Податковий комплаєнс: новий рівень до підвищення прозорості податкової системи та мінімізації втручання контролюючих органів у діяльність бізнесу

Золочівська ДПІ нагадує, що Кабінет Міністрів України затвердив нову систему управління податковими ризиками (постанова №854 від 25.07.2024), що запроваджує сучасний підхід до моніторингу та оцінки податкових ризиків.

Серед ключових новацій – автоматична ідентифікація податкових ризиків. Усі ризики розподілено на чотири основні категорії:

Ризик реєстрації – коли особа зобов’язана стати на податковий облік або зареєструватися платниками окремих податків, але цього не зробила.

Ризик звітності – податкові декларації подаються із запізненням або не подаються взагалі.

Ризик сплати – податки сплачуються несвоєчасно, не в повному обсязі або не сплачуються зовсім, що може призвести до накопичення боргу.

Ризик декларування – неправильне відображення даних у звітності (як ненавмисно, так і свідомо), що зменшує податкові надходження.

Чіткі критерії для всіх платників податків – це новий рівень справедливості та надійності у сфері оподаткування.

З інформацією про проєкт можна ознайомитись на вебпорталі ДПС України «Територія високого рівня податкової довіри» за посиланням: https://tpd.tax.gov.ua/



Переваги у використанні електронних сервісів роз’яснили в податковій

Нещодавно працівниками Золочівської ДПІ проведено практикуми для платників про функціональні можливості та переваги використання електронних сервісів ДПС.

В ході заходів суб`єктам господарювання наголошено на застосуванні касових апаратів, дотриманні вимог трудового законодавства та надано практичні поради щодо порядку заповнення декларації про майновий стан і доходи за допомогою Електронного кабінету.

Також звернуто увагу на особливості декларування громадянами минулорічних доходів, застосування права на отримання податкової знижки та запропоновано користуватися електронними сервісами ДПС, зокрема мобільним за стосунком «Моя податкова».

Крім цього, платникам нагадали про проведення податковою службою інформаційно-роз’яснювальної кампанії про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками, Національної стратегії доходів. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/, «Територія високого рівня податкової довіри» https://tpd.tax.gov.ua/.



Несправність ПРРО: які дії суб’єкта господарювання?

Золочівська ДПІ звертає увагу суб’єктів господарювання, що у разі несправності програмного реєстратора розрахункових операцій суб’єкту господарювання необхідно встановити вид несправності та:

якщо несправність пов’язана з порушенням роботи програмного забезпечення (далі – ПЗ), то слід оновити версію ПЗ ПРРО та повторити процедуру закриття зміни;

якщо виявлена несправність (пошкодження) самого пристрою - слід подати Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-ПРРО (за ідентифікатором форми J/F1316701) з позначкою про несправність та після відновлення роботи пристрою подати Заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (за ідентифікатором форми J/F1316605) з позначкою про відновлення роботи;

якщо пристрій викрадено/втрачено, - слід подати Повідомлення за ф. № 2-ПРРО з позначкою про крадіжку. У такому випадку реєстрація викраденого/втраченого ПРРО скасовується. Для відновлення проведення розрахункових операцій необхідно зареєструвати новий ПРРО, якому у встановленому порядку буде присвоєно фіскальний номер.



До державного та місцевих бюджетів перераховано майже 4,5 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб

Упродовж січня – лютого 2025 року платники податків Львівщини спрямували до бюджетів усіх рівнів 4 464,5 млн гривень ПДФО.

Зокрема, до державного бюджету за два місяці цього року надійшло 1 277,0 млн гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 31,9% або на 309,0 млн гривень.

До місцевих бюджетів Львівщини сплачено 3 187,5 млн гривень ПДФО. Це на 684,4 млн гривень або на 27,3% більше ніж за 2 місяці 2024 року.



В рамках платформи «Пульс» бізнес зможе оцінити взаємодію з держорганами у Електронному кабінеті платника податків

Мінекономіки презентувало підприємцям платформу «Пульс» для оцінки держпослуг онлайн. У зустрічі взяли участь заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, Голова ДПС Руслан Кравченко, заступник Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт, начальники ОВА та підприємці з усієї України.

У рамках платформи «Пульс» бізнес зможе оцінити взаємодію з держорганами у Електронному кабінеті платника податків. Державна податкова служба першою серед органів влади приєдналася до проєкту «Пульс» та інтегрувала Електронний кабінет з онлайн-платформою. Про це зазначив Голова ДПС України Руслан Кравченко.

На сьогодні Електронний кабінет ДПС – лідер серед цифрових державних платформ, рівень обізнаності щодо нього серед бізнесу — понад 94 %.

Кабінет працює 24/7/365: тут можна подати звітність, сплатити податки, отримати довідки. Кількість користувачів перевищує 5,4 млн, із них 3,5 млн – представники бізнесу, які зможуть безпосередньо у кабінеті оцінити взаємодію з державними органами та залишити свої відгуки.

Інтеграція з «Пульсом» дозволяє підприємцям оцінити зручність ведення бізнесу, а державі – швидко реагувати та ухвалювати потрібні рішення.

«Це лише один із напрямів нашої співпраці з бізнесом. Активно спілкуємося з бізнесом в регіонах, працюємо над зміною підходів до зупинення податкових накладних та віднесення підприємств ризикових. Кількість зупинених накладних зменшилася до 0,39 %. Передали до Мінфіну зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних. Ми продовжуємо вдосконалювати податкові сервіси, працюємо над прозорою комунікацією з бізнесом і підтримуємо цифрову економіку», – додав Руслан Кравченко.



ДПС: ключові результати виконання Національної стратегії доходів у 2024 році

Державна податкова служба України у рамках виконання Національної стратегії доходів до 2030 року впроваджує заходи з підвищення ефективності та прозорості податкового адміністрування, рівня дотримання податкового законодавства платниками податків, відповідності європейським стандартам.

Податкові реформи та цифровізація

- У липні 2024 року започатковано експеримент щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі.

- Для оптимізації аудиту та зменшення навантаження на платників розробляється ІТ-рішення для впровадження ІКС «Е-аудит» та обробки SAF-T UA, що в подальшому дозволить скоротити час перевірок і покращити аналітику ДПС.

- Запроваджено інформаційно-комунікаційну систему «Автоматизована система роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків з трансфертного ціноутворення» (ІКС BigData TP) для обробки та аналізу великих масивів інформації в електронному вигляді, автоматизації процедур контролю. Цей інструмент дозволяє аналізувати ризики, підвищити швидкість, точність та ефективність результатів контролю за трансфертним ціноутворенням, знизити вплив «людського фактору».

- Україна приєдналася до міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією (CRS), що сприяє прозорості та боротьбі з ухиленням від сплати податків.

ДПС у 2024 році успішно пройшла оцінювання Глобального форуму ОЕСР щодо конфіденційності та захисту даних, ставши рівноправним партнером у глобальному обміні податковою інформацією. Міжнародна система об’єднує понад 100 країн (зокрема усіх держав – членів Європейського Союзу).

Перший обмін фінансовими даними за CRS відбувся восени 2024 року. Інформація, отримана в рамках цього обміну, є важливим інструментом для боротьби з ухиленням від сплати податків та мобілізації податкових надходжень.

Контроль за обігом підакцизних товарів

ДПС впроваджує сучасні технології контролю за обігом підакцизних товарів, як того вимагають директиви ЄС. Удосконалюється Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, що відстежує переміщення пального та спирту етилового й сплату акцизного податку.

Організаційні зміни та міжнародна інтеграція

- Відбувається цифровізація ключових сервісів, автоматизація обробки податкової звітності та удосконалення Електронного кабінету. Це дозволяє отримувати послуги онлайн.

- Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами у сфері оподаткування, що сприяє гармонізації податкової системи з нормами ЄС та забезпечує дотримання міжнародних стандартів податкової прозорості.

Запровадження Національної стратегії доходів до 2030 року ¬ – крок у напрямі економічного зростання та інтеграції України до європейського ринку. Запровадження нових підходів до контролю та адміністрування податків дозволяє не лише збільшити надходження до бюджету, а й створити більш комфортні умови для ведення бізнесу та інвестування в Україну.

ДПС продовжує роботу над удосконаленням податкового адміністрування та посиленням довіри до податкової системи.



Цьогоріч 625 тисяч електронних довідок про доходи отримали громадяни від ДПС: запит можна формувати і по місяцях

З початку року громадяни отримали понад 625 тисяч відомостей про доходи та сплачені податки в електронному вигляді. Тепер запит, за яким фізичні особи можуть отримати інформацію про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ДРФО), також можна формувати по окремих місяцях.

Як подати запит

у мобільному застосунку «Моя податкова»:

- авторизуватися з файловим або хмарним КЕП, ДіяПідпис;

- обрати режим «Отримати відомості про суму виплачених доходів» у розділі «Послуги»;

- натиснути «СТВОРИТИ» та вказати період (місяць та рік), за який необхідно отримати відомості;

- підписати КЕП.

Як це зробити – у відео: https://tax.gov.ua/mobilniy-zastosunok-moya-podatkova/videomateriali/10224.html.



в Електронному кабінеті:

- ідентифікуватися з використанням файлового або «хмарного» КЕП, або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID чи BankID);

- обрати розділ «Запит про суми виплачених доходів» у меню «ЕК для громадян»;

- вказати період (місяць та рік), за який необхідно отримати відомості;

- підписати КЕП.

Відомості з ДРФО можна отримати:

- починаючи з 01.01.1998;

- за період до 01.01.2021 – поквартально, з 01.01.2021 – помісячно;

- за будь-які п’ять років;

- за останній звітний період (місяць) – через 25 днів після його закінчення.

Нюанси визначення бази для нарахування військового збору

Золочівська ДПІ нагадує, що платниками військового збору є, зокрема, фізичні особи – резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, та податкові агенти. Об’єктом оподаткування військовим збором для таких платників є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Відтак, оподаткуванню військовим збором у такої категорії платників підлягають доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами без вирахування сум податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, а також податкової соціальної пільги за її наявності.



Зручний мобільний сервіс для громадян - «Моя податкова»

Мобільний застосунок «Моя податкова» від Державної податкової служби України доступний для завантаження на смартфони з операційними системами Android та iOS. Це сучасний цифровий інструмент, який забезпечує зручний доступ до електронних сервісів податкової служби, дозволяє отримувати податкову інформацію та навіть сплачувати податки за допомогою платіжних систем.

Застосунок містить наступні розділи:

Розділ «Мої дані» містить інформацію про адресу реєстрації, фактичне місце проживання, об’єкти оподаткування, наявність податкових зобов’язань (ППР) та стан розрахунків з бюджетом.

Розділ «Послуги» надає можливість сформувати запит щодо сум отриманих доходів, подати декларацію про майновий стан і доходи, зокрема для оформлення податкової знижки.

Розділ «Повідомлення» містить електронні квитанції, дані з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо нарахованих доходів, сплачених податків, військового збору, а також офіційні листи від податкових органів.

Презентаційні матеріали та відеоматеріали про можливості застосунку можна переглянути за посиланням: https://tax.gov.ua/mobilniy-zastosunok-moya-podatkova.



Золочівська ДПІ