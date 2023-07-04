Декларування – 2025: українці вже задекларували 16,2 млрд грн доходів за минулий рік

За інформацією ДПС України, у січні 2025 року громадяни України подали понад 16 тисяч податкових декларацій. Загальний задекларований дохід – 16,2 млрд гривень.

Це на 17 % (2,3 млрд грн) менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Попри зменшення загальної суми доходів, до сплати в бюджет задекларовано значно більші суми податків.

Зокрема:

- 201,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 42% (60 млн грн) більше, ніж торік.

- 34,3 млн грн військового збору – на 23% (6,5 млн грн) більше, ніж у січні 2024 року.

Сім громадян задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 млн грн. Троє з них сплатять понад 10 млн грн податків і зборів із доходів, отриманих за кордоном.

Майже 4 тисячі осіб подали декларації, щоб отримати податкову знижку. Їм повернуть 26,3 млн грн.

Кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня 2025 року.

Хто і в які терміни має подати декларацію детальніше за посиланням:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/865606.html

Як подати декларацію – за посиланням:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/866521.html



Кількість зареєстрованих в Україні РРО/ПРРО наближається до 1 млн

Протягом минулого року сумлінні платники податків додатково зареєстрували понад 101 тисячу РРО/ПРРО. Це збільшило кількість фіскалізованих місць, де проводяться розрахунки за товари. Загалом вже зареєстровано понад 953 тисячі РРО/ПРРО.

Правильні розрахунки в роздрібній торгівлі забезпечують чесну конкуренцію, бюджетні надходження та захист прав споживачів.

Чому це важливо?

- Для споживачів – це гарантія безпеки покупки. Кожен може перевірити справжність чека онлайн в Електронному кабінеті. Це вкрай актуально для інтернет-магазинів, адже фіскальний чек дозволяє підтвердити покупку та повернути товар за необхідності.

- Для бізнесу – полегшує контроль залишків товарів і дозволяє працювати в рівних та прозорих умовах без недобросовісної конкуренції.

- Для держави – збільшення податків для фінансування важливих потреб. Насамперед йдеться про підтримку військових та надання соціальної допомоги громадянам.

Дякуємо всім, хто чесно платить податки та підтримує Україну у важкий час!



Критерії ризиковості платника податку: відеоінструкція від ДПС

Золочівська ДПІ повідомляє, що для зручності та допомоги бізнесу ДПС України розроблено відеоінструкцію «Критерії ризиковості платника податку». У відео детально роз’яснено, які є критерії ризиковості та розписано алгоритм дій платника у разі віднесення до переліку ризикових. Крім того, на вебпорталі ДПС також розміщено відеоінструкцію з покроковим алгоритмом проходження податкових накладних та розрахунків коригування в Системі моніторингу критеріїв оцінки ризиків (https://surl.li/czwsbc).

Детальніше: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/868782.html



За наявності податкового боргу платник єдиного податку втрачає право на застосування спрощеної системи оподаткування

Золочівська ДПІ нагадує, що Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4015-ІХ передбачено зміни в оподаткуванні платників єдиного податку (юридичних осіб). Зокрема, пп.298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу України доповнено підпунктом 81 такого змісту:

-«у разі наявності податкового боргу з єдиного податку у платника єдиного податку, який самостійно визначив позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок за останній податковий (звітний) рік, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів».

Тобто, платник єдиного податку, який самостійно визначив суму мінімального податкового зобов’язання до сплати та має будь-яку суму податкового боргу протягом двох послідовних кварталів, втрачає право на застосування спрощеної системи оподаткування.



Оновлено форму фіскального чека!

Золочівська ДПІ інформує, що з 1 березня субʼєкти господарювання, які надають послуги з приймання коштів для подальшого їх переказу, зобовʼязані видавати фіскальні чеки за новою формою та змістом. Відтак, в оновленій формі документа відсутні реквізити: номер ID картки; підпис касира; підпис держателя електронного платіжного засобу. Натомість додано реквізити: засіб оплати; валюта розрахунку; реквізити паспорта покупця при продажу алкоголю та тютюну в магазинах безмитної торгівлі; вміст QR-коду доповнено пошуковим запитом для перевірки чека в Системі обліку РРО; код автентифікації повідомлення (MAC) чека для РРО; вага одиниці тютюнового виробу (зазначається для сигарил, тютюну та тютюнових виробів, що реалізуються в наборі) та кількість тютюнових виробів в одиниці товару (пачці), міцність алкогольних напоїв та об’єму (у літрах) одиниці товару (пляшки) (для алкогольних напоїв) при продажу у магазинах безмитної торгівлі; сума решти.

Довідково:

Зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів внесено наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2024 № 601 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13», зі змінами.



Як подати Заяву за ф. № 5ДР до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова»

Фізична особа – платник податків може подати до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) заяву за ф. № 5ДР (далі – Заява) не лише особисто в паперовій формі до податкового органу, чи надіслати поштою на адресу ДПС, але й також надіслати через ІКС «Електронний кабінет», або застосунок «Моя податкова».

Заяву з оновленою інформацією щодо місця проживання фізичної особи, якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці, зміна податкової адреси, імені, прізвища тощо, потрібно подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу, якщо до документа, що посвідчує особу, внесено відомості про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), а також у разі отримання витягу із реєстру територіальної громади.

Заяву за ф. № 5ДР можна подати у приватній частині інформаційно-комунікаційної системи Електронний кабінет та скановані копії документів у форматі .pdf розміром до 5 МB (далі – ІКС «Електронний кабінет»), вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС: електронна форма F1314702 (розділ «Введення звітності», «Заяви, запити для отримання інформації») або через розділ «ЕК для громадян» (Заява про внесення змін до ДРФО (5ДР)).

При заповненні Заяви в електронному вигляді, платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

З рекомендаціями щодо внесення змін до Державного реєстру засобами ІКС «Електронний кабінет» фізичні особи можуть ознайомитися на вебпорталі ДПС у рубриці: «Головна/Фізичним особам/Подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру засобами ІКС «Електронний кабінет».

Після направлення через Електронний кабінет Заяви у відповідь надходять квитанції, які можна переглянути в меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету:

протягом одного робочого дня – квитанція з Відповіддю № 1 «Повідомлення про прийняття/неприйняття Заяви за ф. № 5ДР»;

в термін не пізніше трьох робочих днів – квитанція з Відповіддю № 2 Фінальна «Повідомлення про результати обробки» з інформацією про реєстрацію фізичної особи у ДРФО, яка свідчить про готовність реєстраційного номера облікової картки платника податків (внесення змін).

У разі подання Заяви через застосунок «Моя податкова» додатки до Заяви можуть бути у форматах файлівpdf/jpg(фото) із обмеженням розміру не більше 5МБ.

Якщо необхідно внести зміни лише щодо адреси, то отримувати нову облікову картку платника податків в податковому органі не потрібно, у разі зміни прізвища ‒ слід звернутися в центр обслуговування платників (далі – ЦОП) ДПІ, яку Ви зазначили у Заяві.



Національній стратегії доходів України: основні цілі реформи податкового адміністрування

Золочівська ДПІ нагадує, що Національна стратегія доходів України до 2030 року, схвалена Кабінетом Міністрів у грудні 2023 року, визначає ключові напрями реформування податкової системи.

Одним із пріоритетних аспектів є модернізація податкового адміністрування, спрямована на підвищення ефективності збору податків, цифровізацію процесів та адаптацію до стандартів ЄС.

Основні цілі реформи податкового адміністрування:

спростити податкові процедури та зменшити адміністративне навантаження.

Реформа передбачає автоматизацію взаємодії між платниками податків і податковими органами, мінімізацію кількості звітностей та переведення всіх операцій у цифровий формат,

зменшити можливості для ухилення від оподаткування.

Передбачена ліквідація схем ухилення від сплати податків через реформи податкового контролю, зміцнення механізмів виявлення тіньового сектору та боротьба з фіктивними підприємствами,

підвищити довіру до Державної податкової служби.

Йдеться про впровадження чітких процедур, антикорупційних заходів, підзвітність посадових осіб та прозоре оподаткування.

Серед ключових реформи податкового адміністрування:

Автоматизація та цифровізація

Посилення боротьби з ухиленням від податків

Гармонізація з податковою системою ЄС

Підвищення рівня добровільного дотримання податкового законодавства

Зменшення рівня ухилення від податків та корупційних ризиків

Оптимізація адміністрування та скорочення бюрократичних процедур

Збільшення доходів держбюджету без надмірного тиску на бізнес

Успішність цих реформ залежатиме від ефективної взаємодії ДПС, бізнесу та громадськості. НСДУ націлена на те, щоб податкова система України стала більш прозорою, справедливою та ефективною, сприяючи економічному зростанню країни.



Сплатити податки можна через Електронний кабінет

Золочівська ДПІ інформує, що в ІКС «Електронний кабінет» запроваджено електронний сервіс з використанням якого платники мають можливість доступу у режимі реального часу до даних інтегрованих карток із сплати податків, зборів та інших платежів.

При зверненні до пункту меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету, після ідентифікації відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату та надається можливість сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти або за допомогою QR-коду. Для того щоб здійснити сплату, необхідно:

Увійти до приватної частини Електронного кабінету.

Обрати режим «Стан розрахунків з бюджетом».

Обрати податок, який необхідно сплатити, та одну з платіжних систем.

Завершити заповнення платіжного документа.

Сплатити податок.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua , а також через офіційний вебпортал ДПС.



Подати декларацію про майновий стан і доходи можна в електронній формі

Кампанія декларування минулорічних доходів громадян триває до 1 травня 2025 роу. Одним із способів подання декларації про майновий стан і доходи є її подання в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Для цього потрібно лише мати кваліфікований електронний підпис (електронний ключ) та доступ до мережі «Інтернет». Про це зазначила в коментарях для ЗМІ завідувач Буського сектору обслуговування платників Золочівської ДПІ Галина Гілевич.

Подати декларацію в електронній формі можна:

- через Електронний кабінет платника;

- через мобільний застосунок «Моя податкова».

Сервіси ДПС дозволяють частково автоматично заповнювати декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, які є у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податку, та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна.

Посадовець нагадала, що до 1 травня п.р. декларацію подають:

- громадяни, які отримали певний дохід і зобов’язані подати декларацію (наприклад: особи, які отримували іноземні доходи, доходи від відчуження корпоративних прав, доходи від задавання майна в оренду іншим фізичним особам, при отриманні спадщини (дарування) від осіб, які не є особами першого та другого ступеня споріднення тощо).



Про новації законодавства зазначили в податковій

Нещодавно фахівці Золочівської ДПІ провели зустріч з представниками бізнес-спільноти щодо змін у податковому законодавстві та функціонування електронних сервісів.

В ході спілкування висвітлювались питання адміністрування податків, єдиного внеску та дотримання вимог трудового законодавства. Зокрема, розповіли про порядок нарахування та сплати військового збору для підприємців на єдиному податку, механізми подання та формування податкової звітності на спрощеній та загальній системах оподаткування, терміни звітування, обов’язковість офіційного оформлення найманих працівників.

Також звернуто увагу, що для отримання адміністративних послуг платники можуть звертатися у Буський, Бродівський сектори обслуговування платників Золочівської ДПІ, або у будь-який Центр обслуговування платників територіальних органів ДПС, незалежно від місця реєстрації.

Запропоновано скористатися Електронним кабінетом ДПС та мобільним застосунком «Моя податкова».

Крім цього, присутнім нагадали про реалізацію експерементального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі України, пріоритетні заходи Національної стратегії доходів до 2030 року, які спрямовані на модернізацію податкового адміністрування та створення умов для справедливої податкової політики, що сприятиме підвищенню ефективності управління державними доходами та переваги використання системи управління комплаєнс-ризиками.Також зазначено про стровення консультаційного центру з питань роботи Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) для оперативного та якісного надання інформаційної та консультаційної підтримки платникам ПДВ.

На завершення заходу проінформовано про щорічну кампанію декларування, за якою окремі категорії осіб зобов'язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи або мають право подати декларації для отримання податкової знижки тощо.



Золочівська ДПІ

