Запровадження Е-аудиту: 34 платники у тестовому режимі подали 261 стандартний аудиторський файл (SAF-T UA)

Державна податкова служба України продовжує тестування функціоналу системи електронного аудиту (Е-аудит). Вже 34 платники подали в тестовому режимі 261 стандартний аудиторський файл (SAF-T UA).

Зокрема, 44 файли SAF-T UA надіслали для тестової обробки великі платники, з якими ДПС уклала меморандуми про участь в експерименті із запровадження процедури Е-аудиту. Запрошуємо платників долучатися до тестування системи Е-аудит. Приєднатися до нього можна в Електронному кабінеті, за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/saft/v2.

Участь у тестуванні надає можливість:

- протестувати функціонал системи, що дозволить завчасно адаптувати внутрішні процеси до вимог майбутнього податкового контролю;

- впливати на вдосконалення механізмів перевірок, надаючи зворотний зв’язок щодо роботи системи;

- підвищити рівень підготовленості до цифрового формату основних процесів контрольно-перевірочних заходів, що зменшить ризики та сприятиме прозорій взаємодії з ДПС.

ДПС активно комунікує з платниками щодо впровадження нової процедури. Від початку року податкова служба відповіла листами на 111 питань бізнесу щодо формування та направлення стандартного аудиторського файла (SAF-T UA). Крім цього, опрацьовано понад 260 звернень платників, які надійшли через спеціальну платформу у Google Chat, створену для оперативного зв’язку із платниками.

Детальні інструкції, роз’яснення, презентаційні матеріали та відповіді на актуальні питання також можна знайти у тематичному банері «SAF-T UA» на вебпорталі ДПС, за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/saf-t-ua/.



Майже 9,7 тис. суб’єктів господарювання увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства

ДПС затверджено Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на травень 2025 року, який буде оприлюднено 19.06.2025 на вебпорталі ДПС у розділі «Платники з Переліку».

До Переліку включено 9 673 платники податків.

Із загальної кількості платників, які увійшли до Переліку, 4 532, або майже 47 % перебувають у Переліку з листопада 2024 року.

До Переліку увійшли:

8 915 юридичних осіб, у тому числі:

- 5 041 – юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

- 222 – резидентів Дія Сіті;

- 2 502 – юридичних осіб – платників єдиного податку ІІІ групи;

- 1 150 – юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи.

758 ФОП, у тому числі:

- 89 – ФОП на загальній системі оподаткування

- 669 – ФОП платників єдиного податку ІІІ групи

До реалізації проекту залучено понад 644комплаєнс-менеджери.

На вебпорталі ДПС у розділі «Територія високого рівня податкової довіри» оприлюднено середньогалузеві показники критеріїв по кожному виду економічної діяльності, розраховані станом на травень 2025 року.

Платникам податків, які відповідають одній із шести систем оподаткування, в Електронному кабінеті у розділі «Критерії добровільного дотримання законодавства» розміщено показники відповідності критеріям та вимогам для включення платника до Переліку.

Платникам, які включені до Переліку, в Електронний кабінет направлено інформаційні повідомлення про включення до Переліку та про закріплення комплаєнс-менеджерів.

У разі, якщо платник бажає відмовитись від оприлюднення своїх даних на вебпорталі ДПС, він може подати повідомлення про відмову в оприлюдненні цих даних в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Повідомлення про відмову в оприлюдненні даних про платника податків за формою J1325401 (для юридичних осіб) та F1325401 (для фізичних осіб) розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/informatsiyno-analitichne-za/reestr-elektronnih-form-po/.

ДПС з початку року здійснено ретельний аналіз пропозиції платників щодо критеріїв для включення до Переліку, які були надані під час зустрічей з керівництвом ДПС у територіальних органах ДПС, листами, направленими керівництву Держави та Уряду, а також практичних результатів формування Переліку.

Напрацьовані пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України були направлені Міністерству фінансів України для подальшого розгляду та опрацювання в частині формування податкової політики.



На підтримку армії Львівщина вже спрямувала понад 3,5 млрд гривень

Упродовж січня – травня 2025 року платники податків області сплатили до державного бюджету 3554,8 млн грн військового збору. Це майже втричі або на 2646,5 млн грн більше за показник відповідного періоду минулого року.Про це повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

За травень 2025 року платники перерахували 814,9 млн гривень, що більше ніж утричі або на 613,9 млн гривень порівняно з травнем 2024 року.

Зростання зумовлене підвищенням з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 % та свідомою позицією платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових.

Львівщина належить до лідерів зі сплати військового збору в Україні

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.



Консультаційний центр із питань роботи СМКОР податкової Львівщини працює: розблоковано 34053 податкові накладні

Станом на 13 червня цього року розблоковано 34053 податкові накладні, 43 платники ПДВ виключені з переліку ризикових, враховано 324 таблиці даних. Про це повідомив начальник ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

У консультаційний центр з питань роботи СМКОР ГУ ДПС у Львівській області, який почав роботу з 6 лютого 2025 року, надійшло 838 звернень та проведено 850 заходів із платниками.

Нагадуємо, що з метою зменшення кількості зупинених податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у консультаційному центрі з питань роботи СМКОР, створеному з ініціативи голови ДПС України Руслана Кравченка, надаються фахові консультації з проблемних питань до подання таблиць даних платника податків щодо внесення змін до Порядку зупинення реєстрації ПН / РК в ЄРПН та проблемних питань щодо зупинення, реєстрації/відмови в реєстрації ПН /РК, врахування/неврахування таблиць даних платника податку, відповідності/ невідповідності СГД критеріям ризиковості платника ПДВ.



Мобілізованим підприємцям на замітку

Відповідно до пункту 25 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ самозайняті особи (фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України від 21 жовтня 1993 року № 3543-VII ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV ПКУ, звільняються, зокрема, від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб відповідно до пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Якщо самозайнята особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, то обов’язок з нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, що були нараховані та утримані уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована самозайнята особа у заяві, передбаченій пунктом 25 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, зазначає дані про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку на доходи фізичних осіб та військового збору з найманих працівників протягом строку військової служби самозайнятої особи.

Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи уповноваженою особою з найманих працівників та інших фізичних осіб, подається демобілізованою самозайнятою особою у порядку та строки, встановлені ПКУ, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених ПКУ.



Алгоритм розрахунку податкової знижки в частині сум витрат на сплату страхових внесків, сплачених за договорами довгострокового страхування життя

Золочівська ДПІ нагадує, що порядок застосування платником податку – фізичною особою права на податкову знижку передбачений ст. 166 розд. IV Податкового кодексу України.

Підпунктом 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 ПКУ передбачено, що платник податку має право включити до податкової знижки, зокрема, суму витрат на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю – суму, визначену в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (у 2024 році – не більше 4240,0 гривень);

б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю - 50 відс. суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2024 році - не більше 2120,0 грн)

Отже, нормами ПКУ передбачено, що платник податків має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема, на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), які не мають перевищувати обмеження, встановлені підпунктами «а» та «б» п.п. 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування.

Скористатися податковою знижкою за витратами 2024 року можна протягом усього поточного року, для цього необхідно подати декларацію до 31 грудня 2025 року включно.

Подати декларацію можна в електронній формі – через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис. Для зручності платників ДПС в Е-кабінеті розміщено сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», що надає можливість часткового автоматичного предзаповнення декларації.



Як перевірити сплачені податки через Електронний кабінет платника

Електронний кабінет платника податків забезпечує можливість перегляду актуальної інформації про стан розрахунків з бюджетами в розрізі платежів, а також проведення звірки розрахунків платника та одержання документа, що підтверджує стан розрахунків в електронному вигляді без відвідування контролюючого органу.

У меню «Стан розрахунків з бюджетом» платники мають доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів, де забезпечена можливість здійснення сплати податків, зборів, платежів та єдиного соціального внеску, скориставшись будь-якою із запропонованих платіжних систем та/або методів сплати.

На сьогодні витяг щодо стану розрахунків можна сформувати за кожний рік окремо починаючи з 2013 року та в розрізі податків та зборів автоматично з накладанням кваліфікованого електронного підпису посадовою особою контролюючого органу, а також розрахувати пеню на день подання запиту. Для проведення звірки такий запит надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації та інформація формується за всіма регіонами (територіальними громадами, до яких сплачуються податки, збори платежі). Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС. Доступ до приватної частини (особистого кабінету) надається користувачам після проходження електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації. Крім того, мобільний застосунок «Моя податкова» надає доступ платникам податків (фізичним особам) до інформації про стан розрахунків з бюджетом у розділі послуг та податковий борг у розділі «Moї дані».



Про актуальні питання оподаткування зазначили в податковій

Фахівці Золочівської ДПІ систематично проводять тренінги та зустрічі для ФОП, на яких роз’яснюють актуальні питання податкового законодавства.

В ході спілкування висвітлювались питання адміністрування податків, дотримання вимог трудового законодавства та новацій законодавства. Податківці акцентують увагу на тому, що фізичні особи - підприємці мають право вільно обирати або змінювати систему оподаткування в межах, визначених розділом XIV Податкового кодексу. Водночас важливо дотримуватися строків подання заяв, установлених чинним законодавством, щоб уникнути відмов у реєстрації. Роз`яснено особливості оподаткування для мобілізованих підприємців,зокрема, деталізовано перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП. Запропоновано користуватись електронними сервісами ДПІ - Електронним кабінетом платника, мобільним за стосунком «Моя податкова». Завдяки електронним сервісам можна не лише подати податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, але й надіслати заяви, отримати довідки, ознайомитись з корисною інформацією від податкової .

Також нагадують про роботу Комунікаційної платформи у Головному управлінні ДПС у Львівській о

бласті, консультаційного центру з питань реєстрації податкових накладних, про впровадження основних аспектів Національної стратегії доходів, комплаєнс – ризиків в ДПС тошо.



Оперативну інформацію про помилкову сплату податків та єдиного внеску можна отримати за допомогою сервісу «Е-повідомлення»

Золочівська ДПІ нагадує, що cервіс ДПС України «Е-повідомлення», надає можливість платнику оперативно отримати інформацію про помилкову сплату податків та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Цей сервіс допомагає виправити допущені при сплаті помилки в реквізитах платіжної інструкції та уникнути нарахування штрафних (фінансових) санкцій і пені.

Якщо платник випадково здійснив платіж не за тими реквізитами, на наступний банківський день він отримує у приватній частині Електронного кабінету електронне інформаційне повідомлення з реквізитами такої платіжної інструкції.

Це повідомлення знаходиться у розділі «Вхідні/вихідні документи»/«Вхідні»/«Повідомлення» (форма J/F14900).

Одночасно в Електронному кабінеті стає доступна електронна форма Заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені (форма J/F1302002) для направлення до територіального органу ДПС, в якому обліковується помилкова сплата податків.

Якщо ж помилково сплачений єдиний внесок, заяву потрібно подати в паперовому вигляді згідно з додатком № 1 до наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2021 № 417.

Посадові особи, які за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є керівником підприємства, установи, організації, чи самозайнятою особою, чи фізичною особою – платником податків, також мають можливість отримувати додаткове повідомлення шляхом приєднання до сервісу «Info TAX».



Золочівська ДПІ