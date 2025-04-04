ДПС перевиконала план надходження ПДВ за 5 місяців на 11,7 млрд гривень

Державна податкова служба за 5 місяців цього року перевищила планові показники Мінфіну з надходження до державного бюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план.

За аналогічний період 2024 року надходження ПДВ були меншими на 19,6 % (або на 22 млрд гривень).

У травні по внутрішньому ПДВ надійшло 21,7 млрд грн (93,4 % від плану). Це тимчасове відхилення має об’єктивні економічні причини:

- рекордне зростання відшкодувань ПДВ – у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення;

- збільшення обсягів імпортних операцій, що генерує більше податкового кредиту, зменшуючи сплату ПДВ з внутрішнього виробництва;

- сезонний спад економічної активності, зменшення обсягів перевезень, вплив воєнних дій на добувну та енергетичну галузі.

Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %.

З початку року також відшкодували рекордну суму ПДВ – 70,9 млрд грн. Це майже на чверть більше, ніж за 5 місяців минулого року.

Крім того, маємо позитивну тенденцію у надходженнях до бюджету. За 5 місяців вони склали понад 520,5 млрд грн. План перевиконано на 51,8 млрд грн (або + 11%).

Податкова система України демонструє стабільність навіть в умовах воєнного стану. Травнева динаміка – виключно наслідок сезонних та економічних факторів.



Військовий збір: надходження за 5 місяців склали 61,6 млрд гривень

Протягом січня – травня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року.

За січень – травень 2024 року сплатили 16,4 млрд гривень.

Причина зростання - підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 % та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових.

Найбільше сплатили:

Київ – 20,1 млрд грн,

Дніпропетровська область – 7,1 млрд грн,

Львівська область – 4,7 млрд грн,

Харківська область – 3,9 млрд гривень.

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Ставки військового збору:

ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн).

Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально.

Підприємці на загальній системі оподаткування – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу.

З найманих працівників – 5 % від нарахованої заробітної плати.

Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України (за винятком доходів, які звільняються від оподаткування військовим збором відповідно до підпункту 1.7 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України).



Податок на нерухоме майно: сформовано на 10 тисяч ППР більше, ніж торік

У 2025 році фахівцями податкової Львівщини сформовано 340 тис. податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб (далі – ППР).

Це на 10 тис. ППР більше порівняно з минулим роком.

Контакти «гарячих ліній» Головного управління ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//

Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua

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Як подати "Заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет"

Для того, щоб подати "Заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет" форми F1391602, слід зробити такі кроки:

- увійти до електронного кабінету платника податків (посилання https://cabinet.tax.gov.ua) за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

- якщо платник зареєстрований ФОП - у розділі ,,Ведення звітності” перейти на закладку ,,Створити”. Обрати рік, місяць, у якому формується та подається заява, та зі списку документів обрати форму заяви F 1391602 – Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет, натиснути ,,Створити”, заповнити поле ,,електронна адреса”, накласти кваліфікований електронний підпис (вгорі - під полем Головна >Ведення звітності > Редагувати обрати значок ,,дискетка”) та натиснути ,,Надіслати документ”;

- громадяни, які не зареєстровані ФОП - у розділі ,,Додатково” перейти в розділ ,,Введення звітності”, перейти на закладку ,,Створити”. Обрати рік, місяць, у якому формується та подається заява, та зі списку документів обрати форму заяви F1391602 – Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет, натиснути ,,Створити”, заповнити поле ,,електронна адреса”, накласти кваліфікований електронний підпис (вгорі - під полем Головна >Ведення звітності > Редагувати обрати значок ,,дискетка”) та натиснути ,,Надіслати документ”.



ЗІР – зручний сервіс для вирішення податкових питань

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) – це інформаційний ресурс, створений у межах Електронного Уряду з доступом через будь-яку пошукову систему в інтернет-мережі, у зв'язку з чим є можливість його одночасного використання як платниками, так і працівниками структурних підрозділів ДПС та її територіальних органів, та сприяє отриманню уніфікованих відповідей у будь-який час та зручний спосіб.

Розміщена в ЗІР База знань наповнюється інформацією, що містить загальну позицію ДПС із застосуванням норм податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС, без врахування особливостей конкретного платника податків та специфіки конкретних ситуацій та не є податковою консультацією в розумінні глави 3 "Податкові консультації" Податкового кодексу України і не спричиняє правових наслідків, передбачених ст. 53 Кодексу. Робота ЗІР направлена на забезпечення суспільства своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією у вигляді відповідей на запитання із понад 37 напрямів: ставками податків; глосаріями та довідниками; щоденною підбіркою відповідей на двадцять актуальних запитань; податковим календарем, який містить систематизовану інформацію про терміни сплати податків і зборів, платежів, подання звітності до органів ДПС; змінами в податковому законодавстві, з можливістю підписки на отримання таких змін на електронну адресу та інше. Крім того, користувачі ЗІР мають можливість оцінити якість відповідей на запитання, що містяться y розділі «Запитання - відповіді з Бази знань», залишити коментар чи пропозицію до них, a проведений аналіз та опрацювання таких коментарів дозволяє забезпечувати надання якісних інформаційно-довідкових послуг.

Користуйтеся сервісами податкової служби та заощаджуйте свій час!



Національна стратегія доходів України до 2030 року: пріоритетні заходи

Золочівська ДПІ нагадує, що однією із цілей Національної стратегії доходів до 2030 року є удосконалення процесів, зокрема податкового адміністрування, адаптації національного податкового законодавства України до законодавства ЄС.

Пріоритетні заходи стратегії спрямовані на модернізацію податкового адміністрування та створення умов для справедливої податкової політики, що сприятиме підвищенню ефективності управління державними доходами. А саме:

- ризик-орієнтований підхід та комплаєнс (CRM), робота з великими платниками податків та E-аудит. ДПС вже отримала від експертів МВФ висновки про поточний стан та рекомендації для подальшого вдосконалення цих напрямів. Їх реалізація сприятиме прогнозуванню податкових ризиків та підвищенню податкової дисципліни;

- цифровізація та розробка сучасної IT-системи. ДПС зацікавлена у створенні такого комплексу, який би дозволив максимально автоматизувати всі процеси та ефективніше взаємодіяти з платниками податків. Є потреба в удосконаленні діючих систем, зокрема, щодо створення системи CRM, по роботі з податковим боргом, сховища даних Data Warehouse;

- доброчесність. Йдеться про проведення незалежних опитувань, навчань методик та практик для якісного виконання заходів з підвищення довіри;

- кадровий розвиток. Ефективність реформи залежить від професіоналізму її виконавців. ДПС забезпечуватиме навчання працівників необхідним навичкам, відповідно до сучасних стандартів.



У разі зміни адреси господарювання необхідно перереєструвати ПРРО

Золочівська ДПІ нагадує, що у разі зміни місцезнаходження або місця проживання суб’єкт господарювання для перереєстрації ПРРО має подати Заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F 1316605) з позначкою «Перереєстрація».

У разі зміни місцезнаходження або місця проживання, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом двох робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцем обліку засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС здійснюється перереєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій до контролюючого органу за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

Також звертаємо увагу, що перед поданням відповідної заяви необхідно подати інформацію про зміни об’єкт оподаткування (повідомлення за формою 20-ОПП).



Про заповнення обов’язкових реквізитів платіжної інструкції

Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до пункту 38.2 статті 38 Податкового кодексу сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.

Якщо сплата платежів до бюджетів та фондів здійснюється платником безпосередньо, тобто кошти сплачуються від власного імені та з власного рахунку такого платника, то податковий номер платника зазначається у полі «Платник», яке є обов’язковим реквізитом платіжної інструкції згідно із постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 року №163 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» (далі - Інструкція НБУ №163).

У випадках, передбачених законодавством, при здійсненні сплати платежів платник має право ініціювати платіжну операцію за фактичного платника та/або на користь фактичного отримувача коштів шляхом надання платіжної інструкції надавачу платіжних послуг платника.

У такому випадку платіжна інструкція, крім обов’язкових реквізитів, визначених у пункті 37 розділу II Інструкції НБУ №163, повинна містити реквізит «Фактичний платник».



Повідомлення про прийняття на роботу: що змінилося для роботодавців

Золочівська ДПІ нагадує, з 26 лютого 2025 року набрала чинності постанова Кабміну України від 23.02.2025 № 184, якою затверджено нову редакцію Повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту до контролюючого органу.

Відтепер форма повідомлення доповнена графою 9 «Громадянство», яку обов’язково потрібно заповнювати при прийомі на роботу. Це нововведення спрямоване на належний облік працевлаштованих іноземців та осіб без громадянства.

Подання здійснюється в електронному вигляді через Електронний кабінет платника, де доступні:

• Форма J3001005 – для юридичних осіб,

• Форма F3001005 – для фізичних осіб-підприємців.

Звертаємо увагу роботодавців, що порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками залишився незмінним і включає:

- укладення трудового договору;

- оформлення наказу про прийняття на роботу;

- подання повідомлення до Державної податкової служби.

Оформлення трудових відносин – це не лише правовий обов’язок, а й гарантія соціального захисту працівників.





Золочівська ДПІ