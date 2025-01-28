Листи від ДПС: 3 тисячі осіб отримали переказів на 162 млн грн без реєстрації ФОП

Понад 162,7 млн грн через 97,5 тис грошових переказів загалом отримали більше 3 тисяч осіб за три тижні березня. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. Такі результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Територіальні органи ДПС в межах відпрацювання цих даних наразі надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою зʼясування походження коштів. Основна мета цих запрошень – розʼяснювальна.

Офіційно заявляємо, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як про це поширюється в мережі.

До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, – 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи, – 5.

Загалом перераховано:

менше 1 тис. грн – лише 6 особам;

від 1 до 10 тис. грн – 702 особам;

від 10 до 50 тис. грн – 1 515 особам;

від 50 до 100 тис. грн – 640 особам;

понад 100 тис. грн – 475 особам.

ДПС нагадує, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів. Щодо осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність будуть складені адмінпротоколи за порушення закону.

Наразі також триває опрацювання інформації з Системи обліку даних РРО за квітень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною.



ДПС нагадала суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності про алгоритм дій для уникнення ризиків у сфері валютного нагляду

Державна податкова служба України звертає увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на важливість дотримання вимог валютного нагляду задля уникнення можливих ризиків.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції», валютний нагляд здійснюється з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Одним з основних тригерів для нагляду є надходження від уповноважених банків повідомлень про порушення граничних строків розрахунків за ЗЕД-операціями.

Основними причинами є:

- ненадання резидентом до банку повного пакета документів;

- подання реєстру митних декларацій у банк, який не обслуговує резидента;

- зарахування коштів на рахунок, не зазначений у митній декларації;

- неподання до банку інформації про внесення змін до митної декларації (аркуш коригування тощо).

Щоб уникнути зайвих перевірок і надмірного листування, ДПС рекомендує суб’єктам ЗЕД:

своєчасно надавати до банку повний комплект документів;

інформувати банк про будь-які зміни до митних декларацій;

забезпечувати узгодженість даних у митній декларації та платіжних документах.

Належне виконання цих рекомендацій допоможе:

- зменшити кількість перевірок;

- оптимізувати витрати часу та ресурсів;

- покращити взаємодію з банківськими установами та податковими органами.

ДПС продовжує роботу в межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року, розвиваючи сучасну сервісну модель і впроваджуючи систему управління ризиками дотримання законодавства. Зокрема, у 2023 році було затверджено Концепцію функціонування системи управління податковими ризиками (СУПР), яка сприяє ефективному та прозорому адмініструванню податків і валютного контролю.

Власники нерухомості сплатили пнад 4 мільярди гривень податку на нерухомість

За перші чотири місяці 2025 року власники нерухомості сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 17,8 % більше, ніж торік. У січні – квітні 2024 року сплатили 3,67 млрд грн.

Топ-платників:

- Київ – 911,6 млн грн;

- Київська область – 434,5 млн грн;

- Дніпропетровська – 428 млн грн;

- Львівська – 408,6 млн грн.

Цей податок сплачують фізичні особи – власники:

- квартир понад 60 кв. м;

- будинків понад 120 кв. м;

- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.

Хочете дізнатися, скільки платити?

Скористайтеся онлайн-калькулятором на сайті ДПС.

https://tax.gov.ua/calculator/realty

Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».

Виявили розбіжності щодо нарахованої суми – зверніться до Центрів обслуговування платників та проведіть звірку.

Як розраховується податок, хто звільнений від його сплати, які об’єкти нерухомості не оподатковуються читайте за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/861135.html .

Більше інформації щодо податку на нерухоме майно – у розділі «Онлайн-навчання»: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatok-na-neruhome-mayno.



Львівщина: надходження акцизного податку до загального фонду державного бюджету становлять понад 20 млн гривень

За січень – квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 20,4 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Зокрема, надходження у січні-квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 19,2 млн гривень, або 115,2 відсотків доведеного завдання (додатково надійшло 2,5 млн гривень).

Надходження у січні-квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів становлять 1,2 млн грн або 104,4 відсотків доведеного завдання, та на 0,5 млн грн більше порівняно з минулим роком.



Львівщина: cудова практика у справах категорії СМКОР

Як повідомили в управлінні правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області податковою Львівщини вживаються заходи щодо напрацювання позитивної судової практики, зокрема, у справах категорії СМКОР.

Так, у справах про скасування рішень «Комісії ГУ ДПС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» та зобов’язання вчинити дії – зареєструвати в ЄРПН податкові накладні, судовими органами приймаються рішення, якими у задоволенні позовних вимог платників податків відмовлено.

Підставами прийняття судами рішень на користь податкового органу, з установлених у справах обставин у взаємозв’язку з висновкам щодо застосування Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених наказом Міністерства фінансів України 12.12.2019 №520 (далі – Порядок №520 (в редакції, чинній з 08.03.2023)), стало те, що податковий орган, проаналізувавши надані позивачами пояснення і документи, але не знайшовши підстав для прийняття рішення про реєстрацію відповідних накладних в ЄРПН, забезпечив позивачам право на подання додаткових пояснень та документів щодо податкових накладних, реєстрацію яких було зупинено.

Однак, позивачі за спірних правовідносин не скористалися правом надання додаткових пояснень і копій документів за наслідками отримання повідомлень від ГУ ДПС у Львівській області. Наслідками невиконання платниками податків вимог п.9 Порядку №520 в частині подання додаткових документів протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Повідомлення, стало прийняття рішень про відмову в реєстрації податкових накладних в ЄРПН. Таким чином, суд вирішив, що рішення «Комісії ГУ ДПС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» щодо даних спірних правовідносин прийняті правомірно.



Відповідаємо на запитання платників

Нещодавно в Золочівській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» про застосування спрощеної системи застосування та декларування права на податкову знижку, за участі начальника інспекції Романа Дениса.

Платників цікавили питання щодо порядку реєстрації фізособи як суб’єкта підприємницької діяльності, вибору системи оподаткування, сплати єдиного внеску та військового збору.

Також посадовець надав роз’яснення щодо права на податкову знижку за навчання та страхування. Зазначив, що подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна до кінця року через Електронний кабінет платника за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/ або за допомогою безкоштовного мобільного застосунку «Моя податкова».

Крім цього, Роман Денис нагадав про проведення податковою службою інформаційно-роз’яснювальної кампанії з питань реалізації експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками, Національної стратегії доходів. ДПС впроваджує управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), щоб забезпечити оптимізацію надходжень до бюджету шляхом покращення дотримання платниками податків чотирьох основних податкових зобов’язань – реєстрації, своєчасного подання декларацій, правильної звітності та своєчасної сплати податків. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/, «Територія високого рівня податкової довіри» https://tpd.tax.gov.ua/.



Оновлено Державний реєстр РРО

Наказом ДПС від 16.05.2025 № 491 затверджено у новій редакції Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

Відповідні зміни внесено до наказу ДПС України від 21.12.2020 №744 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій».

Так, оновлений Державний реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена.

Ознайомитись з оновленим Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій платники мають можливість на вебпорталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/320822.html.



Ви запитували – ми відповідаємо: в яких випадках подається податкова звітність в електронному вигляді з ознакою «Звітна», «Нова звітна», «Уточнююча»

Відповідно до п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Якщо після подання податкової звітності платник подає до граничного строку подання новий Документ звітності із виправленими показниками, поданий раніше Документ звітності стає недіючим та отримує ознаку стану обробки «Історія подання».

Документ звітності подається з ознакою:

«Звітний» – за відповідний базовий звітний (податковий) період у встановлені Податкового кодексу України строки для такого подання або з порушенням термінів подання;

«Новий звітний» – до закінчення граничного строку подання Документу звітності за такий самий звітний період з виправленими показниками після поданого Документа звітності з ознакою «Звітний»;

«Уточнюючий» – після граничного терміну подання Документу звітності за такий самий звітний період (з урахуванням строків давності) при виправленні показників поданого Документу звітності.



Як дізнатись про стан розрахунків з бюджетом за допомогою Електронного кабінету?

На сьогодні Державною податковою службою запроваджено низку електронних сервісів, які розміщені в “Електронному кабінеті”. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua.

Платники податків мають можливість дізнатися про стан розрахунків з бюджетом, наявність чи відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС.

У приватній частині Електронного кабінету за допомогою меню «Стан розрахунків з бюджетом» користувач може отримати доступ до особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів (тобто даних інтегрованої картки платника), де відображається зведена інформація по кожному виду платежу станом на момент звернення.

Обравши один із податків (зборів, платежів), користувачі мають можливість за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі. При цьому заповнення усіх необхідних платіжних реквізитів здійснюється автоматично, а користувачу достатньо зазначити суму та реквізити платіжної карти.



Скористатися податковою знижкою за витратами 2024 року можна протягом усього поточного року

Золочівська ДПІ нагадує, що платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Податкова знижка - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до 31 грудня (включно), наступного за звітним, податкового року.

Скористатися податковою знижкою за витратами 2024 року можна протягом усього поточного року, для цього необхідно подати декларацію до 31 грудня 2025 року включно.

Подати декларацію можна в електронній формі – через Електронний кабінет платника або мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис. Для зручності платників ДПС в Е-кабінеті розміщено сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», що надає можливість часткового автоматичного предзаповнення декларації.



Золочівська ДПІ