількості паперових документів на сучасний цифровий аналіз даних.
Інспектори отримали повну аналітичну інформацію в уніфікованому форматі про господарські операції. Це значно спростило та прискорило перевірку.
Ключові переваги використання SAF-T UA:
- оперативність – швидка перевірка правильності формування податкових зобов’язань та податкового кредиту;
- відстеження операцій – досліджено повний ланцюг операцій від первинних документів до фінансової звітності;
- єдиний формат даних – зіставлення бухгалтерських записів і показників податкової звітності без додаткового витребування документів;
- аналітичний акцент – зосередження уваги на суті господарських операцій, а не на технічній обробці паперів;
- ресурсна ефективність – економія часу та зусиль як для бізнесу, так і для податкових органів.
SAF-T UA – це не лише технічне рішення, а й важливий крок до нової податкової культури, яка поєднує український досвід із найкращими світовими практиками.
Мобільний застосунок «Моя податкова»: отримуйте інформацію з реєстрів ДПС
Мобільний застосунок «Моя податкова» є сучасним інструментом, розробленим Державною податковою службою України для спрощення доступу громадян та бізнесу до податкової інформації та сервісів. Цей застосунок дозволяє швидко та зручно отримувати дані з різних реєстрів ДПС без необхідності відвідувати податкові органи.
За допомогою цього застосунку користувачі можуть отримати інформацію з наступних реєстрів ДПС:
- платників ПДВ;
- страхувальників;
- платників єдиного податку;
- неприбуткових установ та організацій.
Як це працює:
- завантажте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay;
- ідентифікуйтеся онлайн з допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача;
- оберіть реєстр у розділі «Реєстр»;
- внесіть код ЄДРПОУ/РНОКПП;
- отримайте результат.
Цей процес дозволяє за лічені хвилини отримати необхідну інформацію, що робить взаємодію з податковою службою більш ефективною та зручною.
Долучайтеся та використовуйте зручні податкові сервіси!
Чи має право платник податку, який навчається на військовій кафедрі навчального закладу ?
Відповідно до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти таким платником податку та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення та/або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, або яку влаштовано до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, якщо такого платника податку призначено відповідно опікуном, піклувальником, прийомним батьком, прийомною матір’ю, батьком-вихователем, матір’ю-вихователькою.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача)), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).
Згідно з ст. 33 Закону України від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ «Про вищу освіту» однією з складових структури вищої освіти є кафедра військової підготовки, яка проводить підготовку курсантів (слухачів, студентів) для подальшої служби на посадах сержантського, старшинського, офіцерського або начальницького складу у військових формуваннях.
Тобто, платник податку, який навчається на військовій кафедрі навчального закладу, є здобувачем професійної військової освіти, тому має право на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року на суму витрат, понесених ним на користь закладу освіти за навчання на військовій кафедрі.
Податкова без бар’єрів: рівні можливості для кожного платника
Cтворення безперешкодного середовища для всіх суспільних груп, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, суспільної, громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики – є одним із завдань Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 р. № 294-р).
Звертаємо увагу, що безбарʼєрність у податковій службі, це зокрема доступ до онлайн-сервісів. Найпопулярніші ресурси:
вебпортал ДПС України та вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС України адаптовані для людей із порушенням зору;
Контакт-центр ДПС – дає можливість отримати професійні відповіді на запитання з питань оподаткування;
Електронний кабінет платника податків;
Мобільний застосунок "Моя податкова”.
Безбар’єрний підхід – шлях до більшої довіри, прозорості та ефективності у взаємодії між державою та платниками податків.
Більше інформації - за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/diialnist/-bezbarernist/.
Щодо впровадження комплаєнс-підходу в податковій сфері
Золочівська ДПІ нагадує, що триває реалізація Експериментального проєкту з управління податковими ризиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2024 № 854.
Метою проєкту є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, що ґрунтуються на управлінні податковими ризиками, щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків.
Комплаєнс-підхід – це не про тиск і не про формальний контроль. Це сучасна аналітична система, яка допомагає виявляти податкові ризики ще до того, як вони стануть порушеннями.
Система автоматично аналізує дані та визначає ризики за чотирма ключовими напрямами:
Ризик реєстрації – виявляються випадки, коли бізнес не став на облік або не зареєструвався платником окремих податків (ст. 63–64 ПКУ).
Ризик звітності – система фіксує несвоєчасне подання декларацій або їх відсутність (ст. 46, 49 ПКУ).
Ризик декларування – аналітика виявляє помилки, неточності чи заниження зобов’язань у податковій звітності (ст. 48, 50 ПКУ).
Ризик сплати – визначається несвоєчасна чи неповна сплата податків, що призводить до виникнення боргу (ст. 57, 126 ПКУ).
Такий підхід дозволяє бізнесу своєчасно отримати сигнали про проблемні моменти й уникати штрафів, а державі – підвищити прозорість і ефективність податкової системи.
Більше інформації – за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami.
Золочівська ДПІ
