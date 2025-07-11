Майже 89,5 млрд грн сплачено військового збору

Податкова служба постійно вживає та удосконалює заходи щодо створення ефективного безбар’єрного простору для усіх платників

Серед лідерів у сплаті:- Київ – 29,2 млрд грн (32,6 % сплаченого збору)- Дніпропетровська область – 10,2 млрд грн (11,4 %),- Львівська область – 6,9 млрд грн (7,7%),- Харківська область – 5,7 млрд гривень (6,4%).Зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5 % з 1 грудня 2024 року та сумлінна і своєчасна сплата збору платниками.Нагадуємо, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Це передбачено Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ, яким внесено зміни до Податкового кодексу України. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.З початку року майже 208,9 тис. платників скористалися послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України. Вони безкоштовно отримали майже 612,3 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.Найчастіше за отриманням ключів звертаються фізичні особи:- звернулися понад 118,1 тис. громадян,- отримали 241,8 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.Юридичні особи:- звернулися понад 90,8 тис.,- отримали 370,5 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів для ведення звітності, укладання угод та інших операцій.Все частіше платники оновлюють ключі дистанційно:- 89,8 тис. платників скористалися електронним сервісом повторного формування сертифікатів,- 316,6 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів сформовано за електронними запитами.Нагадуємо: для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг потрібно:1. Ознайомитися з правилами та умовами надання послуг на вебсайті https://ca.tax.gov.ua у розділі «Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг».2. Підготувати необхідні реєстраційні документи (список є на вебсайті).3. Прийти до пункту реєстрації з оригіналами документів (адреси вказані в розділі «Контакти» на вебсайті). Якщо у вас є паспорт у «Дії» (версія 2.0+), можна пройти ідентифікацію через смартфон за допомогою функції «Шеринг».4. Взяти з собою носій інформації для збереження особистого ключа (захищений носій ключової інформації, з’ємний флеш-носій тощо).Зверніть увагу! У пункті реєстрації не надають послуги копіювання, друку чи заповнення документів, а також не здійснюють продаж і не видають носії для ключів.Оновити сертифікат можна самостійно всього за кілька хвилин через сервіс (дистанційного) повторного формування сертифікатів за електронним запитом. Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:- чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.Новий ключ буде дійсним протягом 2 років.У січні-липні 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 21 598,8 млн грн, що на 3302,5 млн грн, або на 18,05% більше, ніж у січні-липні 2024 року.У липні 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 3 216,2 млн грн, що на 495,1 млн грн, або на 18,2% більше, ніж у липні 2024 року.Нагадуємо, що роботодавці сплачують 22 % єдиного внеску за найманих працівників. Саме ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо. Він автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.З 1 січня 2025 року фізичні особи – підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік».Звільнені від сплати єдиного внеску ФОП:- зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (відповідно до п. 93 розділу VIII Закону №2464),- наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець,- пенсіонери,- особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу,- мобілізовані (на весь період служби з урахуванням законодавчих норм),- на загальній системі без доходу.Податкова служба активно підтримує принципи безбар’єрності та працює над тим, аби кожен платник податків мав рівний доступ до послуг і сервісів.Безбар’єрність передбачає не лише фізичну доступність інфраструктури, але й зручність онлайн-сервісів, ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача, відкритість до зворотного зв’язку, а також повагу до різних потреб та можливостей платників податків.ДПС України вже впроваджено низку заходів, що відповідають стратегії безбар’єрності, зокрема, це розвиток електронних сервісів, які дозволяють отримувати послуги без візиту до податкової. Найпопулярнішими ресурсами є сервіс ДПС Електронний кабінет, сервіс Пульс, Загальнодоступний інформаційно довідковий ресурс, тощо. Вебпортал ДПС та вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС адаптовані для людей із порушенням зору.Податкова служба прагне, щоб кожен громадянин або підприємець мав можливість отримати необхідні послуги швидко, зрозуміло та з повагою до своїх потреб.Фізичні особи – резиденти України зобов’язані декларувати доходи, отримані як на території України, так і за її межами. Іноземні доходи підлягають оподаткуванню в Україні.Іноземні доходи включають будь-які доходи, отримані резидентами за межами митної території України або на непідконтрольних територіях, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності.Такі доходи оподатковуються:податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 %,військовим збором:- за ставкою 1,5 % – при отриманні до 31.12.2024 включно,- за ставкою 5 % – нараховані (виплачені) з 01.01.2025.При отриманні іноземного доходу у валюті сума такого доходу підлягає перерахунку у гривні за курсом НБУ на дату його нарахування (отримання).Як задекларувати іноземні доходиФізичні особи, які отримали іноземні доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, наступного за звітним. Це стосується й самозайнятих осіб.Подати декларацію, перебуваючи за кордоном, можна:- поштою – з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до граничного терміну подання;- в електронній формі – через Електронний кабінет платника податків за наявності електронного ключа.Сплатити суму податкового зобов’язання, визначену в декларації, необхідно до 1 серпня року, наступного за звітним.Зарахування податків, сплачених за кордономСуми податків, сплачених за межами України, можуть бути зараховані при розрахунку податкових зобов’язань в Україні.Для цього необхідно:надати довідку від іноземного податкового органу про суму сплаченого податку, базу та/або об’єкт оподаткування (вона має бути легалізована, якщо інше не передбачено міжнародними договорами).У разі відсутності підтвердних документів платник може подати заяву до податкового органу за своєю податковою адресою для перенесення строку подання декларації – до 31 грудня року, наступного за звітним.Сума сплаченого податку за межами України зараховується у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно сплатити в Україні.Чи потрібно декларувавти допомогу, отриману з іноземних джерелЯкщо ви через російську агресію отримали тимчасовий захист за кордоном, то не підлягає оподаткуванню допомога, отримана:- від іноземних держав та їх державних фондів,- компаній, організацій, які здійснюють благодійну діяльність.Вона не включається до загального оподатковуваного доходу до моменту скасування воєнного стану.Якщо платник податку отримував лише таку допомогу, обов’язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним. Якщо ж були інші доходи, вони підлягають декларуванню відповідно до загального порядку.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що упродовж семи місяців 2025 від Львівщини акцизного податку з вироблених в Україні товарів надійшло до державного бюджету понад 34 млн гривень.Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів за сім місяців цьогоріч до державного бюджету надійшло понад 3,8 млн гривень.За цей період акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами до місцевих бюджетів Львівщини надійшло майже 276 млн гривень.У нинішніх умовах важливо, щоб податкова політика була прозорою та ефективною, адже саме вона є основою фінансової стабільності держави. З цією метою наприкінці 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив Національну стратегію доходів до 2030 року, яка визначає довгострокову модель розвитку податкової та митної системи.Документ розроблено Мінфіном України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади, за участю представників бізнесу та за підтримки міжнародних партнерів (МВФ, Світовий банк, ОЕСР). Стратегія визначає пріоритетні напрями, покликані зміцнити фіскальну стійкість держави та сприяти економічному зростанню.Основні цілі НСД:• збереження високого рівня мобілізації доходів до бюджету;• зменшення залежності від зовнішнього фінансування;• адаптація податкового законодавства України до норм ЄС;• підвищення прозорості та ефективності податкового адміністрування;• запровадження сучасних цифрових рішень у сфері оподаткування;• формування високої податкової культури в суспільстві.Одним із важливих векторів реалізації Стратегії є підвищення рівня добровільної сплати податків. Це передбачає:• покращення якості надання адміністративних послуг ДПС;• удосконалення процедур подання звітності через Електронний кабінет платника;• проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед платників;• вивчення громадської думки щодо якості податкового сервісу та реагування на зворотний зв’язок.Особливу увагу приділено заходам із зміцнення доброчесності, боротьбі з тіньовою економікою, підвищенню рівня дотримання податкового законодавства та прозорому адмініструванню надходжень.Успішне впровадження Національної стратегії доходів до 2030 року можливе лише за умови спільної відповідальності держави, бізнесу та громадян, що ґрунтується на принципах відкритості, партнерства та податкової культури.В Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено чергові практикуми для платників з питань подання податкової звітності, новацій законодавства та функціонуванння електронних сервісів.В ході заходів суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо порядку заповнення податкових декларацій, отримання електронних цифрових підписів. Звернуто увагу на граничних обсягах доходу платників, які застосовують спрощену систему оподаткування, порядку реєстрації РРО/ПРРО та дотриманні вимог трудового законодавства. Проінформовано про особливості оподаткування підприємницької діяльності під час мобілізації, які внесені Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ та доведено інформацію щодо роботи при Головному управлінні ДПС у Львівській області «гарячих ліній» для мобілізованих, демобілізованих ФОП та членів їх родин.Також зазначено, що податкова служба постійно вживає та удосконалює заходи щодо створення ефективного безбар’єрного простору на засадах рівності, доступності та інклюзії, рівного сервісу для усіх платників. Громадяни та підприємці без винятку мають вільний доступ до онлайн-сервісів. Найпопулярнішими ресурсами є вебпортал ДПС та вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС, адаптовані для людей із порушенням зору, та Контакт-центр ДПС, який надає можливість отримати професійні відповіді на запитання з питань оподаткування тощо.Крім цього, під час заходів податківці роз`яснюють питання новацій у податковому законодавстві щодо основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року (https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami).Золочівська ДПІ нагадує, що в ДПС України триває реалізація експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками).Цей проєкт – не просто оновлення підходів до контролю, а системна зміна моделі взаємодії між бізнесом і податковими органами. У центрі уваги - прозорість, об’єктивність і мінімізація адміністративного втручання. Комплаєнс - підхід не передбачає тиску чи формального контролю. Натомість це - аналітична система, яка дозволяє виявити податкові ризики до того, як вони перетворяться на порушення.На практиці це реалізується через автоматизовану ідентифікацію податкових ризиків, які класифіковано за чотирма напрямами:Ризик реєстрації: виявляються випадки, коли суб’єкт не став на облік або не зареєструвався платником окремих податків, як це передбачено, зокрема, статтями 63 - 64 Податкового кодексу України.Ризик звітності: системний моніторинг фіксує невчасне подання декларацій або їх повну відсутність, що прямо суперечить вимогам ст. 46 та ст. 49 ПКУ.Ризик декларування: аналітика виявляє помилки, неточності або свідоме заниження податкових зобов’язань у звітності (ст. 48, 50 ПКУ).Ризик сплати: фіксується несвоєчасна або неповна сплата зобов’язань, що призводить до виникнення податкового боргу, як визначено у ст. 57 та ст. 126 ПКУ.Усі платники податків працюють за єдиними, чітко визначеними критеріями, що унеможливлює суб’єктивні підходи з боку контролюючих органів. Завдяки цьому підвищується рівень податкової культури, зміцнюється довіра до ДПС і створюються умови для передбачуваного, безпечного ведення бізнесу.Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку, військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. При цьому, інформація про період щорічної відпустки подається до контролюючого органу у вигляді заяви у довільній формі. Відтак, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої та другої груп, яка не використовує працю найманих осіб, скориставшись меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету має можливість надіслати до контролюючого органу лист, який містить заяву довільної форми щодо періоду щорічної відпустки або терміну тимчасової втрати працездатності зі сканованою копією витягу з ЕРЛН. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС. Доступ до приватної частини Електронного кабінету, надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.