Превентивні заходи ДПС у сфері роздрібної торгівлі: виведено із тіні майже 4,6 млн грн готівкових розрахунків

За інформацією пресслужби ДПС України, 4,6 млн грн готівки відобразили у травневих виторгах через РРО суб’єкти роздрібної торгівлі, які отримали превентивні повідомлення від ДПС. 1302 такі листи через електронний кабінет одержали суб’єкти господарювання, у магазинах, кафе та ресторанах яких розрахунки у березні здійснювались винятково у безготівковій формі.

Мета повідомлень – привернути увагу платників податків до можливих порушень у разі непроведення розрахунків через РРО під час продажу товарів, зокрема за готівку.

Порівнявши виторги за травень 2025 року з переліком платників, яким були направлені повідомлення, ДПС фіксує такі результати превентивної роботи:

- близько 450 суб’єктів господарювання (34 % від повідомлених) відобразили у виторгах готівкові розрахунки, таким чином вивели з тіні близько 4,6 млн грн готівкової виручки;

- близько 300 суб’єктів господарювання (23 % від повідомлених) звітують про відсутність виторгів або РРО скасовані;

- понад 500 суб’єктів господарювання (43 %) продовжують здійснювати безготівкові розрахунки без відображення готівкових.

Отже, кількість суб’єктів сфери роздрібної торгівлі, які провадять діяльність через магазини, кафе та ресторани виключно безготівково зменшились.

Моніторинг діяльності таких підприємців продовжується, щоб забезпечити повноту декларування виторгів і сплати податків. Подальше використання повідомлень превентивного впливу дозволить зміцнити податкову дисципліну та сприяти прозорості у сфері роздрібної торгівлі.



Платники єдиного внеску поповнили державні цільові фонди більш ніж на 18 млрд гривень

Упродовж січня-червня 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 18 382,6 млн гривень.

Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 2807,4 млн грн або на понад 18 відсотків.

У червні 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 3 400,3 млн грн, що на 389,0 млн грн, або на 12,9% більше, ніж у червні 2024 року.



Цьогоріч надходження до місцевих бюджетів Львівщини за півріччя на понад 35 % перевищили минулорічні

Упродовж січня – червня 2025 року надходження плати за землю до місцевих бюджетів області року склали 1 439,1 млн гривень.

Порівняно з відповідним періодом 2024 року вони збільшилися на 35,6% або на 377,6 млн гривень.

Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

У червні цього року надходження плати за землю склали 253,3 млн гривень, що на 75,8 млн грн або на 42,7% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Нагадаємо, що плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Згідно з нормами Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують за землю з дня державної реєстрації права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення таких прав, плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.



Актуальні питання звітування роз’яснили податківці

Днями фахівцями Золочівської ДПІ проведено практикуми щодо подання звітності в електронному вигляді та новацій законодавства.

Суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо особливостей заповнення податкових декларацій платника єдиного податку за перше півріччя 2025 року, акцентовано увагу на формах звітності, застосуванні касових апаратів та перевагах звітування в онлайн режимі. Також роз`яснено особливості декларування громадянами податкової знижки та запропоновано користуватися електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом платника та мобільним за стосунком «Моя податкова».

Крім цього, під час проведених заходів податківці роз`яснюють питання новацій у податковому законодавстві щодо основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року (https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami).



Одним із важливих векторів реалізації Національної стратегії доходів є підвищення рівня добровільної сплати податків

У нинішніх умовах важливо, щоб податкова політика була прозорою та ефективною, адже саме вона є основою фінансової стабільності держави. З цією метою наприкінці 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив Національну стратегію доходів до 2030 року, яка визначає довгострокову модель розвитку податкової та митної системи.

Документ розроблено Мінфіном України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади, за участю представників бізнесу та за підтримки міжнародних партнерів (МВФ, Світовий банк, ОЕСР). Стратегія визначає пріоритетні напрями, покликані зміцнити фіскальну стійкість держави та сприяти економічному зростанню.

Основні цілі НСД:

• збереження високого рівня мобілізації доходів до бюджету;

• зменшення залежності від зовнішнього фінансування;

• адаптація податкового законодавства України до норм ЄС;

• підвищення прозорості та ефективності податкового адміністрування;

• запровадження сучасних цифрових рішень у сфері оподаткування;

• формування високої податкової культури в суспільстві.

Одним із важливих векторів реалізації Стратегії є підвищення рівня добровільної сплати податків. Це передбачає:

• покращення якості надання адміністративних послуг ДПС;

• удосконалення процедур подання звітності через Електронний кабінет платника;

• проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед платників;

• вивчення громадської думки щодо якості податкового сервісу та реагування на зворотний зв’язок.

Особливу увагу приділено заходам із зміцнення доброчесності, боротьбі з тіньовою економікою, підвищенню рівня дотримання податкового законодавства та прозорому адмініструванню надходжень.

Успішне впровадження Національної стратегії доходів до 2030 року можливе лише за умови спільної відповідальності держави, бізнесу та громадян, що ґрунтується на принципах відкритості, партнерства та податкової культури.

Електронні сервіси допоможуть дізнатися про стан розрахунків з бюджетом

Золочівська ДПІ нагадує, що Електронний кабінет платника податків забезпечує можливість перегляду актуальної інформації про стан розрахунків з бюджетами в розрізі платежів, а також проведення звірки розрахунків платника та одержання документа, що підтверджує стан розрахунків в електронному вигляді без відвідування контролюючого органу. Щоби дізнатися які суми податків і зборів було нараховано а які суми сплачено необхідно скористатися меню «Стан розрахунків з бюджетом». Крім того, в Електронному кабінеті забезпечено можливість здійснення сплати податків, зборів, платежів та єдиного соціального внеску скориставшись будь-якою із запропонованих платіжних систем та/або методів сплати. Тож радимо економити власний час та використовувати запропоновані ДПС ресурси.



Про особливості реєстрації касових апаратів зазначили в податковій

На питання суб’єктів господарювання щодо використання реєстраторів розрахункових операцій під час чергової «гарячої» телефонної лінії у Золочівській ДПІ відповідала СДІ Ірина Лзорчик.

В ході спілкування додзвонювачів цікавили питання порядку реєстрації РРО/ПРРО, реєстрації касирів, нюансів заповнення відповідних заяв, обов’язку подання заяви за формою № 20-ОПП та відповідальності за порушення готівкового обліку. Також, платники питали про обов’язкові реквізити фіскальних чеків, наслідки за їх не відображення, порядок ведення товарного обліку у деяких категорій платників та інше.

Також фахівець довела до відома запитувачів актуальну інформацію щодо декларування податкової знижки за допомогою Електронного кабінету платника та нагадала про інформаційну кампанію ДПС щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), Національної стратегії доходів. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/, «Територія високого рівня податкової довіри» https://tpd.tax.gov.ua/



Система управління ризиками у ДПС

Порядок реалізації експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 р. № 854.

Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в ДПС (далі - експериментальний проект), а також впровадження нових підходів до управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) (далі - податкові ризики) в ДПС без залучення до процесу платника податків безпосередньо.

Метою запровадження системи управління у ДПС під час реалізації експериментального проекту є:

- підвищення рівня дотримання платниками податків податкових обов’язків із використанням підходу, що базується на оцінці податкових ризиків;

- визначення причин виникнення податкових ризиків платників податків;

- ідентифікація, аналіз та оцінювання податкових ризиків платників податків, визначення заходів впливу (способів реагування) щодо цих ризиків, які здійснюються за наявності підстав, у межах та спосіб, що визначені Податковим кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням наявності фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів ДПС для мінімізації таких податкових ризиків платників податків з огляду на їх вагомість;

- впровадження диференційованих підходів до управління податковими ризиками на основі вагомості ризику, визначеної відповідно до методики.

Щодо отримання інформації про податковий борг

Золочівська ДПІ повідомляє, що отримати інформацію про податковий борг можна за допомогою Електронного кабінету платника податків. Зокрема, користувачі Електронного кабінету:

- мають доступ до інформації зі сплати податків, зборів та інших платежів, у тому числі про свій податковий борг (заборгованість);

- отримують повідомлення про виникнення податкового боргу у вкладці «Повідомлення» меню «Вхідні документи».

Функціонал Електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін.

Станом на зараз понад 130 електронних сервісів Електронного кабінету забезпечують можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.



Ви запитували – ми відповідаємо які заклади відносяться до вітчизняних?

Платники податків, які сплачують за навчання власне або своїх близьких, мають право скористатися податковою знижкою. Відповідно до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу до податкової знижки включаються витрати на оплату навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Розглянемо, які саме заклади вважаються вітчизняними для цілей податкової знижки.

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII, заклад освіти — це юридична особа, основним видом діяльності якої є освітня діяльність.

Права та обов’язки закладу освіти, передбачені Законом № 2145 та іншими законами України, має також фізична особа – підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність.

Крім того, освітня діяльність підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII. Отже, наявність чинної ліцензії на провадження освітньої діяльності — обов’язкова умова.

Види та типи закладів, які підпадають під поняття «вітчизняних»:

Типи закладів визначені спеціальними законами у сфері освіти:

• Дошкільна освіта — Закон № 3788-IX;

• Позашкільна освіта — Закон № 1841-III;

• Загальна середня освіта — Закон № 463-IX;

• Професійна (професійно-технічна) освіта — Закон № 103/98-ВР;

• Вища освіта — Закон № 1556-VII.

Отже, до податкової знижки дозволено включати витрати лише на оплату навчання у закладах, зареєстрованих в Україні, основним видом діяльності яких є освіта, що підтверджується наявністю відповідної ліцензії.



Золочівська ДПІ



