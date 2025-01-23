До уваги платників єдиного податку четвертої групи (юридичні особи)!

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру листом від 15.01.2025 № 6-28-0.22-18/17-25 поінформувала ДПС України про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік.

Так, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік становить 1,12, який необхідно застосовувати для обчислення єдиного податку четвертої групи під час складання податкової звітності на 2025 рік.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель (пункт 289.2 статті 289 Податкового кодексу України).

Витяги про нормативну грошову оцінку, які були сформовані автоматично програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в період з 01 січня до 16 січня 2025 року, не містять коефіцієнту індексації за 2024 рік, тому значення нормативної грошової оцінки земель, зазначене в таких витягах, потребує перерахунку із застосуванням коефіцієнта за 2024 рік. Тобто визначене значення у таких витягах необхідно помножити на коефіцієнт 1,12.

При цьому, для розрахунку мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) за 2024 рік, яке буде подаватись у складі податкової декларації на 2025 рік, застосовуватиметься коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель - 1,051 .

Крім цього, 1 грудня 2024 року набрав чинності Закон України від 10 жовтня 2024 року № 4015-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 4015) зі змінами.

Так, підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу доповнено пунктами 671 та 74.

Пунктом 671 підрозділом 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу передбачено, що при визначенні мінімального податкового зобов'язання за 2025 рік та наступні роки, закінчуючи роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102 – ІХ, коефіцієнт "К", визначений у підпунктах 381.1.1 і 381.1.2 пункту 381.1 статті 381 Кодексу, застосовується із значенням 0,057.

Уперше коефіцієнт 0,057 слід застосовувати при розрахунку МПЗ за 2025 рік, тобто його будуть застосовувати при розрахунку МПЗ на початку 2026 року.

Мінімальне податкове зобов’язання за 2024 рік (яке розраховуватиметься при складанні декларації на 2025 рік) необхідно рахувати із застосуванням коефіцієнта - 0,05.

Відповідно до пункту 74 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу з 1 січня 2024 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ сума мінімального податкового зобов'язання, визначена відповідно до підпунктів 381.1.1 і 381.1.2 пункту 381.1 статті 381 Кодексу, не може становити менше 700 гривень з 1 гектара, а для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить не менше 50 відсотків, – 1400 гривень з 1 гектара.

Дія цього пункту не поширюється на земельні ділянки, земельні частки (паї) що розташовані на територіях можливих бойових дій, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Отже, при складанні розрахунку мінімального податкового зобов’язання за 2024 рік, яке буде подаватись у складі податкової декларації на 2025 рік, слід врахувати, що розмір МПЗ не може бути меншим за 700 грн з 1 гектара, а для земельних ділянок з переважною часткою ріллі (не менше 50 %) МПЗ встановлено на рівні 1400 гривень.



До державного бюджету в 2024 році надійшло 1133,5 млрд гривень

За оперативними даними надходження (сальдо) до державного бюджету у січні – грудні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 1133,5 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні – грудні 2024 року становили 1 036,8 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,2 відс.

Дякуємо платникам за фінансову підтримку держави!



До уваги власників земельних ділянок та землекористувачів!

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України, є базою оподаткування земельним податком та застосовується для розрахунку річної суми орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) надано інформацію про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік (відповідно до вимог статті 289 Податкового кодексу України).

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік становить 1,12 (зазначений коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується для всіх категорій земель і видів земельних угідь).

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель (пункт 289.2 статті 289 Податкового кодексу України).

Детальніше за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/862336.html



Удосконалення системи оподаткування за напрямом трансфертного ціноутворення – серед пріоритетних заходів Національної стратегії доходів

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що для реформування податкової, митної політик і перегляду процесів їх адміністрування у грудні 2023 року Уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року (НСД),

Мета впровадження заходів НСД - модернізувати податкове адміністрування та створити умови для справедливої податкової політики.

НСД - майбутня система доходів, яка надає чіткості та передбачуваності всім учасникам податкового процесу. Зокрема,

- впровадження ІКС «Автоматизована система роботи з великими масивами даних для проведення аналізу ризиків з трансфертного ціноутворення» забезпечить автоматизацію процедури податкового контролю за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

У підсумку це дозволить забезпечити автоматизацію процесу виявлення податкових правопорушень у сфері трансфертного ціноутворення з метою оперативного реагування на них, у тому числі за принципами СУР (ISO 31000). Створення додаткових можливостей щодо виявлення ризиків із трансфертного ціноутворення.

Основні положення Національної стратегії узгоджені з МВФ, враховують міжнародну практику оподаткування, євроінтеграційні процеси, рекомендації Світового банку та ОЕСР, зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.



З актуальними матеріалами щодо впровадження НСД можна ознайомитися на вебпорталі ДПС України в спеціальній рубриці «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.



Ви запитували – ми відповідаємо:чи має право на податкову знижку військовослужбовець

Золочівська ДПІ нагадує, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ. Заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Пп. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст.164 ПКУ, крім випадку, визначеного пп.166.4.4 п. 166.4 ст.166 ПКУ, коли загальна сума податкової знижки, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Тож право на податкову знижку має фізична особа, яка є найманою особою, виключно до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати. Враховуючи викладене, військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення, не має права на застосування податкової знижки.



Закон №4113-ІХ: щодо відповідальності за несплату авансових внесків з військового збору єдинниками

Золочівська ДПІ нагадує, що Законом України від 04.12.2024 № 4113-ІХ уточнено порядок сплати військового збору окремими платниками збору. Військовий збір для ФОП – платників єдиного податку (крім електронних резидентів (е-резидентів) встановлюється з 1 січня 2025 року по 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

ФОП – платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп сплачують військовий збір шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники можуть здійснити сплату військового збору авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Нарахування авансових внесків для таких платників військового збору здійснюється контролюючими органами.

ФОП – платники єдиного податку третьої групи сплачують військовий збір протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий (звітний) квартал.

Ставка військового збору для ФОП – платників єдиного податку:

- першої, другої та четвертої груп – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць (у 2025 році – 800,0 гривень);

-третьої групи – 1 відсоток від доходу, визначеного згідно зі статтею 292 Кодексу.

Несплата (неперерахування) або сплата (перерахування) не в повному обсязі ФОП – платниками єдиного податку першої, другої та четвертої груп авансових внесків з військового збору в порядку та строки, визначені Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки військового збору, визначеної Кодексом.

ФОП – платники єдиного податку третьої групи за порушення правил сплати (перерахування) сум військового збору притягаються до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених статтею 124 Кодексу.



Відповідаємо на запитання платників

Нещодавно в Золочівській ДПІ проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо змін у податковому законодавстві та особливостей декларування доходів громадян, за участі начальника інспекції Романа Дениса.

В ході спілкування посадовець роз`яснив додзвонювачам особливості справляння військового збору. Наголосив на відновленні сплати єдиного внеску для ФОП та обов’язковості застосування платіжних терміналів суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю будь-яких товарів чи послуг в населених пунктах з чисельністю менше ніж 5 тисяч осіб.

Також Роман Денис зазначив про розпочату з 1 січня 2025 року кампанію декларування доходів громадян та нагадав про проведення податковою службою інформаційно-роз’яснювальної кампанії про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування системи управління податковими ризиками, Національної стратегії доходів. Зокрема, ДПС впроваджує управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), щоб забезпечити оптимізацію надходжень до бюджету шляхом покращення дотримання платниками податків чотирьох основних податкових зобов’язань – реєстрації, своєчасного подання декларацій, правильної звітності та своєчасної сплати податків. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/, «Територія високого рівня податкової довіри» https://tpd.tax.gov.ua/ .





Золочівська ДПІ