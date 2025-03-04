ОДПІ
15:41, 16 квітня 2025
4
0

ДПС в кожному регіоні створила «гарячі лінії» для вирішення податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів

ДПС в кожному регіоні створила «гарячі лінії» для вирішення податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів
Gazeta
Фото: НУС
ДПС в кожному регіоні створила «гарячі лінії» для вирішення податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів

Для вирішення податкових питань мобілізованих самозайнятих осіб за дорученням Голови ДПС Руслана Кравченка організовано роботу «гарячих ліній».
Вони працюють у кожному територіальному органі ДПС та надають консультації мобілізованим ФОПам, особам, що провадять незалежну професійну діяльність, ветеранам, членам їхніх родин щодо питань оподаткування.
З переліком «гарячих ліній» можна ознайомитися на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/others/kontakti/garyachi-linii-terorganiv-dps-dlya-virishennya-pitan-mobiliz
Отримати інформаційно-довідкові послуги можна в Контакт-центрі ДПС за тел.: 0-800-501-007.
Нагадаємо, що створення «гарячих ліній» є складовою комплексу заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів.
ДПС також має пропозиції щодо змін у законодавстві, в регіонах створені робочі групи, які надаватимуть консультації. Регіони отримали переліки ФОП, яким нараховуються податки, але ймовірно вони не можуть виконувати свої податкові обов’язки. По кожному такому кейсу працюють окремо. Проводиться інвентаризація листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їх мобілізації.
Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//
Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук: https://www.facebook.com/tax.lviv


Золочівська ДПІ
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Руслан Кравченко - Голова Державної податкової служби України: «Ініціював ...
Руслан Кравченко - Голова Державної податкової служби України: «Ініціював ...
04.03.25, ОДПІ
В.о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк: «За два тижні р ...
В.о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк: «За два тижні р ...
24.02.25, ОДПІ
До уваги платників податків!
До уваги платників податків!
05.09.16, ОДПІ
До уваги платників податків!
До уваги платників податків!
21.01.16, ОДПІ
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.