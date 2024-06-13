Змінився порядок взяття на облік/внесення змін/зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб, утворених відп. до закнодавства іноз. держав



Р. ДЕНИС, начальник Золочівської ДПІ



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що до законодавства внесені зміни і замість заявницького принципу для відокремлених підрозділів юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі постійних представництв, встановлено, що взяття на облік/внесення змін/зняття з обліку в контролюючих органах здійснюються на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).Такі зміни введені в дію з 3 вересня 2024 року і внесені до Податкового кодексу, Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», законами України від 14 липня 2023 року № 3257-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави», від 18 червня 2024 року № 3813-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства».Детальніше: Вебпортал ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/825736.htmlПріоритетні напрями співпраці на 2025 рік та досягнення у реалізації спільних проєктів обговорювалися під час зустрічей керівників ДПС з делегацією Проекту «Програма підтримки управління державними фінансами для України» (EU4PFM) компонент 1, 3 та 4», які відбулись 2 – 3 жовтня 2024 року.Під час зустрічі в. о. Голови ДПС Тетяни Кірієнко з керівником команди EU4PFM Юрґітою Домєйкієнє та міжнародним ключовим експертом з податкових питань EU4PFM Пауліусем Маяускасом були презентовані пропозиції до плану спільної роботи на 2025 рік за напрямом «Європейська інтеграція», зокрема, в частині нормативної та ІТ підготовки податкового напряму до вступу України в ЄС.Тетяна Кірієнко відзначила багаторічний досвід конструктивної співпраці з проєктом EU4PFM, який надає потужну підтримку в досягненні ДПС стратегічних завдань, зокрема, реалізації заходів, передбачених Національною стратегією доходів до 2030 року.За дев’ять місяців 2024 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 21 254,7 млн гривень. У вересні 2024 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 2 231,1 млн гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.Зокрема, надходження плати за землю за цей період становили 1 626,0 млн грн і в порівнянні з відповідним періодом 2023 року збільшилися на 22,5% або на на 298,3 млн гривень.Надходження єдиного податку становили 4 258,6 млн грн та в порівнянні з січнем-вереснем 2023 року збільшились на 30,9% або на 1 006,3 млн гривень.Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено 777,3 млн гривень, що майже на 9,3% або на 66,2 млн грн більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.Вендингові автомати стали невід’ємною частиною побуту та бізнесу в Україні, вони надають можливість придбати товари і послуги швидко та без черг.Однак, власники вендингових автоматів повинні враховувати всі обов’язки, встановлені законодавством щодо ведення такої господарської діяльності.Відповідно до статті 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) автомат з продажу товарів (послуг) – реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості та створює контрольну стрічку в електронному вигляді.Станом на зараз Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій містить декілька моделей РРО (вбудованих електронних контрольно-касових реєстраторів) від різних виробників, для яких передбачено сферу застосування – використання в автоматах з продажу товарів (послуг).Звертаємо увагу, що інтеграція програмних реєстраторів розрахункових операцій та автоматів із штучного продажу товарів була запропонована (представлена) на ринку України ще з 2021 року.У зв’язку з наведеним ДПС звертає увагу всіх платників податків, що добровільне виконання вимог законодавства у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема Закону № 265, не тільки вбереже суб’єктів господарювання від перевірок та додаткових витрат у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, а й є обов’язком кожного свідомого громадянина з метою належного та своєчасного фінансування державою військових та соціальних напрямів.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що 25 вересня набрала чинності постанова Кабміну України від 24.09.2024 №1088, відповідно до якої внесені зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246.Порядок № 1246, зокрема, доповнено новими пунктами 26 та 27 щодо тривалості операційного дня для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН на період до припинення або скасування воєнного стану та запроваджено правила реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування та їх скасування в межах дії режиму експортного забезпечення:· операційний день для реєстрації ПН та/або РК, на який припадає граничний строк їх реєстрації, триває з 0 годин 00 хвилин до 24 години 00 хвилин;· реєстрація ПН/РК, поданих для реєстрації у день, на який припадає граничний строк їх реєстрації, та надсилання квитанції здійснюється не пізніше наступного операційного дня з дня подання для реєстрації таких ПН та/або РК;· тимчасово, на період дії режиму експортного забезпечення, запровадженого Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 19² Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», реєстрація ПН, у яких відображена операція з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, та РК здійснюється з урахуванням таких особливостей:- реєстрація зазначених ПН/РК та надсилання квитанції здійснюється протягом трьох операційних днів з дня їх подання для реєстрації,- реєстрація зазначених ПН/РК скасовується через 30 календарних днів з дати реєстрації ПН, протягом яких на відповідні товари не було оформлено митну декларацію, що підтверджується даними Держмитслужби.У такому випадку до ЄРПН вносяться відомості щодо ПН/РК, реєстрацію яких скасовано, а також формується квитанція в електронній формі про скасування реєстрації зазначених ПН/РК, яка надсилається платнику податків протягом операційного дня. У такій квитанції зазначаються дата та час її формування, реквізити ПН та РК, реєстрацію яких скасовано.Золочівська ДПІ нагадує, що наказом Мінфіну України від 09.08.2024 № 400 затверджено зміни до форми податкової накладної та розрахунку коригування до неї, а також оновлено форму декларації з податку на додану вартість та додатків до неї і внесені зміни до Порядку їх заповнення та подання, затверджених наказом МФ України від 28.01.2016 № 21 (зі змінами).Згідно з п.46.6 ст.46 Податкового кодексу нові форми декларацій (розрахунків) застосовуються для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення.Застосування форм, викладених наказом № 400 у новій редакції, починається з:01 жовтня 2024 року – для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які з вказаного періоду платники направляють на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (у тому числі і, які складені до 01 жовтня 2024 року та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних);з 01 листопада 2024 року – для податкової декларації з податку на додану вартість, тобто яка подається починаючи із звітного (податкового) періоду за жовтень 2024 року.З 01 листопада 2024 року, за новою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.Золочівська ДПІ нагадує, що переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом, у т. ч. податковий борг та реквізити для його сплати, можна скориставшись меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету та у мобільному застосунку «Моя податкова», вкладка «Переглянути про стан розрахунків з бюджетом» розділу «Послуги».Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте електронні сервіси ДПС.Податкова інформація доступна у мобільному застосунку «Моя податкова» 24/7. Долучайтесь та використовуйте нові податкові сервіси.Відповідно до наказу Мінфіну "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій" від 14.06.2016 р. № 547, реєстрація РРО діє до дати її скасування, яка відбувається, коли:- суб'єктом господарювання подано заяву про скасування реєстрації РРО за формою № 4-РРО;- вичерпано строк служби РРО, вказаний у реєстрі екземплярів РРО або у паспорті (формулярі) РРО, який не включений до такого реєстру та був зареєстрований у контролюючому органі до створення такого реєстру;- закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО;- РРО застосовується не за сферою застосування, визначеною Державним реєстром РРО;- виявлено невідповідність модифікації, конструкції та/або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включених до Державного реєстру РРО;- установчі документи суб'єкта господарювання згідно із судовим рішенням визнано недійсними;- наявне судове рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання – банкрута;- наявне судове рішення щодо припинення суб'єкта господарювання, що не пов'язане з банкрутством;- суб'єкт господарювання – фізична особа – підприємець померла, а також у разі оголошення такої особи померлою, визнання недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності;- в контролюючих органах наявні відомості з Єдиного державного реєстру юросіб, ФОПів та громадських формувань щодо держреєстрації припинення суб'єкта господарювання;- викрадено РРО;- змінено власника РРО;- щодо господарської одиниці, де використовується РРО, суб'єкт господарювання повідомив про такий об'єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ПКУ як про закритий або такий, що не експлуатується суб'єктом господарювання;- суб'єкт господарювання у зв'язку із застосовуванням програмного РРО вирішив відмовитись від застосування РРО, строк служби якого не закінчився.Золочівська ДПІ нагадує, що ст. 2 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» визначено, що розрахунковий документ – це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) у випадках, передбачених Законом №265, зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або програмним РРО, чи заповнений вручну.Суб'єкти господарювання зобов'язані дотримуватися законодавчих вимог, зокрема, щодо видачі розрахункових документів при здійсненні розрахунків зі споживачами. Таким документом є фіскальний чек. Наявність чека для споживачів є певним захистом їхніх прав. Звертаємо увагу, що фіскальний чек містить інформацію про товар/послугу, дату та час здійснення операції, фіскальний номер РРО та інші реквізити.Крім того, фіскальний чек є гарантією здійснення суб'єктом господарювання законної торгівлі.У розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали.У підрозділі «Плата за землю» розміщено матеріал «Як подається витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, якщо податкова декларація з плати за землю подається в електронному вигляді».Підрозділ «Реєстрація та облік юридичних осіб та самозайнятих фізичних осіб» доповнено матеріалами:«Процедура взяття на облік договорів про спільну діяльність»;«Зміни у порядку взяття на облік/внесення змін/зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав».У підрозділі «Сплата податків та єдиного внеску, повернення платежів з бюджету» розміщено матеріал «Особливості застосування платниками кодів видів пільг в процесі декларування окремих податків».Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюється новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.Загалом на сьогодні розділ «Онлайн-навчання» містить понад 340 відео, текстових та презентаційних матеріалів.В Золочівській ДПІ проведено чергові практикуми для платників щодо подання квартальної звітності та новацій законодавства.Суб`єктів господарювання проінформовано про нововведення, які запроваджені Законом України від від 18.07.2024 № 3878-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку», про оновлену форму податкової накладної та звітності по ПДВ, змін до порядку їх заповнення, відповідно до наказу Мінфіну від 09.08.2024 №400.Також зазначено завдання, визначені для ДПС Національною стратегію доходів до 2030 року щодо удосконалення податкового адміністрування, забезпечення стабільних податкових надходжень тощо.Звернуто увагу на правильність заповнення податкової звітності, застосування касових апаратів та електронних сервісів ДПС, зокрема, застосунку «Моя податкова».По завершенню заходів платникам надано практичні поради щодо електронного звітування через Електронний кабінет платника.