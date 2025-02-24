Триває Національний тиждень безбар’єрност

Триває Національний тиждень безбар’єрності

Золочівська ДПІ інформує, що в Україні розпочався Національний тиждень безбар’єрності – щорічна інформаційна кампанія, яка триває з 19 до 25 травня. Її мета – привернути увагу до важливості створення інклюзивного середовища з рівним доступом до інформації та послуг для всіх громадян, незалежно від фізичних, сенсорних чи інших особливостей.

Безбар’єрність – це про рівність, повагу до гідності, фізичну, інформаційну та цифрову доступність. Це, насамперед, – про дотримання інтересів та потреб кожного.

Податкова служба прагне, щоб кожен громадянин або підприємець мав можливість отримати необхідні послуги швидко, зрозуміло та з повагою до своїх потреб. Безбарʼєрність у ДПС:

- доступ до онлайн-сервісів:

найпопулярніші ресурси – вебпортал ДПС та вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС адаптовані для людей із порушенням зору,

Контакт-центр ДПС – дає можливість отримати професійні відповіді на запитання з питань оподаткування;

- доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення:

при облаштуванні Центрів обслуговування платників першочергова увага приділяється зручності таких осіб та забезпеченню їхніх потреб в отриманні послуг;

- ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача:

обслуговування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення здійснюється позачергово. Таких відвідувачів супроводжує модератор ЦОП протягом всіх етапів отримання послуг.

Безбар’єрний підхід – шлях до більшої довіри, прозорості та ефективності у взаємодії між державою та платниками податків.

Із засадами та принципами безбар’єрності можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у розділі Безбар’єрність.

Доідково: Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору на період до 2030 року ухвалена з ініціативи першої леді Олени Зеленської. У квітні Кабінет міністрів оновив цю Національну стратегію та затвердив План заходів на 2025-2026 роки з її реалізації.



Акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами: надходження до місцевих бюджетів Львівщини становлять понад 151 млн гривень

Надходження у січні-квітні 2025 року до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 151,05 млн гривень, або 104,3 відс. доведених завдань (додатково надійшло 6,2 млн грн) та на 26,4 млн грн або на 21,2 відс. більше порівняно з минулим роком.

У квітні 2025 року до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 35,7 млн гривень, або 103,4 відс. доведених завдань (додатково надійшло 1,2 млн грн) та на 5,7 млн грн або на 18,9 відс. більше порівняно з минулим роком.



Львівщина: від лютого 2025 року розблоковано понад 27 тисяч податкових накладних

Консультаційний центр ГУ ДПС Львівщини оперативно працює над вирішенням питань розблокування податкових накладних.

За час роботи консультаційного центру з питань роботи СМКОР (починаючи з 6 лютого 2025 року) станом на 16 травня цього року розблоковано 27090 податкових накладних, 37 платників ПДВ виключено з переліку ризикових, враховано 269 таблиць даних платника. Про це повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

З метою зменшення кількості зупинених податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у консультаційному центрі з питань роботи СМКОР, створеному з ініціативи голови ДПС України Руслана Кравченка, надаються фахові консультації з проблемних питань до подання таблиць даних платника податків щодо внесення змін до Порядку зупинення реєстрації ПН / РК в ЄРПН та проблемних питань щодо зупинення, реєстрації/відмови в реєстрації ПН /РК, врахування/неврахування таблиць даних платника податку, відповідності/ невідповідності СГД критеріям ризиковості платника ПДВ.

Якщо у вас виникли питання щодо реєстрації/відмови в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, врахування/неврахування таблиць даних платника податку, відповідності/невідповідності критеріям ризиковості платника податку чи інші питання, що стосуються роботи СМКОР, звертайтеся до консультаційного центру Головного управління ДПС у Львівській області:

• «Відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості»: (032) 297-32-34, 297-34-11;

• «Прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН для юридичних осіб»: (032) 297-31-16, 297-33-16;

• «Врахування/неврахування таблиці даних платника податку»: (032) 297-32-01; (098) 58-99-050.

Офіційна електронна пошта управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Львівській області: lv.risk@tax.gov.ua. Адреса консультаційного центру: м. Львів, вул. Стрийська, 35.



Коротко про МПЗ

Золочівська ДПІ нагадує, що мінімальне податкове зобов’язання є обов’язковим платежем, що становить мінімальну суму податків, які повинен сплатити власник чи користувач земельної ділянки, віднесеної до сільськогосподарських угідь. Визначення терміну сільськогосподарських угідь наведено у п.п. 14.1.233 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України. Зокрема, сільськогосподарські угіддя - рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги.

Додатково: Мінімальне податкове зобов’язання було запроваджено Законом України від 30.11.2021 року №1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».



Експериментальний проєкт ДПС щодо комплаєнс-ризиків – це шлях до формування сучасної моделі податкового адміністрування

В Державній податковій службі України триває реалізація експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками).

Система управління податковими ризиками – це комплекс заходів, спрямованих на виявлення, оцінку, аналіз та мінімізацію ризиків недотримання платниками податків вимог податкового законодавства. Основна мета системи управління податковими ризиками це:

- проведення роз’яснювальної роботи для запобігання виникнення податкових порушень;

- підвищення рівня добровільної сплати податків;

- оптимізація контрольно-перевірочної роботи та спрямування ресурсів на виявлення найбільш ризикових платників.

- зменшення адміністративного тиску на сумлінний бізнес.

Експериментальний проєкт ДПС щодо комплаєнс-ризиків – це шлях до формування сучасної моделі податкового адміністрування, яка ґрунтується на довірі, прозорості та партнерстві з бізнесом.



Чи має право на податкову знижку військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення?

Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ.

Заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Порядок застосування податкової знижки передбачений ст. 166 ПКУ.

Згідно з п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 ПКУ, коли загальна сума податкової знижки, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Згідно з п. 168.5 ст. 168 ПКУ суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також визначених Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» із змінами та доповненнями членами сім’ї, батьками, утриманцями загиблого (померлого) військовослужбовця, у зв’язку з виконанням обов’язків під час проходження служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

Враховуючи викладене, військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення, не має права на застосування податкової знижки.

Право на податкову знижку має фізична особа, яка є найманою особою, виключно до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.



Щодо оновлення Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства

Золочівська ДПІ звертає увагу суб’єктів господарювання, що Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (далі – Перелік) формується щоквартально, не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада.

Розраховані середні показники, які використовуються для формування Переліку публікуються протягом 5 робочих днів після затвердження Переліку.

Відповідна інформація розміщена на вебпорталі ДПС: Головна/Територія високого рівня податкової довіри/Питання-відповіді (https://tpd.tax.gov.ua/).









Золочівська ДПІ

