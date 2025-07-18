До уваги релокованих суб’єктів господарювання!

Головне управління ДПС у Львівській області щодо обов’язку юридичної особи стати на облік у контролюючому органі за неосновним місцем обліку, у разі створення, за межами території, де вона перебуває на податковому обліку, відокремленого підрозділу, в якому будуть за трудовими договорами працювати її наймані працівники, роз’яснює таке.

Відповідно до п.п. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податок на доходи фізичних осіб, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Якщо відокремлений підрозділ веде бухгалтерський облік своїх операцій, має відокремлений баланс, реєструється в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та делеговано юридичною особою право сплачувати податок на доходи фізичних осіб, то юридична особа не зобов’язана згідно з вимогами ст. 63 ПКУ та розділів VII та VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями:

а) ставати на облік у відповідному контролюючому органі за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, в якому за трудовим договором працюють (постійне місце роботи) співробітники цієї юридичної особи;

б) повідомляти про створення такого підрозділу контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подачі заяви про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП.

Таке звільнення не застосовується, якщо юридична особа за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу має інші підрозділи, майно, об’єкти оподаткування або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, що не перебувають на балансі або у складі означеного відокремленого підрозділу, а перебувають на балансі юридичної особи, а також якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок на доходи фізичних осіб – працівників такого відокремленого підрозділу.

Упродовж січня-серпня 2025 року Львівщина перерахувала до зведеного бюджету понад 51 млрд гривень податкових платежів

За 8 місяців 2025 року платники податків Львівщини перерахували до зведеного бюджету 51 млрд 342,5 млн грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Про такі результати поінформував начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

За словами очільника податкової служби регіону, із загальної суми надходжень, Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано 28,2 млрд грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно зі січнем-серпнем 2024 року збір платежів до державного бюджету збільшився на 36,9% або на 7,6 млрд гривень.

Місцеві бюджети регіону отримали понад 23 млрд гривень податків і зборів. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, до місцевих бюджетів області збільшились на 21,5% або на 4 млрд гривень.



Основні напрями реалізації Національної стратегії доходів

Національна стратегія доходів до 2030 року була схвалена Кабінетом Міністрів України наприкінці 2023 року. Її було розроблено Міністерством фінансів України спільно з іншими міністерствами та відомствами за участю представників бізнесу, а також за результатами проведених консультацій із міжнародними партнерами з розвитку, зокрема МВФ, Світовим банком і ОЕСР.

НСДУ позиціонується як дорожня карта реформування податкової та митної системи, а також удосконалення процедур податкового й митного адміністрування, яка необхідна для забезпечення потенціалу задоволення фіскальних потреб у середньостроковій перспективі. Вона має підтримувати економічне зростання через зменшення нерівності та неефективності в політиці й адмініструванні доходів. НСДУ втілює стратегію фінансування видаткових потреб і забезпечення фіскальної стабільності у керований та сталий спосіб на противагу довільним і непослідовним реформам.

Основні напрями реалізації НСДУ

Стратегія зосереджується на пошуку шляхів збільшення доходів бюджету на стійкій основі, покращенні надходження податків шляхом закриття наявних можливостей для ухилення від оподаткування, підвищенні рівня дотримання законодавства та боротьбі з тіньовою економікою.

Досягнення мети НСДУ передбачається за такими стратегічними цілями:

забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності через збереження рівня мобілізації доходів та зменшення потреби в зовнішньому фінансуванні;

адаптація законодавства України до законодавства ЄС та виконання міжнародних зобов’язань у сфері митної й податкової політики та адміністрування;

зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості й ефективності процедур управління;

підвищення рівня дотримання податкового та митного законодавства платниками податків і контролюючими органами;

створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового та митного адміністрування.

Виклики та перспективи

Ключовими питаннями залишаються ефективність боротьби з ухиленням від податків, адаптація законодавства до вимог ЄС та збереження довіри громадян до контролюючих органів. Від злагодженості дій держави, бізнесу та міжнародних партнерів залежить, чи стане НСДУ дієвим інструментом забезпечення стабільного економічного зростання та фінансової безпеки країни.



Львівщина: надходження плати за землю до місцевих бюджетів збільшилися на понад 37 відсотків

Надходження плати за землю у січні-серпні 2025 року склали 1 983,1 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом 2024 року вони збільшилися на 37,5% або на 541,0 млн гривень.

Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

У серпні надходження плати за землю збільшилися порівняно зі серпнем 2024 року на понад 48 відсотків або на 90,4 млн гривень і склали 277,1 млн гривень.



Фіскальний чек - гарантія захисту прав споживача

Золочівська нагадує, що фіскальний чек підтверджує не тільки легальність покупки та сплату податків, а також забезпечує права споживача у разі виникнення проблем з придбаним товаром чи послугою.

Правові засади використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265).

Відповідно до статті 3 Закону № 265, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції (готівкові або безготівкові) під час продажу товарів чи надання послуг, а також приймають готівку для платіжних операцій, зобов’язані:

- проводити розрахункові операції на повну суму покупки (послуги) через зареєстровані та належним чином переведені у фіскальний режим РРО або через зареєстровані фіскальним сервером ДПС ПРРО. При цьому обов’язково створюються відповідні розрахункові документи (фіскальні чеки) у паперовій та/або електронній формі. У деяких випадках дозволяється використовувати зареєстровані розрахункові книжки.

- видавати розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму операції особі, яка отримує або повертає товар (послугу), у паперовій та/або електронній формі. Це стосується й замовлень чи оплат, здійснених через Інтернет.

Звертаємо увагу, що на вебпорталі ДПС у розділі «Е-сервіси» функціонує сервіс «Пошук фіскального чека»: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check , який дозволяє здійснити перевірку отриманого чека РРО/ПРРО.



Оновити сертифікат можна самостійно всього за кілька хвилин через сервіс (дистанційного) повторного формування сертифікатів за електронним запитом

Золочівська ДПІ повідомляє, що для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг потрібно:

1. Ознайомитися з правилами та умовами надання послуг на вебсайті https://ca.tax.gov.ua у розділі «Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг».

2. Підготувати необхідні реєстраційні документи (список є на вебсайті).

3. Прийти до пункту реєстрації з оригіналами документів (адреси вказані в розділі «Контакти» на вебсайті). Якщо у вас є паспорт у «Дії» (версія 2.0+), можна пройти ідентифікацію через смартфон за допомогою функції «Шеринг».

4. Взяти з собою носій інформації для збереження особистого ключа (захищений носій ключової інформації, з’ємний флеш-носій тощо).

Оновити сертифікат можна самостійно всього за кілька хвилин через сервіс (дистанційного) повторного формування сертифікатів за електронним запитом. Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:

- чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Новий ключ буде дійсним протягом 2 років.

Звертаємо увагу! У пункті реєстрації не надають послуги копіювання, друку чи заповнення документів, а також не здійснюють продаж і не видають носії для ключів.



Експериментальний проєкт з управління податковими ризиками передбачає підвищення добровільності виконання податкових обов’язків платниками податків

Золочівська ДПІ нагадує, що у рамках Національної стратегії доходів до 2030 року в податковій службі реалізується експериментальний проєкту з управління податковими ризиками.

Експериментальний проєкт передбачає поступове впровадження міжнародних стандартів управління податковими ризиками в роботу органів ДПС. Основна мета – підвищення добровільності виконання податкових обов’язків платниками податків.

Цей проєкт – складова реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року та відбуватиметься відповідно до постанови Кабміну України від 25.07.2024 № 854 протягом двох років.

Відповідно до Податкового кодексу, комплаєнс – це система заходів та процедур, що здійснюються податковими органами з метою підвищення рівня добровільного виконання податкових та інших обовʼязків платниками податків, відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, та зменшення ймовірності настання податкового ризику (комплаєнс-ризику).

Управління комплаєнс-ризиками охоплює базові/основні обов’язки платника податків, визначені Податковим кодексом України:

реєстрації платником податку;

подання звітності;

повне декларування;

своєчасна сплата належних бюджету платежів.

Завдання – здійснити аналіз, визначити найбільші ризики, зʼясувати їх причину та спрямувати роботу ДПС для досягнення максимального ефекту в умовах обмежених трудових ресурсів, забезпечити однаковий, справедливий і неупереджений підхід до всіх платників.

Реалізація експериментального проекту забезпечить систематизацію та впорядкування діяльності податкових органів з управління комплаєнс-ризиками.



Ви запитували – ми відповідаємо: чи має право фізична особа за підсумками звітного року на податкову знижку, якщо податковий агент утримав, але не перерахував ПДФО до бюджету?

Відповідно до частини другої ст. 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями та Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення (перерахування) платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60 із змінами та доповненнями, поверненню з бюджету підлягають помилково та/або надміру сплачені суми грошових зобов’язань.

Згідно з п. 43.6 ст. 43 Податкового кодексу України повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані, або з єдиного рахунку.

Для розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб, які підлягають поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до відповідного бюджету податку на доходи фізичних осіб, а не нарахованого (утриманого) податковим агентом.

Отже, якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету, то фізична особа не має права на податкову знижку.



ПДФО на Львівщині: від початку 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 15 млрд гривень

Упродовж січня – серпня 2025 року по податку на доходи фізичних осіб надходження до місцевих бюджетів склали 14 643,8 млн гривень, що на 2 952,3 млн грн або на 25,3% більше, ніж у січні-серпні 2024 року.

Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

У серпні 2025 року надходження по ПДФО до місцевих бюджетів склали 1 806,5 млн гривень, що на 292,2 млн грн або на 19,3% більше, ніж у серпні 2024 року.



Відповідаємо на запитання платників

В Золочівській ДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо функціонування електронних сервісів та декларування права на податкову знижку, за участі ГДІ Богдана Гнідця.

Найбільше запитань стосувалось тематики подання декларацій про майновий стан та доходи у зв’язку з отриманням права на податкову знижку за навчання, сплати земельного податку та поновлення електронних сертифікатів відкритих ключів від ДПС.

Посадовець звернув увагу платників податків, що подати декларацію з метою декларування доходів чи отримання податкової знижки можна в електронному вигляді: через Електронний кабінет платника або за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова». Сплата земельного податку здійснюється фізособами протягом 60 днів з моменту отримання від ДПС податкового повідомлення-рішення з розрахунком податку за минулий рік Щодо поновлення електронних ключів, то дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:

- чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим. Для цього необхідно зайти на сайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг від ДПС за посиланням https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates, та сформувати нові сертифікати.

Також Богдан Гнідець нагадав про інформаційні кампанії ДПС щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), Національної стратегії доходів. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/, «Територія високого рівня податкової довіри» https://tpd.tax.gov.ua/.



