До уваги платників! Змінено режим роботи центрів обслуговування платників.

Золочівська ДПІ інформує, що у зв’язку із прийняттям Правил внутрішнього розпорядку Головного управління ДПС у Львівській області від 29.11.2024р №575, змінено режим роботи Центрів обслуговування платників ДПІ ГУ ДПС у Львівській області. А саме, час прийому відвідувачів ЦОП (прийом документів, консультування, надання адміністративних послуг):

- понеділок-п’ятниця: з 8 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв.;

- обідня перерва: з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв.;

- субота, неділя: вихідні дні.

Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti// Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua



Щодо нарахування, утримання та сплати до бюджету військового збору податковими агентами

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4015-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану», який набрав чинності з 1 грудня 2024 року, крім окремих його пунктів, для яких встановлено інший порядок набрання ними чинності (пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону) передбачене підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5 відсотків від об’єкта оподаткування для платників цього збору, визначених пунктом 162.1 статті 162 розділу IV Кодексу:

фізичних осіб – резидентів, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

фізичних осіб – нерезидентів, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні;

податкових агентів.

Об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору з доходів платників військового збору, зазначених у підпункті 1 підпункту 1.1 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, здійснюються в порядку, встановленому розділом IV Кодексу, з урахуванням особливостей, визначених підрозділом 1 розділу ХХ Кодексу, за ставкою, визначеною підпунктом 1 підпункту 1.3 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, – 5 відс. від об’єкта оподаткування (підпункт 1.4 пункту 161 підрозділі 10 розділу ХХ Кодексу).

Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету з доходів платників, зазначених у підпункті 1 підпункту 1.1 пункту 161 підрозділі 10 розділу ХХ Кодексу, є особи, визначені у статті 171 Кодексу, зокрема податкові агенти, в т.ч. роботодавці.

Базою оподаткування є загальний оподаткований дохід – будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

При цьому підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу IV Кодексу встановлені особливості віднесення доходів у вигляді заробітної плати до відповідних податкових періодів.

Так, якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

При цьому звертаємо увагу, що пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що доходи платників військового збору – осіб, визначених пунктом 162.1 статті 162 Кодексу, нараховані за наслідками податкових періодів до набрання чинності Законом, оподатковуються за ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим Законом, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання), крім випадків, прямо передбачених Кодексом.

Враховуючи викладене, до доходів (їх частини), які нараховані (виплачені, надані) податковими агентами платникам податку у вигляді заробітної плати, у тому числі за час відпустки, у вигляді виплат, пов’язаних з тимчасовою втратою працездатності (за час перебування платника податку на лікарняному), за податкові періоди до 1 грудня 2024 року застосовується ставка військового збору 1,5 відс. незалежно від дати їх фактичної виплати (надання).

До зазначених доходів, які будуть нараховані (виплачені, надані) за податкові періоди після 1 грудня 2024 року, застосовується ставка військового збору 5 відсотків.

Також слід наголосити, що роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку на доходи фізичних осіб/військового збору за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

Отже, до доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого за листопад 2024 року, застосовується ставка військового збору 1,5 відс. незалежно від фактичної її виплати у грудні 2024 року.

До виплат (частини виплат), пов’язаних з тимчасовою втратою працездатності, у разі перебування платника податку на лікарняному в періоді до 1 грудня 2024 року, застосовується ставка військового збору 1,5 відс. незалежно від того, що нарахування (виплата, надання) будуть проведені у грудні 2024 року.

Зазначені виплати (частини виплат) у разі перебування платника податку на лікарняному у періоді після 1 грудня 2024 року оподатковуються за ставкою військового збору у розмірі 5 відсотків.

До доходу (частини доходу) у вигляді заробітної плати за час перебування платника податків у відпустці до 1 грудня 2024 року застосовується ставка військового збору 1,5 відс., а за час перебування платника податків у відпустці після 1 грудня 2024 року застосовується ставка військового збору 5 відс. незалежно від того, коли будуть проведені нарахування (виплата, надання) таких доходів.

При цьому якщо платнику податку були нараховані (виплачені, надані) такі доходи у листопаді 2024 року за період перебування у відпустці як у листопаді, так і в грудні, то роботодавець має провести перерахунок утриманих (перерахованих) сум військового збору в порядку, визначеному пунктом 169.4 статті 164 розділу IV Кодексу.

До усіх інших доходів, які включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податків, у тому числі у вигляді виплат за цивільно-правовими договорами, орендної плати, процентів за депозитами, дивідендів тощо, які нараховані (виплачені, надані) податковими агентами платникам податку після 1 грудня 2024 року, застосовується ставка військового збору у розмірі 5 відсотків незалежно від того, що такі доходи нараховуються за виконання робіт (послуг), за користування майном платника податків тощо у податкових періодах до 1 грудня 2024 року, оскільки відповідно до Кодексу такі доходи є доходом звітного періоду, в якому вони безпосередньо були нараховані (надані, виплачені), а не періодів, за які вони були нараховані.



Платниками Львівщини сплачено майже 5 млрд гривень податку на прибуток

За одинадцять місяців 2024 року від платників Львівщини надійшло до загального фонду державного бюджету податку на прибуток у сумі 4 878,8 млн гривень, що на 37,1% або на 1 320,0 млн грн більше порівняно із січнем-листопадом 2023 року. Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Упродовж листопада цього року збір податку на прибуток підприємств становив 850,2 млн гривень. Порівняно з листопадом 2023 року надходження збільшились на 23,3% або на 160,4 млн гривень.



Закон України № 3813 забезпечує створення нового рівня партнерства між податковою та платниками

Золочівська ДПІ нагадує, що Законом України від 18.06.2024 року № 3813-IX внесено зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Крім того, на виконання Національної стратегії доходів на 2024 – 2030 роки Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25 липня 2024 року № 854 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі». Все це стало підґрунтям для запровадження проєкту Державної податкової служби України «Територія високого рівня податкової довіри», який спрямований на підтримку доброчесного бізнесу. Відтак, це нові підходи в обслуговуванні платників, що ґрунтуються на взаємній відкритості та довірі між платниками та державою.

Для зручності платників ДПС створено окремий субсайт «Територія високого рівня податкової довіри», який розміщено за покликанням: https://tpd.tax.gov.ua.



Вимоги, які поширюються на розрахункові документи, створені РРО/ПРРО

Золочівська ДПІ інформує, що у разі здійснення розрахункових операцій суб’єкти господарювання зобов’язані видати фіскальний чек покупцю.

Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 із змінами та доповненнями, що розроблене відповідно до ст. 8 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями, встановлює форму та зміст розрахункових документів.

Вимоги Положення № 13 поширюються на розрахункові документи, створені РРО/ПРРО, крім розрахункових проїзних та перевізних документів на залізничному (крім приміського) й авіаційному транспорті, квитків на міські та приміські автомобільні маршрути, міський електротранспорт, білетів державних лотерей, квитанцій на послуги поштового зв’язку.

Отже, основні реквізити розрахункового документа (фіскального касового чека), визначені Положенням № 13, однакові для чеків, створених РРО та ПРРО.

Про відмінності щодо реквізитів, які не повинен містити чек ПРРО, зазначено у п. 2 розд. ІІ Положення № 13 та у примітці до форми чеку (додаток 1 до Положення № 13).



Про отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб через Електронний кабінет

Золочівська ДПІ нагадує, що для отримання відомостей з Державного реєстру про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору фізичній особі (громадянину України, іноземцю, особі без громадянства), яка має кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП), для направлення запиту щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору в електронному вигляді (F1319103) (далі – Запит) через Електронний кабінет необхідно:

Увійти до Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

При цьому доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням КЕП, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія.Підпис або «хмарного» КЕП.

У меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету обрати розділ «Запит про суми виплачених доходів» та натиснути «Створити».

Вказати період, за який необхідно отримати відомості, натиснути «Зберегти».

Підписати за допомогою КЕП або «хмарного» КЕП, після чого Запит буде автоматично відправлений.

Отриману відповідь на запит за формою F1419103 «Вiдомостi з Державного реєстру фiзичнихосiб – платникiвподаткiв про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору вiдповiдь на запит в електронному виглядi» можна переглянути та завантажити в pdf у режимі «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» або у розділі «Запит про суми виплачених доходів» меню «ЕК для громадян».

Відомості про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору в електронному вигляді надаються, починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (поквартально), з 1 кварталу 2021 року поквартально в розрізі місяців із зазначенням номера кварталу та місяця, відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.

При цьому, перевірку достовірності електронного документа (Відомостей, отриманих за заявою (форма №10 ДР)) можна здійснити на сайті Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua).



Управління комплаєнс-ризиками – це системна методологія для виявлення податкових ризиків та визначення шляхів їх ефективного зменшення

На виконання Національної стратегії доходів на 2024 – 2030 роки Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25 липня 2024 року № 854 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі».

Відповідно до світової практики адміністрування податків і зборів запроваджується ризикорієнтований підхід до податкового контролю, який передбачає мінімальний рівень податкового контролю для платників з високим рівнем дотримання податкового законодавства та зосередження роботи податкового органу на платниках з підвищеним ризиком порушення податкового законодавства.

Комплаєнс – ризик (податковий ризик) – це ймовірність невиконання платником податків податкового обов’язку щодо взяття на облік, реєстрації платником окремих видів податків, подання податкової звітності, декларування, сплати податкових зобов’язань або невиконання платником іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Управління комплаєнс-ризиками – це системна методологія для виявлення податкових ризиків та визначення шляхів їх ефективного зменшення.

Законом України від 18 червня 2024 року № 3813-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» передбачено щоквартальне формування Державною податковою службою України Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства та його оприлюднення на вебпорталі ДПС.

Платники, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв, пов’язаних з оподаткуванням, та потраплять до Переліку, матимуть певні податкові переваги та спрощення механізму взаємодії з податковою службою. Детальніше – за посиланням https://tpd.tax.gov.ua.







Золочівська ДПІ