Більше 28 тисяч платників цьогоріч завдяки сервісу «Е-повідомлення» скерували помилкову сплату податків на правильні реквізити

За інформацією ДПС України, у 2025 році вже понад 28 тис. платників податків в Електронному кабінеті отримали повідомлення про помилкову сплату податків через сервіс «Е-повідомлення» та скерували сплату на правильні реквізити.

Сервіс ДПС «Е-повідомлення», який запрацював наприкінці минулого року, оперативно інформує платника про помилкову сплату податків та єдиного внеску.

Він допомагає швидко виправити допущені при сплаті помилки в реквізитах платіжної інструкції та уникнути нарахування штрафних (фінансових) санкцій та пені.

Як це працює

Якщо платник випадково здійснив платіж не за тими реквізитами, на наступний банківський день він отримує у приватній частині Електронного кабінету електронне інформаційне повідомлення з реквізитами такої платіжної інструкції.

Це повідомлення знаходиться у розділі «Вхідні/вихідні документи»/«Вхідні»/«Повідомлення».

Одночасно в Електронному кабінеті стає доступна електронна форма Заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені (форма J/F1302002) для направлення до територіального органу ДПС, в якому обліковується помилкова сплата податків.

Якщо ж помилково сплачений єдиний внесок, заяву потрібно подати в паперовому вигляді згідно з додатком № 1 до наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2021 № 417.





Податкова отримала новий інструмент для виявлення нелегальних онлайн-продавців

Державна податкова служба отримала новий механізм контролю за онлайн-продажами. Відтепер податкова на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього.

З 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

- громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

- фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

ДПС насамперед націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій.

Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО.

Державна податкова служба закликає громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через Інтернет:

- офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;

- здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;

- дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.



Комплаєнс-ризики в податковій: нові підходи до податкового адміністрування

У рамках впровадження Національної стратегії доходів, яка визначає напрями реформування податкової системи на п’ять років, одним із ключових завдань є підвищення рівня добровільного дотримання платниками податкового законодавства. Відповідно до цього, Державна податкова служба запровадила експериментальний проєкт із системи управління податковими ризиками, що змінює бізнес-процеси всередині служби.

Податковий комплаєнс – це система заходів, спрямованих на забезпечення добровільного дотримання податкового законодавства. Це практика, що широко застосовується в країнах Європейського Союзу, і сьогодні вона стає невід’ємною частиною реформування податкової системи України. Впровадження комплаєнс-підходів допоможе сконцентрувати ресурси ДПС на виявленні ризикових платників і, водночас, сприятиме підтримці сумлінних платників податків.

Комплаєнс-ризики – це загрози втрат податкових надходжень через недотримання платниками чотирьох ключових обов’язків:

- належна реєстрація в податковій системі – всі платники податків повинні бути офіційно зареєстровані;

- своєчасне подання податкової звітності – декларації та інші документи мають подаватися в установлені законом терміни;

- достовірність податкової звітності – інформація в податкових документах має бути повною та правдивою;

- своєчасна сплата податкових зобов’язань – сплата податків повинна відбуватися без затримок.

Реалізація нового підходу до управління комплаєнс-ризиками передбачає такі позитивні наслідки: допомога платникам уникнути типових помилок при заповненні звітності та сплаті податків, максимальне спрощення процедури звітування та виконання податкових зобов’язань, мінімізація ризиків недотримання податкового законодавства, запровадження комплексної системи відстеження ризиків – від реєстрації платника до його фінального розрахунку з бюджетом.

Головна мета управління комплаєнс-ризиками – це підвищення рівня добровільного дотримання податкових норм. ДПС працює над створенням єдиної, ефективної системи контролю та запобігання порушенням, що дозволить оптимізувати використання ресурсів і забезпечити прозорість процесів для всіх учасників податкової системи.



За перший квартал 2025 року надходження до місцевих бюджетів Львівщини збільшилися на понад 20 відсотків порівняно з аналогічним періодом торік

Упродовж січня-березня 2025 року до місцевих бюджетів Львівської області надійшло 7 906,4 млн гривень податкових платежів. У порівнянні з відповідним періодом 2024 року надходження податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управління ДПС у Львівській області, збільшилися на 20,6% або на 1 млрд 349,4 млн гривень. Про це повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

У березні 2025 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 2 394,1 млн гривень. У порівнянні з березнем 2024 року надходження до місцевих бюджетів області податків зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, збільшились на 18,6% або на 375,6 млн гривень.



Нові форми податкової декларації платника єдиного податку доступні в Електронному кабінеті

Золочівська ДПІ інформує, що з 1 квітня 2025 року платники єдиного податку можуть подавати декларації за оновленими формами. Нововведення стосується як звітності за 2025 рік, так і уточнення даних за 2024 рік.

Податкові декларації платників єдиного податку для бізнесу (ідентифікатори форм F0103407, J/F0103309) за новими формами доступні в Електронному кабінеті платника податків.

Звертаємо увагу, що нові форми декларації містять розділ щодо визначення податкових зобов’язань по військовому збору. Просимо платників бути уважними при подачі звітності.

Податкову декларацію платника єдиного податку 1-3 груп підприємці можуть подати через Електронний кабінет та мобільний застосунок «Моя податкова», який розміщено на цифрових платформах AppStore або GooglePlay.

Презентаційні матеріали щодо подання декларації через мобільний застосунок доступні за покликанням:

https://tax.gov.ua/mobilniy-zastosunok-moya-podatkova/prezentatsiyni-materiali/879290.html

Довідково: нові форми податкових декларацій затверджено наказом від 31.01.2025 №57 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578».



Дохід від надання нерухомого майна в оренду підлягає декларуванню

До 1 травня триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2024 року. Звертаємо увагу громадян, що відповідно до норм Податкового кодексу декларуванню підлягають, зокрема, доходи від надання в оренду нерухомого майна іншій особі. При цьому, доходи, від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою 18 %. Якщо орендарем є фізична особа, яка не є податковим агентом, то відповідальним за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету є орендодавець. З метою виконання свого обов’язку, такий орендодавець подає до державної податкової інспекції за місцем своє реєстрації податкову декларацію про майновий стан і доходи в один із таких способів:

• особисто або уповноваженою на це особою;

• поштою з повідомленням про вручення;

• засобами електронного зв’язку в електронній формі, скориставшись приватною частиною сервісу «Електронний кабінет».



Нотаріуси зобов’язані щомісяця звітувати про договори купівлі-продажу, дарування та спадщину

З 1 січня 2025 року нотаріуси зобов’язані щомісяця подавати до контролюючого органу інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, дарування та свідоцтва про право на спадщину.

У звітах має зазначатися вартість кожного договору, сума сплаченого податку, а також інші дані, передбачені податковим розрахунком. Звітність подається у формі додатку 4ДФ, відповідно до наказу Мінфіну №4 від 13.01.2015. Позиція щодо необхідності подання нотаріусами інформації по формі та у строки, визначені для податкового розрахунку, погоджена з Міністерством фінансів України.

Вся подана інформація накопичується в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО). Вона використовується для:

- перевірки правильності нарахувань;

- заповнення громадянами декларацій про майновий стан і доходи, публічними службовцями – для заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- підтвердження доходів для підприємств, установ та організацій.

За неподання або невчасне подання відомостей, а також за помилки у звітах передбачені штрафи:

- 1020 грн – за перше порушення;

- 2040 грн – за повторне порушення протягом року.

Довідково: новації передбачено змінами, внесеними з 01 січня 2025 року до Податкового кодексу Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4015-ІХ.



Особливості подання повідомлення за ф.20 - ОПП роз’яснили в податковій

Нещодавно в Золочівській ДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо особливостей реєстрації ФОП, подання звітності, за участі СДІ Галини Лазорчик.

Серед запитуваних питань роз’яснено порядок подання платником повідомлення за формою 20-ОПП. Зокрема, відповідно до п. 63.3 ст.63 Податкового кодексу встановлено обов’язок платників податків стати на облік в органах державної податкової служби, а також обов’язок повідомляти податкові органи про всі об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням. Форма 20-ОПП подається всіма без виключення платниками податків, як юридичними особами, їхніми відокремленими підрозділами (філіями), так і фізичними особами-підприємцями незалежно від системи оподаткування. Подається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єкту оподаткування до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Також проінформовано про завершення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2024 році. Це стосується доходів від здачі в оренду майна; спадщини чи подарунків; доходів від продажу рухомого або нерухомого майна; прощеного боргу; прибутків, отриманих з іноземних джерел тощо. Запропоновано скористатись електронними сервісами ДПС: Електронним кабінетом платника та мобільним застосунком «Моя податкова».



Національна стратегія доходів до 2030 року: прозоре податкове адміністрування та

покращення рівня добровільної сплати податків

Національна стратегія доходів України до 2030 року – це ключовий документ, спрямований на підвищення ефективності податкової системи, зміцнення фінансової стійкості держави та адаптацію податкового законодавства до європейських стандартів. Головними завданнями Стратегії є детінізація економіки, забезпечення справедливого розподілу податкового навантаження та покращення рівня добровільної сплати податків.

Одним із пріоритетів є цифровізація податкового адміністрування. Державна податкова служба (ДПС) впроваджує сучасні ІТ-рішення, зокрема систему управління податковими ризиками (комплаєнс-ризики), інформаційно-комунікаційну систему «BigData TP» для аналізу трансфертного ціноутворення та електронний аудит (E-аудит) для автоматизованої перевірки звітності. Такі технологічні рішення сприяють зменшенню бюрократії, прискоренню перевірок і мінімізації людського фактору в податковому контролі.

Значна увага приділяється боротьбі з ухиленням від оподаткування. Україна приєдналася до міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією (CRS), що дозволяє виявляти приховані активи українських платників за кордоном. Крім того, у рамках Стратегії впроваджуються нові механізми контролю за великими платниками податків, удосконалюються процедури адміністрування ПДВ та акцизного податку.

Національна стратегія доходів до 2030 року є важливим кроком до фінансової стабільності та економічного зростання України. Вона передбачає посилення податкової дисципліни, розвиток сучасних інструментів контролю та стимулювання сумлінної сплати податків. Виконання її положень сприятиме формуванню стійкої та прогнозованої податкової системи, що відповідає європейським стандартам і забезпечує сталий розвиток державних фінансів.

Більше інформації про Національну стратегію доходів – на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv.

Як правильно заповнити реквізити платіжної інструкції

Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до пункту 38.2 статті 38 Податкового кодексу України сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.

Якщо сплата платежів до бюджетів та фондів здійснюється платником безпосередньо, тобто кошти сплачуються від власного імені та з власного рахунку такого платника, то податковий номер платника зазначається у полі «Платник», яке є обов’язковим реквізитом платіжної інструкції згідно із постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 року №163 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» (Інструкція НБУ № 163).

У випадках, передбачених законодавством, при здійсненні сплати платежів платник має право ініціювати платіжну операцію за фактичного платника та/або на користь фактичного отримувача коштів шляхом надання платіжної інструкції надавачу платіжних послуг платника.

У такому випадку платіжна інструкція, крім обов’язкових реквізитів, визначених у пункті 37 розділу II Інструкції НБУ № 163, повинна містити реквізит «Фактичний платник».





Золочівська ДПІ

