Витяг з реєстру платників ПДВ можна замовити в електронній формі

Державна податкова служба України оновила форму запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ (ідентифікатор форми J/F1301705). Відтепер у запиті можна зазначити новий спосіб отримання витягу – в електронній формі.

Витяг в електронній формі надсилається в електронний кабінет або на адресу електронної пошти платника ПДВ. Для цього у запиті платник ПДВ має обрати відповідний спосіб отримання витягу – в електронній формі.

Нагадуємо, що за запитом в електронній формі (ідентифікатор форми J/F1300406) платники ПДВ можуть отримати в електронній формі довідку з реєстру платників ПДВ з відомостями про своїх контрагентів.

Також дані з реєстру платників ПДВ, у тому числі інформацію про анулювання реєстрації платників ПДВ, ДПС оприлюднює в електронному кабінеті у розділі «Реєстри» (https://cabinet.tax.gov.ua/registers).



«Національний кешбек» та «Зимова підтримка»: Чи потрібно декларувати виплати та сплачувати за них податки

Якщо ви отримали державну допомогу «Національний кешбек» або «Зимова підтримка», важливо знати про особливості їх оподаткування.

Що це за виплати?

Це кошти виплачені в межах реалізації експериментальних проєктів в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» (Постанова КМУ № 952) для підтримки внутрішнього попиту на українські товари та послуги.

Чи потрібно платити податки?

Ні, ці виплати не оподатковуються:

Не включаються до загального оподатковуваного доходу (ст. 165 Податкового кодексу України).

Не обкладаються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Чи потрібно подавати декларацію?

Якщо у вас немає інших доходів, які підлягають декларуванню, податкову декларацію про майновий стан і доходи подавати не потрібно.

Звертаємо увагу публічних службовців, які зобов’язані подати «Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», що отримані кошти від програм «Національний кешбек» та/або «Зимова підтримка» потрібно задекларувати. Як це зробити читайте на сайті НАЗК:

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/hiii-dohody-u-tomu-chysli-podarunky/#post6390

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/hiii-dohody-u-tomu-chysli-podarunky/#post6391



Кампанія декларування доходів громадян

З 1 січня року розпочалась щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Про це нагадав начальник Золочівської ДПІ Роман Денис під час інтерв`ю для ЗМІ.

Посадовець зазначив, що відповідно до норм Податкового кодексу України обов’язок подання декларації у громадян виникає, зокрема, при отриманні ними: спадщини, подарунків не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення; доходів від операцій з продажу чи обміну рухомого майна; від продажу цінних паперів чи списаного банківського кредиту; у випадку отримання іноземних, інвестиційних доходів; доходів від здавання в оренду майна іншим фізичним особам. Також задекларувати доходи повинні, зокрема, й репетитори чи фотографи, які торік не були зареєстровані підприємцями, проте отримували дохід від такої діяльності.

Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів.

В яких випадках податкова декларація не подається?

Подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається (відповідно до п. 179.2 ст. 179 Кодексу) для платників, які отримали:

• доходи, у тому числі іноземні, які згідно з Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

• доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

• доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

• доходи у вигляді обʼєктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених Кодексом.

На завершення заходу Роман Денис наголосив, що консультації з питань заповнення та подання декларацій можна отримати у Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ.



Серед функціоналу Електронного кабінету: подання податкової звітності онлайн, перегляд нарахованих податкових платежів, отримання довідок

Золочівська ДПІ нагадує, що завдяки електронним сервісам платники податків можуть отримувати інформацію, подавати звітність, здійснювати звірку платежів та виконувати свої податкові обов’язки онлайн, що суттєво економить час і мінімізує бюрократичні процедури.

Основні переваги електронних сервісів ДПС:

- доступність 24/7 – можна користуватися послугами у будь-який час, без прив’язки до графіку роботи податкової,

- зменшення паперової роботи – усі процеси відбуваються онлайн, без потреби відвідувати податкову,

- автоматизація процесів – подання звітності, перевірка реєстраційних даних, отримання довідок та сплата податків здійснюються за лічені хвилини,

- прозорість – можливість перевірити статус поданих документів та звірити платежі,

- безпека – використання електронного підпису (КЕП) забезпечує конфіденційність та захист даних.

Самим популярним електронним сервісом ДПС є Електронний кабінет платника податків, який надає широкий спектр можливостей для громадян і бізнесу. Серед функціоналу Е- кабінету: подання податкової звітності онлайн, перегляд нарахованих податків і платежів, отримання довідок (про доходи, відсутність заборгованості тощо), звірка платежів за податками та зборами, дані з реєстрів тощо.

Для громадян: можна подати декларацію про майновий стан і доходи без відвідування податкової, а для підприємців - автоматичний розрахунок сум податків, що значно полегшує фінансове планування.

Одним із важливих електронних сервісів є звірка платежів з податковими органами. Вона дозволяє перевіряти стан розрахунків із бюджетом, уникати помилок у сплаті податків і запобігати штрафам.

Що можна зробити онлайн? Насамперед, переглянути суми сплачених податків та зборів, отримати інформацію про можливу переплату або заборгованість, подати запит на офіційну звірку платежів із ДПС, уточнити реквізити для коректної сплати податків.

Як перевірити платежі? Для цього необхідно: авторизуватися в Електронному кабінеті платника, відкрити розділ «Стан розрахунків з бюджетом», обрати податковий період і переглянути інформацію про платежі. У разі розбіжностей – подати запит на офіційну звірку. Якщо ви переплатили податки, їх можна зарахувати в рахунок майбутніх платежів або повернути через податкову службу.



Власники елітних авто перерахували цьогоріч до місцевих бюджетів Львівщини 866 тис. гривень транспортного податку з фізичних осіб

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що за 2 місяці 2025 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 866 тис. грн транспортного податку з фізичних осіб.

Упродовж 2024 рокувласники елітних авто – фізичні особи поповнили місцеві скарбниці 4,6 млн грн цього податку. Поточного року очікується не менше надходжень, ніж торік.

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році, оприлюднено на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, який постійно оновлюється.

Найчастіше громадяни Львівщини придбавалиу 2024 році елітні автотаких марок:

- Audi S8, BMW X6, BMW X7, Land RoverRange Rover, Lexus LX 570, Mercedes-Benz G, Mercedes-Benz S, Porsche Cayenne, Porsche Раnamera,Тesla S,Тesla X та інші.

У 2025 році найбільше надходжень транспортного податку з фізичних осіб отримала Львівська ТГ - 636,1 тис.гривень.

Довідково. Транспортний податок з фізичних осіб нараховується за місцем реєстрації (прописки) платника податку і сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.Фізичним особам будуть сформовані податкові повідомлення – рішення та надіслані поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізичні особи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, їм нарахування прийде в електронний кабінет.



Виконання Національної стратегії доходів сприятиме сталому розвитку країни

Національна стратегія доходів на 2024–2030 роки, затверджена Урядом України на виконання зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом, є ключовим елементом реформування фінансової системи держави та передбачає заходи для зміцнення бюджетної стабільності, вдосконалення податкового адміністрування та забезпечення прозорості фінансових потоків.

НСД установлює пріоритетні напрями розвитку податкової політики, зокрема:

- адаптація законодавства до стандартів ЄС – впровадження кращих практик оподаткування та митного адміністрування відповідно до європейських норм,

- підвищення довіри до податкових органів – посилення антикорупційних заходів, забезпечення відкритості та прозорості роботи контролюючих органів,

- дотримання податкової дисципліни – стимулювання добровільного виконання податкових зобов’язань бізнесом і громадянами через ефективне адміністрування та запровадження сучасних механізмів контролю,

- цифровізація податкової та митної систем – створення та впровадження сучасних електронних сервісів, які спростять подачу звітності, покращать комунікацію з податковими органами та мінімізують бюрократичні перешкоди.

Державна податкова служба України у рамках виконання Національної стратегії доходів впроваджує заходи з підвищення ефективності та прозорості податкового адміністрування, рівня дотримання податкового законодавства платниками податків, відповідності європейським стандартам.

Одним із основних напрямів є цифрова трансформація ДПС, яка передбачає розвиток електронних сервісів для платників податків та впровадження сучасних підходів комплаєнсу. Зокрема, активно розширюється функціонал електронного кабінету, що дозволяє бізнесу отримувати витяги, контролювати стан розрахунків і взаємодіяти з контролюючими органами в онлайн-режимі. Очікується, що ефективне впровадження Стратегії сприятиме не лише збільшенню доходів бюджету, а й формуванню прозорого та справедливого податкового середовища. Це стане важливим кроком у напрямку інтеграції України до європейського фінансового простору та зміцнення економічної незалежності держави.



Про дотримання вимог податкового законодавства обговорили в податковій

В Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено зустріч з представниками бізнес-спільноти щодо новацій податкового законодавства.

В ході заходу акцентовано увагу на своєчасності та повноті сплати податкових платежів, дотриманні вимог трудового законодавства, використання електронних сервісів. Також податківці роз’яснили питання застосування касових апаратів, подання податкової звітності в електронному вигляді.

Крім цього, присутнім нагадали про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) та проєкту ДПС «Територія високого рівня податкової довіри», про впровадження сервісу для СГД – субсайті Державної податкової служби під назвою «Територія високого рівня податкової довіри», який містить всю необхідну інформацію для платників. Проінформовано про функіонування консультаційного центру з питань роботи Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) для оперативного та якісного надання інформаційної та консультаційної підтримки платникам ПДВ.

На завершення заходу зазначено про щорічну кампанію декларування, яка триватиме до 1 травня п.р., за якою окремі категорії осіб зобов'язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи або мають право подати декларації для отримання податкової знижки тощо.



Для отримання відомостей про доходи скористайтесь мобільним застосунком «Моя податкова»

Золочівська ДПІ нагадує, що “Моя податкова” – простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби. Завдяки цьому застосунку ви зможете легко та швидко отримувати необхідну інформацію, подавати заяви та декларації, сплачувати податки.

Для отримання відомостей про доходи слід здійснити такі кроки:

- завантажити в AppStore/GooglePlay мобільний застосунок «Моя податкова», ідентифікуватися онлайн з використанням КЕП або хмарного підпису;

- у розділі «Послуги» обрати «Отримати відомості про суми виплачених доходів» вказати необхідний період та отримати результат за 5 хвилин.

Крім того нагадуємо, що швидко отримати відомості про доходи можна у меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету.

Довідково. Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (по квартально), з 1 кварталу 2021 року поквартально в розрізі місяців із зазначенням номера кварталу та місяця, відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.



Відповідаємо на запитання платників

Нещодавно в Золочівській ДПІ відбувся черговий сеанс телефонної «гарячої лінії» з актуальних питань податкового законодавства та функціонування електронних сервісів ДПС, за участі начальника ДПІ Романа Дениса.

В ході заходу підприємців цікавили питання щодо ведення обліку доходів на спрощеній системі оподаткування, використання РРО чи ПРРО при здійсненні розрахунків, оформлення найманих працівників на роботу. Зокрема, зазначено послідовність дій ФОП при оформленні працівника:

- подання особою документів щодо працевлаштування та заяви про прийняття на роботу;

- укладення в письмовій формі трудового договору з найманим працівником; оформлення наказу (розпорядження) про прийняття на роботу; подання повідомлення органу ДПС про прийняття працівника на роботі тощо.

Також акцентовано увагу на зручності та доступності запроваджених ДПС України електронних сервісів, завдяки яким можна сформувати, перевірити й надіслати до контролюючих органів податкову звітність, дистанційно перевірити розрахунки із бюджетом, дізнатися про строки сплати податків, зареєструвати касові апарати, отримати консультації, довідку, а також отримати податкове повідомлення-рішення щодо сплати майнових податків та іншу корисну інформацію.

Роман Денис нагадав додзвонювачам про:

- декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року, обов’язку подання декларації про майновий стан і доходи з певних видів доходів до 1 травня 2025 року;

- інформаційну кампанію ДПС щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), Національної стратегії доходів. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/, «Територія високого рівня податкової довіри» https://tpd.tax.gov.ua/.



Золочівська ДПІ