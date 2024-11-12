Ключові результати виконання Національної стратегії доходів у 2024 році

Державна податкова служба України у рамках виконання Національної стратегії доходів до 2030 року впроваджує заходи з підвищення ефективності та прозорості податкового адміністрування, рівня дотримання податкового законодавства платниками податків, відповідності європейським стандартам.

Податкові реформи та цифровізація

- У липні 2024 року започатковано експеримент щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі.

- Для оптимізації аудиту та зменшення навантаження на платників розробляється ІТ-рішення для впровадження ІКС «Е-аудит» та обробки SAF-T UA, що в подальшому дозволить скоротити час перевірок і покращити аналітику ДПС.

- Запроваджено інформаційно-комунікаційну систему «Автоматизована система роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків з трансфертного ціноутворення» (ІКС BigData TP) для обробки та аналізу великих масивів інформації в електронному вигляді, автоматизації процедур контролю. Цей інструмент дозволяє аналізувати ризики, підвищити швидкість, точність та ефективність результатів контролю за трансфертним ціноутворенням, знизити вплив «людського фактору».

- Україна приєдналася до міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією (CRS), що сприяє прозорості та боротьбі з ухиленням від сплати податків.

ДПС у 2024 році успішно пройшла оцінювання Глобального форуму ОЕСР щодо конфіденційності та захисту даних, ставши рівноправним партнером у глобальному обміні податковою інформацією. Міжнародна система об’єднує понад 100 країн (зокрема усіх держав – членів Європейського Союзу).

Перший обмін фінансовими даними за CRS відбувся восени 2024 року. Інформація, отримана в рамках цього обміну, є важливим інструментом для боротьби з ухиленням від сплати податків та мобілізації податкових надходжень.

Контроль за обігом підакцизних товарів

ДПС впроваджує сучасні технології контролю за обігом підакцизних товарів, як того вимагають директиви ЄС. Удосконалюється Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, що відстежує переміщення пального та спирту етилового й сплату акцизного податку.

Організаційні зміни та міжнародна інтеграція

- Відбувається цифровізація ключових сервісів, автоматизація обробки податкової звітності та удосконалення Електронного кабінету. Це дозволяє отримувати послуги онлайн.

- Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами у сфері оподаткування, що сприяє гармонізації податкової системи з нормами ЄС та забезпечує дотримання міжнародних стандартів податкової прозорості.

Запровадження Національної стратегії доходів до 2030 року ¬ – крок у напрямі економічного зростання та інтеграції України до європейського ринку. Запровадження нових підходів до контролю та адміністрування податків дозволяє не лише збільшити надходження до бюджету, а й створити більш комфортні умови для ведення бізнесу та інвестування в Україну.

ДПС продовжує роботу над удосконаленням податкового адміністрування та посиленням довіри до податкової системи.



Змінено рахунок для оплати послуг за проставлення апостиля ДПС

Казначейством відкрито новий рахунок для зарахування плати за надання послуг з проставлення апостиля ДПС.

Реквізити рахунку:

Отримувач: ГУК у м. Києві/м.Київ/22012500.

Код за ЄДРПОУ: 37993783.

Рахунок отримувача: UA598999980313080165031026001.

Надавач платіжних послуг отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.).

Призначення платежу:

Код виду сплати: 101.

Додаткова інформація запису: за надання послуг з проставлення апостиля.

Новий рахунок відкрито у зв’язку з тим, що плата за проставлення апостиля віднесена до доходів загального фонду Державного бюджету України замість доходів місцевих бюджетів.

Це передбачено Законом України від 16.01.2025 № 4225-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень», який набрав чинності 05.03.2025.

Звертаємо увагу: реквізити рахунку для зарахування плати за надання послуг з проставлення апостиля ДПС, розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/668739.html та https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/668741.html, є недіючими.



Оновлено довідник кодів податкової інформації, що є підставою для розгляду питання про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості

Державна податкова служба оновила довідник кодів ризиковості платників податків. Їх використовують комісії ДПС при розгляді питань про відповідність платника критеріям ризиковості. Зміни затверджені наказом ДПС від 05.03.2025 р. № 195.

Основні зміни такі:

· уточнюються коди податкової інформації, які не застосовуються до виробників або надавачів послуг, або ж навпаки використовуються лише для цих категорій платників;

· змінюється період аналізу операцій з ризиковими контрагентами – тепер враховуватимуться лише операції, здійснені не раніше, ніж прийнято рішення про ризиковість контрагента.

Запроваджується кілька нових кодів. Вони стосуються:

· сумнівних операцій із закупівлі великих обсягів послуг чи робіт без реальних умов для їх виконання;

· залучення до операцій неплатників ПДВ без необхідних ресурсів для виконання зазначених робіт;

· експорту товарів невідомого походження в режимі експортного забезпечення;

· відсутності платника за податковою адресою, що унеможливлює проведення документальної перевірки.

Довідник кодів податкової інформації, що стала підставою для розгляду питання про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/79412.html.



За два місяці 2025 року майже 5,7 млрд гривень єдиного внеску сплатили на соціальний захист населення страхувальники Львівщини

У січні-лютому 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 5 698,8 млн гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк надходження порівняно з аналогічним періодом 2024 року збільшились на на 22,85% або на 1060,0 млн гривень.

Протягом лютого 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 3 002,1 млн гривень, що на 400,4 млн грн або на 15,4% більше, ніж у лютому 2024 року.



Платниками Львівщини сплачено понад 1,2 млрд гривень військового збору

Військового збору у січні-лютому 2025 року до державного бюджету надійшло від Львівської області 1 243,9 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 283,6% або на 919,6 млн гривень.

На підтримку захисників у лютому 2025 року платники податків Львівщини сплатили 674,0 млн гривень військового збору, а це на 267,6% або на 490,7 млн грн більше у порівнянні з лютим 2024 року.

Нагадаємо, що Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4015-ІХ з 1 грудня минулого року внесено зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану, зокрема, в частині підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5 відсотків від об’єкта оподаткування, зокрема, фізичних осіб – резидентів, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізичних осіб – нерезидентів, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні та податкових агентів.



Кампанія декларування 2025: податкова знижка за користування іпотечним житловим кредитом

Золочівська ДПІ нагадує, що платник податку має право включити до податкової знижки, зокрема, частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом фактично сплачених протягом звітного податкового року за умови наявності документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки, та за умови визнання об’єкта житлової іпотеки як основного місця проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно зі ст. 175 Податкового кодексу, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому, зокрема, збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання (п. 175.4 ст. 175 Кодексу).

Скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за наслідками звітного податкового року.

Декларацію для реалізації права на податкову знижку за витратами, понесеними у 2024 році, можна подати до 31 грудня 2025 року.

Разом з тим, якщо у платника є обов’язок з декларування доходів, то декларацію про майновий стан і доходи необхідно подати до 1 травня 2025 року.



Переваги користування Електронним кабінетом - під час тренінгу

Фахівцями Бродівського сектору обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено практикуми для платників з питань декларування доходів громадян та функціонування електронних сервісів.

Суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо особливостей заповнення декларації про майновий стан і доходи та акцентовано увагу на перевагах звітування в онлайн режимі. Запропоновано користуватися електронними сервісами ДПС, зокрема Електронним кабінетом платника, мобільним за стосунком «Моя податкова». Завдяки електронним сервісам можна не лише подати податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, але й надіслати заяви, отримати довідки, ознайомитись з корисною інформацією від податкової тощо. При цьому у приватній частині Електронного кабінету інформація щодо облікових даних, поданої звітності, стану розрахунків з бюджетом, листів, запитів, реєстрації податкових накладних оновлюється в режимі реального часу.

Користувачі застосунку «Моя податкова» мають можливість просто та швидко:

- подати Облікову картку фізичної особи – платника податків. Форма № 1ДР (Розділ «Послуги»);

- подати Заяву про внесення змін до ДРФО. Форма № 5ДР (Розділ «Послуги»);

- подати Заяву про включення до Реєстру волонтерів (Розділ «Послуги»);

- сплатити грошові зобов’язання з використанням однієї з платіжних систем (вкладка «Переглянути інформацію про стан розрахунків» Розділу «Послуги», вкладка «Мої ППР» розділу «Мої дані») та інше.

Крім цього, під час проведених заходів податківці роз`яснюють питання новацій у податковому законодавстві щодо основних аспектів Національної стратегії доходів до 2030 року(https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/) та системи управління податковими ризиками (комплаєнс - ризики) (https://tax.gov.ua/baneryi/sistema-upravlinnya-podatkovimi-rizikami).



Впровадження системи комплаєнс-ризиків є важливим кроком у реформуванні податкового адміністрування

Державна податкова служба України запровадила систему управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) для підвищення рівня добровільного дотримання податкового законодавства та зниження ймовірності виникнення порушень. Це нововведення передбачене Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 №1382 та відповідає міжнародним стандартам податкового адміністрування. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис в коментарях для ЗМІ.

Система комплаєнс-ризиків охоплює такі види ризиків: ризик реєстрації – неналежна реєстрація платників у податковій системі; ризик звітності – несвоєчасне або некоректне подання податкової звітності; ризик декларування – подання неправдивих або неповних даних у податкових деклараціях; ризик сплати – невчасна або неповна сплата податків.

ДПС розробила алгоритм моніторингу та аналізу податкових ризиків, що включає:

автоматичний аналіз звітності та платежів за допомогою електронних систем обліку,

індикатори ризикової діяльності для визначення потенційних ухилень від оподаткування,

профілактичні заходи – роз’яснювальна робота з платниками податків до моменту застосування штрафних санкцій.

Очікувані результати впровадження – це підвищення рівня добровільної сплати податків, зменшення кількості порушень податкового законодавства, покращення ділового клімату в Україні.

Впровадження системи комплаєнс-ризиків є важливим кроком у реформуванні податкового адміністрування та наближенні України до європейських стандартів.



Відповідаємо на запитання платників

В Золочівській ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з актуальних питань оподаткування підприємницької діяльності та декларування доходів громадян за участі СДІ інспекції Ірини Лазорчик.

Платників цікавили питання щодо порядку реєстрації фізособи як суб’єкта підприємницької діяльності, вибору системи оподаткування, сплати єдиного внеску та декларування податкової знижки. Роз`яснено, що податкова знижка може бути надана виключно резиденту, а її загальна сума не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата. Право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки, тобто для отримання знижки за 2024 рік необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2025року. Звернуто увагу, що для зручності платників податків ДПС в особистому електронному кабінеті розміщено електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», що надає можливість часткового автоматичного предзаповнення декларації.

Разом з тим посадовець наголосила про переваги електронних сервісів ДПС, функціональні можливості мобільного застосунку «Моя податкова» та нагадала про інформаційну кампанію ДПС щодо функціонування системи управління податковими ризиками(комплаєнс-ризиками). На субсайті ДПС України «Територія високого рівня податкової довіри» можна ознайомитися зі всією інформацією щодо цієї ініціативи. Зокрема, дізнатися, як стати учасником проекту, яким вимогам треба відповідати, які можна отримати переваги, перевірити власні показники тощо.



Основні випадки подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи у платників податків виникає при отриманні:

- окремих видів оподатковуваних доходів (прибутків), що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);

- доходів, що отримуються від особи, яка не є податковим агентом (п. п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодексу);

- іноземних доходів (п. п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).

- доходів від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 Кодексу);

- доходів від здійснення незалежної професійної діяльності (ст. 178 Кодексу);

- платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 Кодексу);

та в інших випадках, передбачених Кодексом.

Також мають право подати податкову декларацію громадяни, які декларують право на податкову знижку.

Разом з тим відповідно до п. 179.2 ст. 172 Кодексу подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував:

• доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

• доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

• доходи у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до розділу IV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених Кодексом.

У разі якщо платник податку зобов'язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень Кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені п. 179.2 ст. 179 Кодексу.



Золочівська ДПІ