Львівщина належить до регіонів із найбільшим зростанням ПДФО



Золочівська ДПІ



Надходження з ПДФО за перше півріччя збільшилося на 21,2 % порівняно з минулорічним показником. Загалом платники податків сплатили 292,3 млрд гривень. Ця сума на 51,2 млрд грн перевищує торішню.Про це на cвоїй сторінці у Facebook розповіла в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.Впродовж кількох місяців лідерами за сплатою залишаються:Київ – 68,2 млрд грн,Дніпропетровська область – 28,9 млрд грн,Львівська область – 19,8 млрд грн,Київська область – 17,5 млрд гривень.Найбільше зростання ПДФО у великих регіонах та містах цілком логічно повʼязане зі зростанням значного попиту на послуги. Крім того, тут вищі зарплати та обсяг офіційного працевлаштування.В Головному управлінні ДПС у Львівській області працює консультаційний центр з питань роботи Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) для оперативного та якісного надання інформаційної та консультаційної підтримки платникам ПДВ.Станом на 15 липня у Львівській області:- 39268 податкових накладних розблоковано;- 420 таблиць даних платників ПДВ враховано;- 45 суб’єктів господарювання виключено з переліку ризикових.Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.Такі результати стали можливими завдяки постійній комунікації з платниками ПДВ та системній роботі консультаційного центру з питань роботи СМКОР Головного управління ДПС у Львівській області, який розпочав свою діяльність у лютому 2025 року.Упродовж цього часу до консультаційного центру надійшло понад тисячу звернень, проведено 1043 заходи з платниками ПДВ.Золочівська ДПІ звертає увагу, що починаючи з 1 серпня 2025 року втратять чинність пом’якшення в частині застосування штрафів за незастосування РРО та невидачу чеків. Нагадаємо, що у 2023 році держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Відтак, штрафні санкції знову стягуватимуться у повному обсязі. Тож при першому порушенні штраф становитиме 100 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) та 150 % вартості проданих з порушенням товарів при кожному наступному порушенні.Пам'ятайте, що лише безумовне дотримання вимог законодавства дозволить уникнути фінансових санкцій, забезпечить справедливу конкуренцію та захист прав споживачів.Довідково: Закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. Набрали чинності відповідні зміни до Податкового кодексу (Закон № 4505-ІХ).Податки, які не сплачуватимуться:- податок на доходи фізичних осіб,- єдиний податок- військовий збір,- ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.Що робити ФОП:- якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в Реєстрі – заяву подавати не потрібно;- якщо даних у Реєстрі немає – можна подати заяву й копії підтверджуючих документів самостійно до податкової.ДПС послідовно ініціювала вирішення податкових питань мобілізованих ФОП і ветеранів та створила у територіальних органах робочі групи. Для зручності і можливості отримати консультацію щодо нових норм всі «гарячі лінії» продовжують працювати.Контакти для самозайнятих захисників та їхніх родин:https://tax.gov.ua/others/kontakti/garyachi-linii-terorganiv-dps-dlya-virishennya-pitan-mobilizЯк діятиме звільнення:ДПС не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту. Якщо такі суми вже були нараховані – вони підлягають анулюванню.Якщо ФОП було виключено з реєстру платників єдиного податку через несплату податкових зобов’язань під час мобілізації або служби за контрактом – його буде поновлено автоматично.Також мобілізовані фізичні особи – підприємці/особи, які провадять незалежну професійну діяльність/члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, інформація щодо яких наявна в Реєстрі, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ на весь строк їх військової служби, зокрема і військової служби за контрактом.Крім того, за період мобілізації платника єдиного внеску або дії укладеного з такою особою контракту нараховані суми штрафних санкцій та пені підлягають скасуванню (анулюванню) за звітні періоди включно до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримані відомості про мобілізацію платника єдиного внеску.Якщо ФОП має найманих працівників – він може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату працівникам. ЄСВ у такому випадку нараховує уповноважена особа, а сплатити його ФОП може протягом 180 днів після демобілізації – без штрафів.Звітність з ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені.Якщо виникли порушення до початку служби або під час неї (несвоєчасна сплата чи звітність) – ФОП звільняється від відповідальності, якщо виконає обов’язки у встановлені строки після демобілізації:− звітність – до 150 днів,− сплата – до 180 днів.Довідково: Закон України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, шляхом укладання договорів керованого доступу». https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/914227.htmlЗолочівська ДПІ нагадує, що для реформування податкової та митної політик і перегляду процесів їх адміністрування у грудні 2023 року Уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року.НСД – це дорожня карта реформування податкової та митної системи, а також удосконалення процедур податкового та митного адміністрування, яка необхідна для забезпечення потенціалу задоволення фіскальних потреб у середньостроковій перспективі. Вона також підтримує економічне зростання через зменшення нерівності та неефективності в політиці та адмініструванні доходів.Стратегічні цілі НСД:Забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності через збереження рівня мобілізації доходів та зменшенні потреби у зовнішньому фінансуванні.Забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС та виконання міжнародних зобов'язань України в частині митної і податкової політики та адміністрування.Зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості і ефективності процедур управління.Підвищення рівня дотримання податкового та митного законодавства платниками податків та контролюючими органами.Створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового та митного адмініструванняВпровадження Стратегії відбуватиметься у три основні етапи:зміна філософії податкових та митних органів шляхом обмеження втручання у діяльність бізнесу через консолідацію даних і перехід на роботу з неособленою інформацією;відновлення рівня довіри громадян, що є критичним для успішності нових податкових ініціатив;впровадження заходів податкової та митної політик.Нагадуємо також, що на виконання Національної стратегії доходів, Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову від 25.07.2024 №854 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі».Метою експериментального проєкту є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, які ґрунтуються на управлінні податковими ризиками щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків із використанням підходу, та базуються на оцінці податкових ризиків.Детальніше: https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.Реалізації експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) - один з ключових напрямів реформування ДПС.Метою реалізації цього експериментального проєкту є впровадження в організацію та діяльність ДПС міжнародних підходів до управління, які грунтуються на управлінні податковими ризиками, щодо підвищення рівня дотримання платниками податків своїх податкових обов’язків.Цей проєкт – складова реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року та відбуватиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 року № 854 протягом двох років.Відповідно до п. 7 розділу «Загальні питання» Порядку реалізації експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі, затвердженому Постановою № 854:- комплаєнс у податковій сфері – комплекс заходів, які здійснюються податковим органом в межах реалізації експериментального проекту з метою сприяння добровільному дотриманню платниками податків вимог податкового законодавства, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, за наявності підстав, у межах та спосіб, що визначені таким законодавством, шляхом управління податковими ризиками;- оцінювання податкового ризику – безпосередній процес оцінювання впливу податкового ризику платника податків на виконання обов’язків платника податків, зокрема його розрахунки з бюджетом.Управління комплаєнс-ризиками охоплює базові / основні обов’язки платника податків, визначені Податковим кодексом України:- реєстрації платником податку;- подання звітності;- повне декларування;- своєчасна сплата належних бюджету платежів.Завдання – здійснити аналіз, визначити найбільші ризики, зʼясувати їх причину та спрямувати роботу ДПС для досягнення максимального ефекту в умовах обмежених трудових ресурсів, забезпечити однаковий, справедливий і неупереджений підхід до всіх платників.Реалізація експериментального проекту забезпечить систематизацію та впорядкування діяльності податкових органів з управління комплаєнс-ризиками.Золочівська ДПІ нагадує, що формат роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій – сучасний, зручний та доступний кожному. Основні переваги ПРРО перед класичними:- швидка та зручна реєстрація ПРРО через Електронний кабінет;- можливість використання режиму «офлайн» (наприклад, при тимчасовій відсутності інтернет-зв'язку);- застосування на різних гаджетах (програмне забезпечення можна завантажити на смартфон, планшет, комп’ютер тощо);- електронні чеки замість паперових (електронні чеки зберігаються в електронному архіві та можуть бути надані покупцеві за його вимогою);- відсутність необхідності ведення книг обліку розрахункових операцій».Програмний реєстратор розрахункових операцій можливо зареєструвати в Електронному кабінеті (https://cabinet.tax.gov.ua).Суб’єкт господарювання в електронній формі покроково подає до контролюючого органу за основним місцем обліку:- повідомлення про об’єкти оподаткування чи об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП (код форми F/J1312005) (Інформація про господарську одиницю, де буде застосовуватися ПРРО);- заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (код форми F/J 1316605) (фіскальним сервером ДПС здійснюється автоматизована обробка Заяви, за результатами якої реєструється ПРРО та йому присвоюється фіскальний номер);- повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих/ удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою № 5-ПРРО (код форми F/J 1391802) (дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються таким ПРРО).В Золочівській ДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо функціонування електронних сервісів та надання адмінпослуг, за участі в.о. начальника інспекції Богдана Гнідця.Під час спілкування з додзвонювачами посадовець роз’яснив порядок заповнення та подання заяви про підтвердження статусу податкового резидента України з метою уникнення подвійного оподаткування. А саме, для підтвердження резидентського статусу платник має подати заяву до податкового органу у паперовій, або засобами електронного зв'язку в електронній формі (ідентифікатор форми заяви F1308202 для фізичних осіб, J1308202 для юридичних осіб) через приватну частину «Електронного кабінету платника», з використанням кваліфікованого електронного підпису. Акцентовано увагу на тому, що довідка про підтвердження податкової резиденції видається на календарний рік і може бути використана для звільнення від сплати податку або зменшення його ставки в іншій державі. У разі зміни обставин, що впливають на резидентський статус, платник зобов’язаний повідомити податковий орган та подати нову заяву.Також питання стосувались складання і подання податкової декларації про майновий стан і доходи громадян для отримання права на податкову знижку за навчання. Звернуто увагу на витрати, які мають підтверджуватись платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою, копіями договорів за їх наявності, в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).Крім цього, зазначено, що платники мають можливість вести офіційне листування з податковими органами в електронному вигляді через Електронний кабінет. Це сучасний зручний сервіс, який дозволяє отримувати документи, повідомлення та рішення від ДПС без необхідності особистих візитів до податкової. Для цього достатньо подати Заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет (увійти до приватної частини Е-кабінету; у меню «Налаштування» обрати вкладку «Бажання листування з КО»; натиснути «Бажаю отримувати документи» та вказати електронну пошту, на яку бажаєте отримувати інформацію; підписати КЕП та надіслати).Золочівська ДПІ нагадує, що Порядок повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787 (зі змінами).Даним Порядком визначено, що надміру зараховані кошти - це сума коштів, що становить позитивну різницю між сумою фактично сплачених коштів та сумою коштів, яку повинен сплатити до відповідного бюджету платник платежів (зборів), що визначені відповідним законодавством, для повного виконання покладеного на нього грошового зобов’язання.Помилково зараховані кошти - кошти, що сплачені платником за видом доходів, який не відповідає суті платежу (збору), та/або до невідповідного бюджету.У разі помилкової або надмірної сплати платник має право на повернення таких коштів або перерахування їх на інший бюджетний рахунок.Підставою для повернення є заява платника та наявність відповідної переплати в інтегрованій картці платника.Сервіс «Електронний кабінет» забезпечує можливість створення платниками Заяви про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов’язань та пенi і подання її до контролюючих органів. Вхід до електронного сервісу «Електронний кабінет» здійснюється за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua.Нагадуємо, що повернення помилково та/або надміру сплачених коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за умови відсутності у платника податкового боргу.