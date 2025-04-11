Щодо змін до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Державна податкова служба України листом від 09.04.2025 № 9616/7/99-00-21-02-01-07 надала роз’яснення щодо змін до додатків до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Зокрема, у листі надано роз’яснення щодо набрання чинності наказів Міністерства фінансів України: від 05.12.2024 № 621 «Про затвердження Змін до додатків до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.12.2024 за № 2000/3345 та від 13.02.2025 № 94 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2025 року за № 323/43729, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 03.03.2025 № 133 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2025 року № 94», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2025 за № 352/43758. Детальніше – на вебпорталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/79474.html



Запровадження інституту комплаєнс-менеджерів – це важливий крок у спрощенні адміністрування податків

Золочівська ДПІ нагадує про впровадження ДПС України нового підходу до адміністрування податків для платників з високим рівнем добровільного дотримання законодавства. Відповідно до п.п. 69.41.3 п.п. 69.41 п. 69 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України, таким платникам надається можливість взаємодії з податковими органами через комплаєнс-менеджера.

Нагадаємо, що комплаєнс-менеджер – це посадова особа територіального органу ДПС, яка закріплюється за платником податків для сприяння у виконанні податкових обов’язків. Це нововведення має на меті підвищення прозорості взаємодії між бізнесом і податковими органами, а також зниження адміністративного навантаження на добросовісних платників.

Як працює система?

Після включення платника до Переліку осіб з високим рівнем податкової дисципліни податкова служба призначає йому комплаєнс-менеджера. Його функції визначені наказом Державної податкової служби України від 31.10.2024 № 788.

Основні завдання комплаєнс-менеджера:

• Надання консультацій у форматі особистих зустрічей, телефонних розмов або відеоконференцій.

• Оперативне інформування платника про податкові ризики та способи їх усунення.

• Нагадування про строки подання звітності та сплати податків.

• Надання доступу до актуальної податкової інформації через інформаційні ресурси ДПС.

Електронна взаємодія

Взаємодія з комплаєнс-менеджером здійснюється через електронний кабінет платника або програмне забезпечення «Zoom Workplace». Такий підхід значно спрощує комунікацію, дозволяючи підприємцям отримувати необхідну інформацію без візитів до податкових органів.

У разі необхідності зміни комплаєнс-менеджера (наприклад, через ротацію кадрів), призначення нового спеціаліста відбувається автоматично протягом одного робочого дня.

Переваги для бізнесу

Це не лише економія часу, а й можливість отримати своєчасну та коректну інформацію про податкові питання. Такі нововведення сприяють розвитку партнерських відносин між платниками та податковими органами, що в кінцевому підсумку позитивно впливає на економічний клімат країни.



Вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС адаптовано для користування особами з порушенням зору

Для полегшення користування особам з порушенням зору оновлено вебсайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС (https://ca.tax.gov.ua).

Відтепер користувачі можуть налаштовувати відображення контенту відповідно до своїх потреб, що робить взаємодію з ресурсом комфортнішою та доступнішою.

Які налаштування передбачені:

- вибір кольору сторінки (кольорова або сіра);

- зменшення/збільшення:

відступів між буквами,

розміру шрифту;

- можливість використання:

великого курсору, лінії для читання.

ДПС продовжує працювати над реалізацією Національної стратегії із створення безбарʼєрного простору в Україні, вдосконалювати сервіси, щоб кожен клієнт відчував зручність і підтримку.



Якщо борг не перевищує 3060 грн – податкова вимога не надсилається

Золочівська ДПІ нагадує, що в разі наявності у платника податкового боргу, податкова надсилає податкову вимогу. Податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений Податковим кодексом України строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ. Податкова вимога – це письмова вимога контролюючого органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

Звертаємо увагу, що податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17х180=3060 гривень). Разом з тим, за платником залишається обов'язок в частині погашення такого податкового боргу. Щоб уникнути заборгованості по сплаті податків та зборів радимо регулярно звіряти власну інформацію з тією, що міститься в базі даних ДПС. Зробити це можна через «Електронний кабінет платника податків» на вебпорталі ДПС.



Упродовж I кварталу 2025 року до бюджетів усіх рівнів від Львівщини надійшло понад 48,3 млн гривень

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що надходження у січні-березні 2025 року акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів до загального фонду державного бюджету становлять 15,3 млн гривень.

Надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів за звітний період до загального фонду державного бюджету становлять 1,2 млн гривень, що на 0,5 млн грн більше порівняно з минулим роком.

Надходження за три місяці 2025 року до місцевих бюджетів Львівщини акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 115,4 млн гривень. Порівняно з січнем – березнем 2024 року надходження до місцевих бюджетів області збільшились на 20,7 млн грн або на 21,9 відсотків.



Про ключові цілі Національної стратегії доходів

Золочівська ДПІ нагадує, що для реформування податкової та митної політик Уряд затвердив Національну стратегію доходів (НСД). Це дорожня карта реформування податкової системи та удосконалення процедур податкового адміністрування, яка необхідна для забезпечення потенціалу задоволення фіскальних потреб у середньостроковій перспективі. Вона також підтримує економічне зростання через зменшення нерівності та неефективності в політиці та адмініструванні доходів. Це бачення майбутньої системи доходів України, що надає чіткості та мети реформам.

Ключові стратегічні цілі НСД:

Макроекономічна стабільність: забезпечення високого рівня мобілізації доходів дозволить зменшити залежність України від зовнішніх фінансових джерел, зберігаючи фінансову стабільність.

Гармонізація з ЄС: адаптація податкового законодавства до стандартів Європейського Союзу та виконання міжнародних зобов'язань зміцнить позиції України на глобальному рівні.

Довіра та прозорість: реформи спрямовані на зміцнення доброчесності контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів, що підвищить довіру платників податків та громадськості.

Податкова культура: підвищення рівня відповідальності та дотримання податкових норм як платниками податків, так і контролюючими органами є важливим елементом реформи.

Цифровізація: впровадження сучасних цифрових рішень дозволить спростити податкове адміністрування, зробивши процес більш прозорим, зручним та ефективним для платників.

Відповідно до очікувань, належна реалізація стратегії на всіх рівнях дозволить забезпечити фінансову стабільність держави, створити сприятливі умови для розвитку бізнесу та підвищити добробут громадян.

Детальніше за покликанням https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.



ДПС напрацювала пропозиції щодо врегулювання податкових питань мобілізованих підприємців

Відповідно до п.25 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу самозайняті особи (фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації на весь період їх військової служби звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку, а також звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис в коментарях для ЗМІ.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, подані до податкового органу протягом 10 днів після демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв'язку з виконанням обов'язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Також податківець зазначив, що ДПС України ініціює збільшення терміну подачі заяви для мобілізованих ФОП на звільнення від сплати податків до 180 днів після демобілізації. Пропонується також чітко передбачити: авансові внески з єдиного податку та військового збору не нараховуються мобілізованому ФОП починаючи з місяця, в якому податковою отримано інформацію, про мобілізацію до місяця демобілізації. Такі пропозиції суттєво покращать умови для мобілізованих ФОП.

Поки не врегульовано питання на законодавчому рівні ДПС вже запроваджує комплекс заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів. Створили в регіонах робочі групи, які надаватимуть консультації.

Перелік «гарячих ліній» для надання консультацій платникам податків Львівщини, призваних на військову службу під час мобілізації, чи членам їхніх родин розміщено на вебпорталі ГУ ДПС у Львівській області за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/37986.html,



Громадяни, які отримали неоподатковані доходи у 2024 році, зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи

Золочівська ДПІ нагадує, що до 01 травня триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2024 року. Проте громадяни, які отримали дохід у вигляді спадщини (подарунку), що оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов'язані включати вартість (суму) такої спадщини (подарунку) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, за умови відсутності інших підстав для подання декларації.

Якщо ж успадковано або отримано у дарунок майно яке підлягає оподаткуванню, то його вартість включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та підлягає оподаткуванню. Звертаємо увагу, що правила оподаткування успадкованого майна та об'єктів дарування встановлено ст..174 ПКУ. Водночас, пунктом 179.2 статті 179 ПКУ визначено, що відповідно до розділу IV ПКУ обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема:

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ;

у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ.













Золочівська ДПІ