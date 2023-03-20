За дев’ять місяців 2024 року до зведеного бюджету від Львівщини надійшло майже 44,5 млрд гривень

До зведеного бюджету у січні – вересні 2024 року надходження по платежах, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, становлять 44465,7 млн гривень.

До загального фонду державного бюджету зібрано 23 211,0 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. В порівнянні з січнем-вереснем 2023 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 22,3% або на 4 233,1 млн гривень. Зокрема, у вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету зібрано 2 592,8 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівняно з вереснем 2023 року збір платежів до загального фонду державного бюджету збільшився на 11,1% або на 259,6 млн гривень.

У січні-вересні 2024 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 21 254,7 млн гривень. У вересні 2024 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили 2 231,1 млн гривень.



Майже 9 тисяч платників податків Львівщини припинили свою діяльність

Станом на 01.09.2024 року припинили свою діяльність 8735 платників податків, які перебували на обліку в ГУ ДПС у Львівській області, з них 694 юридичних особи та 8041 ФОП. Це в 1,9 раза менше від кількості новостворених платників податків у січні-серпні 2024 року.

Водночас, з початку 2024 року на облік поставлено 16 890 новостворених платників податків, з яких 2 110 – юридичних осіб та 14 780 – фізичних осіб-підприємців. Їх кількість зросла порівнюючи з аналогічним періодом минулого року на 116 новостворених платників податків (у січні-серпні 2023 року зареєструвалися 16 774СГ).



Податкова знижка у смартфоні

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що мобільний застосунок «Моя податкова» у розділі «Послуги» надає можливість подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки:

- оберіть «Подати декларацію про майновий стан і доходи»;

- вкажіть суму витрат відповідного виду;

- зазначте реквізити банківського рахунку (інша інформація про банківський рахунок заповниться автоматично);

- прикріпіть документи в електронному вигляді (додатки можуть бути додані у pdf-форматі або фото);

- підписуйте та надсилайте.

Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.





Платники ЄП четвертої групи не є платниками з рентної плати за спеціальне використання води

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що відповідно до п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу України платниками рентної плати за спеціальне використання води є:

- первинні водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів;

- суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Згідно з частинами другою та третьою ст. 42 Водного кодексу України від 06.06.1995 №213/95-ВР, водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі – це ті, які мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води, а також отримують воду з каналів зрошувальних і осушувальних систем, водосховищ, ставків, водогосподарських систем, каналів та водогонів (водопроводів) міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів.

Згідно з п.п. 5 п. 297.1 ст. 297 ПКУ платники єдиного податку четвертої групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води.



Використання платником єдиного рахунку

Єдиний рахунок – це рахунок, відкритий у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених ПКУ, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

Не допускається прийняття на єдиний рахунок електронних грошей.

З початком використання єдиного рахунку платник податків зобов’язаний здійснювати сплату грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, єдиного внеску, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, через єдиний рахунок, крім випадків, передбачених абзацом другим п. 35 прим. 1.1 ст. 35 прим. 1 ПКУ (абзац перший п. 35 прим. 1.3 ст. 35 прим. 1 ПКУ).

Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35 прим. 1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 321 (далі – Порядок № 321).

Пунктом 6 Порядку № 321 визначено, що повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка подається платником в електронній формі через Електронний кабінет у порядку, встановленому ст. 42 прим. 1 ПКУ.

Платник має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунка один раз протягом календарного року.

Якщо платник – юридична особа має відокремлені підрозділи, то повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка подається такою юридичною особою за кожним відокремленим підрозділом.

Використання єдиного рахунка платником розпочинається не пізніше робочого дня, що настає за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунка.

У разі відмови платника від використання єдиного рахунка таке використання припиняється починаючи з 01 січня наступного календарного року на підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка.

Інформація про рух коштів на єдиному рахунку доступна платнику в Електронному кабінеті в актуальному стані.



Термін подання ФОП – єдинником 3 групи декларації платника ЄП за три квартали 2024

Золочівська ДПІ нагадує, що податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

При цьому якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 ПКУ).

Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пп. 296.5 і 296.6 ст. 296 ПКУ (п. 296.7 ст. 296 ПКУ).

Форма податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зі змінами (далі – Декларація).

Відповідно до п. 4 розд. ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, зі змінами, електронні форми документів у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюються на вебпорталі ДПС, а саме: в рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів розміщені електронні форми Декларації, зокрема за ідентифікатором форми F0103308 (для третьої групи – квартальна) разом з додатками.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua , а також через офіційний вебпортал ДПС.

Робота у приватній частині (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету користувач має можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати податкову звітність.

Платники єдиного податку третьої групи (крім електронних резидентів (е-резидентів)) сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ст. 295 ПКУ).

Якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем (абзац тринадцятий п. 57.1 ст. 57 ПКУ).

Сплата єдиного податку (крім електронних резидентів (е-резидентів)) здійснюється за місцем податкової адреси (п. 295.4 ст. 295 ПКУ).

Отже, платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу Декларацію за три квартали 2024 року у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду з граничним терміном – 11.11.2024, строк сплати податкового зобов’язання по єдиному податку (крім електронних резидентів (е-резидентів) за третій квартал 2024 року – 19.11.2024.





Щодо реалізації Національної стратегії доходів України

Золочівська ДПІ інформує, що у грудні 2023 року Уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року, яка передбачає реформування податкової та митної політик і перегляду процесів їх адміністрування.

Національну стратегію доходів розроблено з метою забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності у період воєнного стану і після його припинення, удосконалення процесів податкового та митного адміністрування, адаптації національного податкового і митного законодавства України до законодавства ЄС. Основні положення Національної стратегії узгоджені з МВФ, враховують міжнародну практику оподаткування, євроінтеграційні процеси, рекомендації Світового банку та ОЕСР.

Національна стратегія доходів – це не законодавчий акт, який формує нові правила гри для бізнесу. Передусім це довгостроковий дороговказ у сфері податкової та митної політик та їх адміністрування, який буде реалізовуватись поетапно до 2030 року.

За дев’ять місяців її реалізації:

- Проведено необхідні кроки для набрання чинності Багатосторонньою угодою компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (MCAA CRS) та Багатосторонньою угодою компетентних органів про автоматичний обмін звітами у розрізі країн (MCAA CbC). Забезпечено відповідність національного податкового законодавства вимогам відповідних міжнародних стандартів (CRS та CbC). Також забезпечено ІТ та адміністративну спроможність компетентного органу України. У червні 2024 року Глобальний форум з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей схвалив Звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні.Глобальний форум ОЕСР високо оцінив систему управління інформаційною безпекою ДПС.

- Перша звітна кампанія для підзвітних фінансових установ завершилася 30.06.2024. Україна здійснить перший міжнародний обмін інформацією про фінансові рахунки (CRS) до 30.09.2024.

- Також 2024 рік буде першим звітним періодом, за який Україна здійснить обмін звітами в розрізі країн (CbC).

- Мінфін розробив два євроінтеграційних податкових законопроекти: стосовно поступового наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до рівня ЄС, який у червні 2024 року Верховною Радою України прийнято за основу із доопрацюванням положень;

- За підтримки Світового банку в березні розпочато незалежне Глобальне опитування платників податків через приватну частину Електронного кабінету тощо.



З 1 жовтня 2024 року – нова форма податкової накладної та розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних

Золочівська ДПІ інформує, що з 01.10.2024 набрав чинності наказ Мінфіну

України від 09.08.2024 № 400 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, яким викладено у новій редакції, зокрема:

форму податкової накладної та внесено зміни до Порядку її заповнення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (зі змінами);

форми податкової звітності з податку на додану вартість та внесено зміни до Порядку їх заповнення і подання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (зі змінами).

Відповідно до положень пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу нові форми декларацій (розрахунків) застосовуються для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення.

Таким чином застосування форм, викладених наказом Мінфіну № 400 у новій редакції, починається з:

01 жовтня 2024 року – для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які з вказаного періоду платники направляють на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (у тому числі і податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 01 жовтня 2024 року та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних);

з 01 листопада 2024 року – для податкової декларації з податку на додану вартість, тобто яка подається починаючи із звітного (податкового) періоду за жовтень 2024 року.

Також, починаючи з 01 листопада 2024 року, за новою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.



Про порядок отримання податкової знижки зазначили у податковій

В Золочівській ДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» за участі СДІ інспекції Ірини Лазорчик щодо декларування права на податкову знижку.

Під час спілкування з додзвонювачами зазначено, що податкову знижку громадяни можуть отримати, якщо вони протягом звітного 2023 року здійснювали витрати: на навчання; оплату допоміжних репродуктивних технологій; відсотки за іпотечним кредитом; внески на благодійність; страхування життя самих платників податків і членів їх сімей, орендну плату за договором оренди житла громадянами, які мають статус внутрішньо переміщених осіб та інші. Наголошено на обмеження у наданні податкової знижки та на те, що скористатись таким правом можна упродовж усього 2024 року.

Для подання декларації громадяни можуть скористатися Електронним кабінетом платника або мобільним застосунком «Моя податкова». Для роботи з цими сервісами необхідно мати «електронний ключ», який кожен бажаючий може отримати у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів.



Чи має право на податкову знижку платник, який має статус внутрішньо переміщеної особи?

Золочівська ДПІ нагадує, що фізична особа – платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи має право на податкову знижку на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором оренди житла – квартири чи будинку.

Для отримання податкової знижки необхідно подати до податкових органів декларацію про майновий стан і доходи. До декларації необхідно додати копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копію договору оренди житла, платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати, заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

Звертаємо увагу, копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, у тому числі при поданні декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку.

Платник податку має право скористатися зазначеною в п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області