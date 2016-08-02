Акцизний податок: які пільги передбачені для осіб з інвалідністю

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Головне управління ДПС у Львівській області

Управління інформаційної взаємодії

вул. Стрийська, 35, м. Львів, 79026, Україна

тел. (032) 297-35-86, 297-31-92

Податковим кодексом України передбачені окремі пільги зі сплати акцизного податку для осіб з інвалідністю.Про це повідомила пресслужба ДПС України.Звільняються від оподаткування акцизним податком:- операції з реалізації легкових автомобілів для осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю (п.п. 213.3.1 п. 213.3 ст. 213 ПКУ), якщо їх вартість оплачено за рахунок коштів:- державного або місцевих бюджетів;- фондів загальнообов’язкового державного страхування.(надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України)(п.п. 213.3.9 п. 213.3 ст. 213 ПКУ).Згідно із Законом України № 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу» до гуманітарної допомоги не належать підакцизні товари, крім:- транспортних засобів для перевезення понад 8 осіб, а також спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату;- такі транспортні засоби мають бути передані у користування установам соціального захисту населення, громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, підприємствам та організаціям, заснованим ними, а також громадським організаціям та іншим об’єднанням ветеранів війни.Отже, якщо автомобіль, обладнаний для перевезення осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, визнано гуманітарною допомогою відповідно до Закону № 1192-XIV, його ввезення на митну територію УкраїниДПС рекомендує громадським організаціям, благодійним фондам та соціальним установам заздалегідь оформлювати документи для підтвердження статусу гуманітарної допомоги, щоб скористатися податковими пільгами у повному обсязі.Контакти «гарячих ліній» Головного управління ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.uaПідписатись на сторінку Фейсбук https://www.facebook.com/tax.lviv