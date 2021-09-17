«Увага шахраї!!!»

До Золочівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області надходить інформація від суб’єктів підприємницької діяльності про те, що до них телефонують невстановлені особи, які представляються працівниками податкової служби, та шахрайським шляхом намагаються виманити гроші.

Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на подібного роду провокації.

Про можливі шахрайські чи провокаційні дії «телефонних аферистів» просимо негайно інформувати правоохоронні органи.





Золочівська ДПІ

