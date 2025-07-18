Львівщина: за сім місяців поточного року до державного бюджету надійшло майже 23,8 млрд гривень податкових платежів

Податкова знижка: українцями задекларовано до повернення з бюджету майже 470 млн гривень

Податкова звітність з акцизного податку за липень поточного року подається за оновленою формою

У січні-липні 2025 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду державного бюджету зібрано 23 784,8 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з січнем-липнем 2024 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 35,1% або на 6 184,8 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.Основними бюджетоформуючими податками бюджету січня-липня 2025 року є:податок на додану вартість - 8154,0 млн грн (+ 1088,1 млн грн або +15,4%);податок на доходи фізичних осіб – 4 999,9 млн грн (+ 940,5 млн грн або +23,2%);військовий збір – 5226,0 млн грн (+ 3893,2 млн грн або +292,1%);рентні платежі (газ, нафта та конденсат) - 1 951,0 млн грн (+220,8 млн грн або +12,8%)податок на прибуток підприємств – 3035,1 млн гривень.У першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку. Торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована до повернення складає майже 470 млн грн. Порівняно з першим півріччям минулого року вона зросла на 25 %.Найчастіше українці подають декларації для отримання податкової знижки за такими витратами:- оплата навчання- страхування та пенсійні внески- сплата відсотків за іпотекоюТОП-регіони за кількістю декларацій на податкову знижку:- Львівщина – майже 10 тис.,- Київ – 6 тис.,- Київщина – 5,2 тис.,- Дніпропетровщина – 4,4 тис.,- Тернопільщина – 4,3 тисячі.Нагадаємо!Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку.До декларації додаються підтверджувальні документи:- копії квитанції, чеків, платіжних доручень,- копії договорів про надання послуг,- документи про ступінь споріднення,- паспорт тощо.Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку;б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;в) через Електронний кабінет платника.Детальніше як отримати податкову знижку: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/870381.html.Золочівська ДПІ інформує, що з 28.06.2025 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 05.06.2025 № 291 «Про затвердження Змін до додатків до форми декларації з акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку».Наказом № 291 приведено у відповідність додатки до форми декларації з акцизного податку і Порядок її заповнення та подання до вимог Податкового кодексу України, з урахуванням змін, внесених Законом України від 04.12.2024 № 4115-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби» (набули чинності з 25.03.2025). Зокрема:- у додатку 1 до форми декларації з акцизного податку:графу «Специфічні ставки акцизного податку» викладено в новій редакції, передбачивши заміну графи 14 графами 14.1–14.7 щодо зазначення дати курсу гривні до євро, розміру ставки у гривнях при формуванні унікального ідентифікатора (придбанні марок акцизного податку) та при реалізації товару / ввезенні товару;додано нові примітки 3 та 4, які уточнюють особливості заповнення окремих його граф;- у додатку 2 до форми декларації з акцизного податку:графу «Ставки акцизного податку, встановлені підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу» викладено в новій редакції шляхом заміни графи 13 графами 13.1–13.7, в яких будуть зазначатися одиниці виміру ставки акцизного податку в євро, дати курсу гривні до євро, розміру ставки у гривнях при формуванні унікального ідентифікатора (придбанні марок акцизного податку) та при реалізації товару / ввезенні товару;-додано нові примітки 2 та 3, які уточнюють особливості заповнення окремих його граф.Крім того, Наказом № 291 затверджено зміни до Порядку заповнення та подання декларації з акцизного податку стосовно особливостей заповнення додатків 1 та 2 форми декларації.Відповідно до положень пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України нові форми декларацій (розрахунків) застосовуються для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення.Таким чином, податкова звітність з акцизного податку за оновленою формою, з урахуванням змін, внесених Наказом 291, буде подаватись до контролюючого органу за місцем реєстрації платника акцизного податку починаючи із звітності за звітний період «липень 2025 року», яка подається в терміни не пізніше 20 серпня 2025 року.Довідково: з метою забезпечення належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку з урахуванням вищенаведених змін, ДПС України підготувала інформаційний лист від 28.07.2025 №18610/7/99-00-21-03-03-07 за посиланням https://tax.gov.ua/data/files/572319.pdfЗолочівська ДПІ нагадує, що отримати інформацію про наявність або відсутність податкового боргу, (зокрема, про незначні суми податкового боргу до 3060 гривень, коли платнику не передбачено формування та надсилання податкової вимоги), можна скориставшись Електронним кабінетом, а також мобільним застосунком «Моя податкова», який можна завантажити на телефон як на платформі Android, так і iOS. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua , а також через офіційний вебпортал ДПС: https://tax.gov.ua. Зокрема:Користувачі Електронного кабінету:- мають доступ до інформації зі сплати податків, зборів та інших платежів, у тому числі про свій податковий борг (заборгованість);- отримують повідомлення про виникнення податкового боргу у вкладці «Повідомлення» меню «Вхідні документи».Розділ «Мої дані» містить інформацію про стан розрахунків з бюджетом та податковий борг.У додатку можна отримати повідомлення про:- наявність податкового боргу;- узгоджене податкове зобов’язання.Також через застосунок можна сплатити податкове зобов’язання за допомогою будь-якої із запропонованих платіжних систем та/або методу оплати.У разі з’ясування наявності у платника податкового боргу, просимо враховувати при сплаті норми наказу Міністерства фінансів України від 22.03.2023 №148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення». Реквізити «призначення платежу» платіжної інструкції передбачають поле встановленого формату – «код виду сплати». Під час заповнення поля «код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, а саме при наявності податкового боргу: 140 – сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу/заборгованості з єдиного внеску/грошових зобов’язань;Своєчасне з’ясування наявності податкового боргу та його самостійне погашення унеможливить в подальшому негативні наслідки. Це, зокрема, збільшення сум штрафних санкцій, пені, застосування податкової застави на майно боржника, неможливість за необхідності отримання довідки про відсутність податкової заборгованості, проблеми з отриманням кредитів, застосування спрощеної системи оподаткування, тощо.Безбар’єрність – це про рівність, повагу до гідності, фізичну, інформаційну та цифрову доступність. Це, насамперед, – про дотримання інтересів та потреб кожного.Податкова служба прагне, щоб кожен громадянин або підприємець мав можливість отримати необхідні послуги швидко, зрозуміло та з повагою до своїх потреб.Безбарʼєрність у ДПС:- доступ до онлайн-сервісів:найпопулярніші ресурси – вебпортал ДПС та вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС адаптовані для людей із порушенням зору,Контакт-центр ДПС – дає можливість отримати професійні відповіді на запитання з питань оподаткування;- доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення:при облаштуванні Центрів обслуговування платників першочергова увага приділяється зручності таких осіб та забезпеченню їхніх потреб в отриманні послуг;- ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача:обслуговування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення здійснюється позачергово. Таких відвідувачів супроводжує модератор ЦОП протягом всіх етапів отримання послуг.Безбар’єрний підхід – шлях до більшої довіри, прозорості та ефективності у взаємодії між державою та платниками податків.Із засадами та принципами безбар’єрності можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у розділі Безбар’єрність.Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців визначений ст. 177 Податкового кодексу України .Згідно з п. 177.2 ст. 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця.Відповідно до п. 177.10 ст.177 ПКУ фізичні особи – підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2021 № 261.Золочівська ДПІ нагадує, що з метою реформування податкової та митної політики і перегляду процесів їх адміністрування Уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року (НСД).НСД – це дорожня карта реформування податкової служби, яка буде реалізовуватись поетапно. Вона розрахована на 6 років, тобто, реформи будуть впроваджуватися поступово до 2030 року.Впровадження НСД відбуватиметься у три основні етапи:зміна філософії податкових та митних органів шляхом обмеження втручання у діяльність бізнесу через консолідацію даних і перехід на роботу з знеособленою інформацією;відновлення рівня довіри громадян, що є критичними для успішності нових податкових ініціатив;впровадження заходів податкової та митної політики.Основні положення Національної стратегії узгоджені з МВФ, враховують міжнародну практику оподаткування, євроінтеграційні процеси, рекомендації Світового банку та ОЕСР.Ознайомитися з актуальними матеріалами щодо впровадження НСД можнана вебпорталі ДПС України в спеціальній рубриці «Національна стратегія доходів» за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.Податкова служба звертає увагу суб’єктів господарювання , що скориставшись меню «Єдиний реєстр податкових накладних» в Електронному кабінеті платники отримують доступ до всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування незалежно від способу подання їх на реєстрацію. Для зручності у використанні меню «Єдиний реєстр податкових накладних» розділене двома вкладками: Видані ПН/РК та Отримані ПН/РК. Реєстр виданих/отриманих ПН/РК відображається тільки після натискання кнопки «Пошук» згідно критеріїв, визначених користувачем у пошуковому фільтрі. За замовчуванням встановлено фільтр по даті реєстрації ПН/РК. При цьому, результати пошуку також можна вивантажити в таблицю Excel за допомогою кнопки «Експорт в Excel», де за її допомогою можна скачати архів відібраних податкових накладних.Золочівська ДПІ нагадує, що 05 липня 2025 р. набрав чинності Закон України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, шляхом укладання договорів керованого доступу».Зміни внесено до пункту 25 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідних положень Податкового Кодексу України.Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби по наступним податкам:- податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір,- ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів ( з дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.Не будуть нараховуватися авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту. Якщо такі суми вже були нараховані – вони підлягають анулюванню.Якщо фізичну особу підприємця було виключено з реєстру платників єдиного податку через несплату податкових зобов’язань під час мобілізації або служби за контрактом – його буде поновлено автоматично.Також мобілізовані фізичні особи – підприємці/особи, які провадять незалежну професійну діяльність/члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, інформація щодо яких наявна в Реєстрі, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ на весь строк їх військової служби, зокрема і військової служби за контрактом.Крім того, за період мобілізації платника єдиного внеску або дії укладеного з такою особою контракту нараховані суми штрафних санкцій та пені підлягають скасуванню (анулюванню) за звітні періоди включно до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримані відомості про мобілізацію платника єдиного внеску.Якщо ФОП має найманих працівників – він може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату працівникам. ЄСВ у такому випадку нараховує уповноважена особа, а сплатити його ФОП може протягом 180 днів після демобілізації – без штрафів.Звітність з ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені.Крім того , якщо виникли порушення до початку служби або під час неї (несвоєчасна сплата чи звітність) – ФОП звільняється від відповідальності, якщо виконає обов’язки у встановлені строки після демобілізації:− звітність – до 150 днів,− сплата – до 180 днів.Метою експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в ДПС є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, що ґрунтуються на управлінні податковими ризиками, щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків.Основними принципами системи управління платника податків є:інтегроване управління податковим ризиком – принцип управління податковими ризиками, який передбачає експериментальну інтеграцію підходів з його управління в діяльність структурних підрозділів;структурування та комплексне управління податковим ризиком - принцип управління податковими ризиками, який передбачає систематичне та комплексне дослідження всіх аспектів діяльності платника податків із виконання податкових обов’язків;адаптоване управління податковим ризиком – принцип управління податковими ризиками, який передбачає постійне пристосування та оптимізацію процесів управління ризиками відповідно до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі;інклюзивне (всебічне) управління податковим ризиком – принцип управління податковими ризиками, який передбачає всебічне та своєчасне залучення заінтересованих сторін до реалізації експериментального проекту, що сприяє підвищенню рівня обізнаності та обґрунтованості управління податковими ризиками;динамічне управління податковим ризиком – принцип управління податковими ризиками, який дає змогу вчасно передбачати та відповідно реагувати на зміни і події внутрішнього та зовнішнього середовища, що мають вплив на виникнення, зміну або зникнення податкових ризиків під час реалізації експериментального проекту;постійне поліпшення керування податковим ризиком – постійне вдосконалення шляхом навчання та накопичення досвіду під час реалізації експериментального проекту.Впродовж січня - липня 2025 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 8390 адміністративних послуг, з них 3247 в електронній формі. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис у коментарях для ЗМІ.Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 4178;- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 737;- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 1082;- реєстрація платника єдиного податку - 564;- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 280, розрахункових книжок - 250 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 150.Крім цього, в Центрі обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, подання звітності в електронному вигляді, декларування податкової знижки тощо.Нагадуємо, податкову декларацію про майновий стан і доходи для отримання права на податкову знижку можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет (cabinet.tax.gov.ua) або мобільний застосунок “Моя податкова”. В особистому Е - кабінеті розміщено електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», який надає можливість часткового автоматичного предзаповнення декларації на підставі даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податку та відомостей про обʼєкти нерухомого чи рухомого майна. Також в мобільному застосунку «Моя податкова» у розділі «Послуги» створена можливість подати декларацію про майновий стан і доходи.Використовуйте електронні сервіси ДПС, це сучасні та ефективні способи взаємодії з контролюючими органами без необхідності відвідувати податкову особисто.