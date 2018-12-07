Леся Карнаух: АТ «Південний ГЗК» має сплатити до бюджету 3,7 млрд грн – суд вдруге підтвердив правомірність позиції ДПС

Золочівська ДПІ

Верховний Суд вдруге підтвердив правомірність позиції Державної податкової служби України у справі щодо АТ «Південний ГЗК». Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух на своїй Facebook-сторінці.За її словами, вимоги ДПС визнані обґрунтованими та законними.«Підприємство має сплатити до бюджету 3,7 млрд грн! Це сума податкових зобов’язань і штрафів за неправомірне застосування пільг при виплаті дивідендів кіпрським компаніям, які виявилися «технічними». Підприємство незаконно застосувало ставку оподаткування 5%», – зазначила Леся Карнаух.Донарахована ДПС сума складається з:- 2,98 млрд грн основного платежу;- 0,8 млрд грн штрафів.Як зауважила Леся Карнаух, у квітні Верховний Суд вже ухвалив одну постанову на користь позиції ДПС. Але «Південний ГЗК» вирішив не платити та знову пішов шляхом оскарження у суді – нібито знайшли якісь «нововиявлені обставини», невраховані деталі.Після ретельного аналізу аргументів позивача Верховний суд відмовив у задоволенні заяви «Південний ГЗК» про перегляд за нововиявленими обставинами. Таким чином суд знову підтримав правомірність висновків податкової.«На жаль, деякі платники зловживають процесуальними правами, затягують час. Але виконувати рішення суду доведеться, гроші мають бути сплачені до бюджету. Розраховуємо на добросовісність бізнесу, особливо в умовах, коли країні потрібні кошти на оборону», – наголосила Леся Карнаух.