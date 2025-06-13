Податок на елітні авто: місцеві бюджети Львівщини отримали від фізичних осіб 1,5 млн гривень

Упродовж першого півріччя 2025 року сплачено 1,5 млн грн транспортного податку з фізичних осіб. Найбільшу суму від цього податку отримала Львівська ТГ – 1,1 млн гривень.

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, який постійно поновлюється.

Станом на 24.06.2025 року по Львівській області підлягають оподаткуванню 178 легкових автомобілів на загальну суму податку 3,1 млн гривень.

Марки автомобілів, які підлягають оподаткуванню і найбільше купувались на Львівщині: BMW X6, BMW X7, Land Rover Range Rover, Lexus LX 500d, Lexus LX 600. Mercedes-Benz G, Mercedes-Benz S, Porsche 911 Turbo, Porsche Taycan, Porsche Cayenne, Porsche Раnamera та інші.

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, випущених не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2025 – 3 млн грн). Ставка транспортного податку – 25 тис. грн за кожний автомобіль.



Львівщина: сформовано 340 тисяч податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

У 2025 році сформовано 340 тисяч податкових повідомлень-рішень (ППР) із податку на нерухомість, що на 10 тисяч ППР більше порівняно з 2024 роком.

Загалом у 2025 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повинні сплатити до місцевих бюджетів орієнтовно 190 тис. мешканців Львівщини. До сплати нараховано понад 660 млн гривень.

Станом на зараз найбільші суми від цього податку уже отримали Львівська ТГ - 81,6 млн грн, Дрогобицька ТГ – 7,5 млн грн, Стрийська ТГ – 5,7 млн грн, Трускавецька ТГ – 3,3 млн гривень.

Нагадуємо, що переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Податок на нерухомість сплачують фізичні особи, які володіють:

- квартирами площею понад 60 кв. м;

- будинками понад 120 кв. м;

- або різними типами житла (в тому числі частками), якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.

У 2025 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується за попередній базовий період, тобто в 2025 році – за майно, яке перебувало у власності в 2024 році та раніше.



Податкова адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю

Урядом упорядковано повноваження ДПС України. Оновлені функції передбачені змінами до Положення про Державну податкову службу України. Все узгоджено з чинним законодавством.

Зокрема, ДПС адмініструватиме внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

За рахунок внеску буде фінансуватися соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Тому уточнені функції та права ДПС щодо:

- ведення обліку, адміністрування та контролю за своєчасністю подання звітності;

- перевірки повноти, достовірності та своєчасності нарахування і сплати внеску;

- застосування відповідальності;

- погашення податкового боргу та стягнення недоїмки;

- участі в аналізі та прогнозуванні надходжень внеску;

- складання звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом тощо.



Е-Акциз: Уряд затвердив порядок маркування алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет електронними марками акцизного податку

З 1 січня 2026 року маркування підакцизних товарів здійснюватиметься шляхом нанесення графічного елемента електронної марки акцизного податку, який складається з Датаматрікс-коду (DataMatrix) та елементів, придатних для читання людиною у форматі перших дванадцяти символів унікального ідентифікатора.

Він наноситиметься на кожну на кожну окрему пачку тютюнового виробу, або пляшку алкогольного напою, або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах. Це передбачено Порядком маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 890. Маркування забезпечуватимуть економічні оператори під час виробництва таких товарів на митній території України, до ввезення таких товарів на митну територію України або в режимі митного складу до випуску у вільний обіг на митну територію України. Марки мають наноситися у спосіб, що унеможливлює їх заміну або повторне використання, не перекриваючи обов’язкову інформацію, визначену законодавством.



Відновлено обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності

Золочівська ДПІ інформує, що З 5 липня 2025 року, відповідно до оновлених вимог, відновлено обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності.

Звітність знову є обов’язковою для всіх підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у державних статистичних спостереженнях.

Якщо звітність за попередні періоди (2022 - 2025 роки) не подавалась, її необхідно надіслати протягом трьох місяців - до 5 жовтня 2025 року.

Відновлено дію граничних термінів подання звітності за поточні звітні періоди 2025 року.

Подати звіти можна за допомогою обраного Вами програмного забезпечення або скористатися безкоштовним онлайн-сервісом "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua,

Перевірити, які форми треба подати можна у сервісі "Пошук за кодом ЄДРПОУ" (потрібен КЕП) за посиланням: https://ess.ukrstat.gov.ua.

Податкова служба Львівщини наголошує на важливості дотримання встановлених термінів, зокрема — щодо подання звітності за попередні періоди до 5 жовтня 2025 року, а також за поточні звітні періоди 2025 року.



Хто має право не сплачувати та звільнений від сплати військового збору

Золочівська ДПІ нагадує суб’єктам господарювання, в яких випадках вони звільняються від сплати військового збору:

- фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, – за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію;

- фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, – протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, що підтверджується витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності;

- самозайняті особи (фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації, – на весь період їх військової служби.



Податкова знижка – у смартфоні

Мобільний застосунок «Моя податкова» у розділі «Послуги» надає можливість подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки:

- оберіть «Подати декларацію про майновий стан і доходи»;

- вкажіть суму витрат відповідного виду;

- зазначте реквізити банківського рахунку (інша інформація про банківський рахунок заповниться автоматично);

- прикріпіть документи в електронному вигляді (додатки можуть бути додані у pdf-форматі або фото);

- підписуйте та надсилайте.

Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.

Долучайтесь та використовуйте нові податкові сервіси!





Використовуйте можливості онлайн-сервісів і переконайтеся, наскільки просто і зручно сьогодні вирішувати податкові питання

У Золочівській ДПІ відбулась зустріч з платниками в.о. начальника інспекції Богдана Гнідця щодо актуальних питань ведення підприємництва та функціонування електронних сервісів ДПС.

На початку заходу податківець наголосив, що однією з основних функцій ДПІ є сервісне обслуговування платників податків та надання якісних адміністративних послуг, зазначивши інформацію про перелік та порядок надання таких послуг. Крім цього, акцентував увагу на перевагах дистанційного спілкування з податковою із застосуванням електронних сервісів ДПС України. Зокрема, завдяки таким можливостям, як Електронний кабінет платника (https://cabinet.tax.gov.ua/) та мобільний застосунок «Моя податкова», користувачі можуть: подавати декларації і звітність онлайн, здійснювати листування з податковими органами, переглядати особисті податкові нарахування та сплати, отримувати консультації та довідкову інформацію. Процедури, які раніше потребували значного часу та фізичної присутності у податковій, тепер виконуються в декілька кліків зі смартфона або комп’ютера. Це особливо важливо для людей, які цінують свій час або працюють у віддалених населених пунктах.

Богдан Гнідець проінформував про зміни до Податкового кодексу, внесені Закон України від 18..06. 2025 № 4505-ІХ щодо звільнення від сплати податків мобілізованих ФОП на час служби. Зокрема, податки, які не сплачуватимуться:

- податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір,

- ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року. Звернуто увагу на перелік «гарячих ліній» для надання консультацій платникам податків Львівщини, призваних на військову службу під час мобілізації, чи членам їхніх родин, який розміщено на вебпорталі ГУ ДПС у Львівській області за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/37986.html.

Також обговорювались питання реєстрації бізнесу, ведення податкового обліку, порядку оформлення найманих працівників та інше.

Крім цього, під час проведеної зустрічі платникам нагадали про основні завдання Національної стратегії доходів до 2030 року (https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami).



Система управління податковими ризиками – складова Національної стратегії доходів до 2030 року

Золочівська ДПІ нагадує, що реалізація експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими комплаєнс-ризиками передбачено Національною стратегією доходів до 2030 року.

Метою реалізації цього експериментального проєкту є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, які грунтуються на управлінні податковими ризиками, щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків.

Відповідно до Податкового кодексу, комплаєнс – це система заходів та процедур, що здійснюються податковими органами з метою підвищення рівня добровільного виконання податкових та інших обовʼязків платниками податків, відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, та зменшення ймовірності настання податкового ризику (комплаєнс-ризику).

Управління комплаєнс-ризиками охоплює базові/основні обов’язки платника податків, визначені ПКУ:

- реєстрації платником податку;

- подання звітності;

- повне декларування;

- своєчасна сплата належних бюджету платежів.

Детальніше за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami/povidomlennya/.



Національна стратегія доходів до 2030 року: удосконалення процесів організації та проведення документальних і фактичних перевірок

Золочівська ДПІ нагадує, що Національною стратегією доходів до 2030 року, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 №1218-р, передбачено удосконалення процесів організації та проведення документальних і фактичних перевірок.

Одним із пріоритетів у цьому напрямі є цифрова трансформація основних процесів контрольно-перевірочної роботи та застосування новітніх підходів до її проведення, де ключовим заходом є запровадження в діяльність органів ДПС процедури електронного аудиту «Е-аудит».

Крім того, для зручності платників податків на вебпорталі ДПС створено банер «SAF-T UA», в якому ви зможете знайти презентаційні матеріали, роз’яснення, нормативно-правові акти та іншу потрібну інформацію за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua.

Золочівська ДПІ