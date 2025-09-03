Леся Карнаух: ДПС у серпні на третину скоротила кількість фактичних перевірок

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Після запровадження мораторію лише за серпень кількість фактичних перевірок скоротилась майже на третину із збереженням якості їх результативності. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.У липні провели трохи більше 3,6 тис. фактичних перевірок. У серпні за оперативними даними їх кількість зменшилася більше, ніж на третину – до 2,3 тисячі.«Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій – це не про повну заборону, а обмеження. Активно застосовуємо ризик-орієнтований підхід», – додала вона.Леся Карнаух підкреслила, що якщо бізнес працює чесно – держава має це поважати і не створювати зайвого тиску.«Перевіряємо лише там, де дійсно є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Перевірки також не скасовані для тих субʼєктів, які займаються обігом підакцизних товарів. Визначили близько 80 ризиків. Податкова – не каральний орган, а партнер для бізнесу», – наголосила вона.В. о. Голови ДПС підкреслила, що там, де немає підстав – немає перевірки. «Той, хто працює чесно, відкрито, не створює високих ризиків, може не перейматися. Це і є довіра та партнерство між державою та владою», – зазначила вона.