На допомогу платникам ПДВ! Розпочав роботу консультаційний центр з питань роботи Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків

В Головному управлінні ДПС у Львівській області розпочав роботу консультаційний центр з питань роботи Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) для оперативного та якісного надання інформаційної та консультаційної підтримки платникам ПДВ.

Якщо у вас виникли питання щодо реєстрації/відмови в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, врахування/неврахування таблиць даних платника податку, відповідності/невідповідності критеріям ризиковості платника податку чи інші питання, що стосуються роботи СМКОР, звертайтеся до консультаційного центру Головного управління ДПС у Львівській області:

- «Відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості»: (032) 297-32-34, 297-34-11;

- «Прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН для юридичних осіб»: (032) 297-31-16, 297-33-16;

- «Врахування/неврахування таблиці даних платника податку»: (032) 297-32-01; (098) 58-99-050.

Офіційна електронна пошта управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Львівській області: lv.risk@tax.gov.ua

Адреса консультаційного центру: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Звертаємо увагу платників податків Львівщини, що консультації можна отримати без попереднього запису, за умови наявності документів, що посвідчують особу або довіреності на представництво інтересів суб’єкта господарювання.

Консультаційний центр для платників ПДВ працює з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 12:30 та з 13:00 до 17:00.

Під час повітряної тривоги обслуговування платників податків не здійснюється.

Також інформуємо, що для зручності та допомоги бізнесу ДПС України розробила відеоінструкцію «Критерії ризиковості платника податку» за посиланням https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/868819.html.



Зміни до розрахункових документів

З 1 березня субʼєкти господарювання, що надають послуги з виконання платіжних операцій, зобовʼязані видавати фіскальні чеки за новою формою та змістом – фіскальний касовий чек за операціями з приймання коштів для подальшого їх переказу.

Зміни внесені наказом Міністерства фінансів України.

Що зміниться у фіскальних чеках?

Виключені реквізити:

- номер ID картки; підпис касира; підпис держателя електронного платіжного засобу.

Додано реквізити:

- засіб оплати; валюта розрахунку;

- реквізити паспорта покупця при продажу алкоголю та тютюну в магазинах безмитної торгівлі;

- вміст QR-коду доповнено пошуковим запитом для перевірки чека в Системі обліку РРО;

- код автентифікації повідомлення (MAC) чека для РРО;

- вага одиниці тютюнового виробу (зазначається для сигарил, тютюну та тютюнових виробів, що реалізуються в наборі) та кількість тютюнових виробів в одиниці товару (пачці), міцність алкогольних напоїв та об’єму (у літрах) одиниці товару (пляшки) (для алкогольних напоїв) при продажу у магазинах безмитної торгівлі;

- сума решти.

До 1 березня 2025 року можна використовувати старі форми чеків на програмних РРО та касових апаратах, які зареєстровані у Держреєстрі РРО.

Довідково: зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів внесено наказом Мінфіну України від 22.11.2024 № 601, зі змінами.



Від початку 2025 року Львівщина сплатила ЄСВ майже 2,7 млрд гривень

У січні 2025 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 2 696,7 млн гривень.

У порівнянні зі січнем 2024 року надходження збільшилися на 659,6 млн грн, або на понад 32 відсотки.

Нагадуємо, що з 1 січня 2025 року, відповідно до Закону України від 19.11.2024 №4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік», призупиняється дія п. 9-19 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», згідно якого з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців всі підприємці мали право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе.



Надходження акцизного податку у січні 2025 року зросли майже на 40 % порівняно з минулим роком

У січні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 9,3 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів. Це на 39,9 % (2,6 млрд грн) більше, ніж у січні 2024 року.

Показник доходів виконаний на 128 %, що дозволило залучити додаткові 2 млрд грн до бюджету.

Фактори зростання надходжень:

- акцизний податок із ввезених тютюнових виробів – на 2,3 млрд грн, або 228,5 % від плану (1,8 млрд грн);

- акцизний податок із виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції – на 0,1 млрд грн, або 120,9 % від плану (0,6 млрд грн).

Нагадуємо, що з 1 січня 2025 року ліцензії на право торгівлі пальним, алкоголем, тютюном, рідинами для е-сигарет надаються безстроково, а плата за них справляється щоквартально (для роздрібних) або щорічно (для оптових) рівними частинами.



До уваги ФОПів – платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи!

Золочівська ДПІ нагадує, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої, другої та четвертої групи є платниками військового збору.

Платники військового збору:

Повинні сплачувати авансовий внесок до 20 числа кожного місяця;

Можуть сплатити авансом за весь квартал чи рік, але не більше як до кінця поточного звітного року;

Відображають нараховані суми (включаючи щомісячні авансові внески військового збору) у податковій декларації платника єдиного податку.

Нарахування авансових внесків здійснюють контролюючі органи.

Платники єдиного податку першої та другої груп подають податкову декларацію раз на рік у встановлений строк.

Податкова декларація подається за квартальний податковий період, якщо платники єдиного податку першої та другої груп:

протягом року перевищили встановлений обсяг доходу;

вирішили перейти на ставки податку для другої або третьої груп;

відмовилися від спрощеної системи оподаткування.

Платники єдиного податку четвертої групи подають податкову декларацію на поточний рік не пізніше 20 лютого поточного року.

Для ФОПів – платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи, ставка військового збору становить 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, з розрахунку на календарний місяць (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн).



Кампанія декларування - 2025: хто зобов’язаний подавати податкову декларацію

Золочівська ДПІ повідомляє, що згідно з Податковим кодексом України, податкову декларацію повинні подавати фізичні особи, які отримали такі види доходів:

- окремі види оподатковуваних доходів (прибутків), що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування (підпункт 168.1.3 пункту 168.1 статті 168 Кодексу);

- доходи, що отримуються від особи, яка не є податковим агентом (підпункт 168.2.1 пункту 168.2 статті 168 Кодексу);

- іноземні доходи (підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 Кодексу);

- від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (стаття 177 Кодексу);

- від здійснення незалежної професійної діяльності (стаття 178 Кодексу);

- та в інших передбачених Кодексом.

Відповідно до підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 Кодексу податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу.

Крім обов’язкових випадків, подати податкову декларацію мають право громадяни, які хочуть скористатися податковою знижкою.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 Кодексу).

В Електронному кабінеті платника, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua або через вебпортал ДПС, для фізичних осіб реалізовано можливість подання Декларації в електронному форматі.



Переваги використання системи управління комплаєнс-ризиками

Золочівська ДПІ нагадує, що перевагами використання системи управління комплаєнс-ризиками є:

- підвищення довіри до справедливості податкової системи – платники податків відчувають підтримку у виконанні податкових зобов'язань та впевненість, що випадки порушення податкового законодавства будуть відпрацьовані;

- сприяння комплексному вирішенню проблеми недотримання законодавства;

- сприяння ефективному використанню обмежених ресурсів:

- краще розуміння причин недотримання законодавства сприяє прийняттю кращих рішень щодо реагування.

- кращі рішення щодо реагування означають кращий розподіл обмежених ресурсів;

- оптимізація збору доходів.





Ви запитували під час "гарячої лінії"

В Золочівській ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо застосування касових апаратів та кампанії декларування - 2025, за участі СДІ інспекції Ірини Лазорчик.

Під час спілкування з платниками податківець розповіла про порядок реєстрації та застосування РРО/ПРРО суб’єктами господарювання, про порядок подання заяви щодо скасування реєстрації РРО через Електронний кабінет.

Також цікавили питання декларування доходів громадян. Зокрема, роз’яснено, що декларуванню підлягають доходи, які отримані від надання в оренду майна, отримання спадщини чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення, доходи з яких при нарахуванні або виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався тощо. Акцентовано увагу на можливостях електронних сервісів ДПС: «Електронний кабінет» та мобільний застосунок «Моя податкова».

Разом з тим Ірина Лазорчик зазначила про основні аспекти впровадження Національної стратегії доходів до 2030 року, спрямовану на підвищення рівня добровільної сплати податків та податкової культури у суспільстві та про розробку сучасних практик управління комплаєнс-ризиками (ризиками дотримання податкового законодавства).



Нові форми звітності з ПДФО та ЄСВ - подача розрахунків щомісяця до 20 числа

Золочівська ДПІ нагадує, що Міністерством фінансів України затверджено нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізосіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ. Тобто, з 1 січня 2025 року об'єднана звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ подається щомісяця, а не щокварталу, як раніше.

Для зручності платників на вебпорталі ДПС розміщено оновлені форми Податкового розрахунку за посиланням:

https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/63719.html .

Подаються за новою формою:

- розрахунки з типом «Уточнюючий»;

- розрахунки за попередні періоди (крім Розрахунку за IV квартал 2024 року до 10.02.2025).

Отже, до 20 лютого всі підприємства та фізичні особи – підприємці, які виплачують доходи фізичним особам мають подати звіти за січень 2025 року за новою формою.



Працівниками Золочівської ДПІ надано понад тисячу адмінпослуг

Впродовж січня 2025 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 1051 адміністративну послугу з них 506 в електронній формі. Найбільша їх частина, а саме 747 - це видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис у коментарях для ЗМІ.

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору отримали 66 платників податків.

Також протягом року опрацьовано 74 заяви щодо застосування платниками спрощеної системи оподаткування, 71 заяву щодо внесення змін до відомостей, що містяться у реєстрі платників єдиного податку та надано 128 витягів з реєстру платників ЄП.

Крім цього, запитуваною з боку суб’єктів господарювання була послуга з реєстрації книг обліку розрахункових операцій - 47, розрахункових книжок - 33 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 27.

В Центрах обслуговування платників надаються інші послуги, зокрема консультації з питань податкового законодавства, приймання звітності тощо.

Також нагадуємо, що податковою службою проводиться інформаційна кампанія щодо роз’яснення платникам основних аспектів «Національної стратегії доходів до 2030 року» та заходів ДПС із її впровадження, яка передбачає реформування податкової та митної політики і перегляду процесів їх адміністрування. Впровадження НСД відбуватиметься у три основні етапи:

- зміна філософії податкових та митних органів шляхом обмеження втручання у діяльність бізнесу через консолідацію даних і перехід на роботу з знеособленою інформацією;

- відновлення рівня довіри громадян, що є критичними для успішності нових податкових ініціатив;

- впровадження заходів податкової та митної політики.

З актуальними матеріалами щодо впровадження НСД можна ознайомитися на вебпорталі ДПС України в спеціальній рубриці «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.

Золочівська ДПІ