Про набрання чинності Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки

Державна податкова служба України повідомляє про набрання чинності Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (далі – Багатостороння угода CRS, Угода) 28 червня 2024 року.

ДПС як компетентний орган України приєдналася до Багатосторонньої угоди CRS 19 серпня 2022 року шляхом підписання в. о. Голови Державної податкової служби України Кірієнко Тетяною Декларації про приєднання.

Відповідно до пункту 1 розділу 7 Угоди з метою набрання чинності Багатосторонньою угодою CRS Державна податкова служба України 27.06.2024 надіслала Секретаріату Координуючого органу Багатосторонньої угоди CRS (Секретаріат ОЕСР) повідомлення до Угоди згідно з визначеним цим пунктом переліком. Секретаріат Координуючого органу 28.06.2024 підтвердив отримання повідомлень та відповідно до положень підпункту 2.3 пункту 2 розділу 7 Угоди розмістив на захищеному вебсайті Організації економічного співробітництва та розвитку повідомлення України до Багатосторонньої угоди CRS.

У межах здійснення внутрішньодержавних процедур, спрямованих на набрання чинності Багатосторонньої угоди СRS, 5 серпня 2024 року ДПС одержано лист від Міністерства закордонних справ України про набрання чинності Багатосторонньої угоди СRS 28 червня 2024 року та включення Багатосторонньої угоди CRS до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Довідково:

Перший обмін інформацією про фінансові рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS з країнами-партнерами заплановано не пізніше 30 вересня 2024 року за друге півріччя 2023 року (перший звітний період). У подальшому звітним періодом вважатиметься попередній календарний рік.

Перелік юрисдикцій, з якими Україна планує обмінюватися інформацією про підзвітні фінансові рахунки, доступний за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/crs/perelik-pidzvitnih-yurisdiktsiy.



Змінився порядок взяття на облік/внесення змін/зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав

До законодавства внесені зміни і замість заявницького принципу для відокремлених підрозділів юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі постійних представництв, встановлено, що взяття на облік/внесення змін/зняття з обліку в контролюючих органах здійснюються на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Такі зміни введені в дію з 3 вересня 2024 року і внесені до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон 2464), Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон 755) законами України від 14 липня 2023 року № 3257-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави», від 18 червня 2024 року № 3813-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства».

Перенесення до Єдиного державного реєстру відомостей про існуючі та зареєстровані філії та представництва юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав, урегульоване Порядком перенесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про наявні і зареєстровані філії та представництва юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2024 року № 1004 (далі – Постанова 1004).

Тепер державна реєстрація створення, зміни даних та припинення відокремлених підрозділів юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав, має здійснюватися відповідно до Закону 755 шляхом включення відомостей до Єдиного державного реєстру за процедурами, аналогічними для юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України.

Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/825736.html



Отримати картку платника податків можна у будь-якому із Центрів обслуговування платників податкової Львівщини

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що від початку дії воєнного стану Центри обслуговування платників здійснюють сервісне обслуговування, зокрема, надання адміністративних послуг, платників податків незалежно від місця обліку. Відповідно, щоб отримати картку платника податків, громадянину слід звернутися до будь-якого з Центрів ГУ ДПС у Львівській області, розташованого найближче до місця його перебування.

У ЦОП документи опрацьовують в присутності платника. Якщо виявляють неточності, то на місці з’ясовують необхідні дані, наприклад, щодо зміни прізвища, імені, адреси проживання, отримання оригіналів та/чи дублікатів свідоцтва про народження громадянина.

Такий алгоритм роботи забезпечує уникнення подвійної реєстрації однієї особи в ДРФО, виключає повторне відвідування ЦОП та дозволяє видати картку платника податків впродовж 10 хвилин.

Довідково. Інформацію про адресу розташування ЦОП можна знайти на web-порталі Головного управління ДПС у Львівській області за посиланням: http://lv.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda



Незадекларована праця: що втрачає особа, яка працює без укладення трудового договору?

Незадекларована праця – це не тільки порушення закону, а й втрата прав і гарантій для працівників.

Якщо людина працює без трудового договору, не може розраховувати на гарантовані оплачувані відпустки, лікарняні, компенсацію в разі нещасного випадку. Вона також не має захисту від свавільного звільнення, зниження зарплати, перевантаження роботою.

Тому не дайте себе обдурити роботодавцям, які пропонують вам працювати без трудового договору, із зарплатою «в конверті» або за цивільно-правовими договорами.

Вимагайте оформлення трудових відносин відповідно до закону!

Задекларована праця – це ваше право і ваша вигода!

Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//

Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua

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Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Львівській області Телеграм: https://t.me/tax_service_Lviv

Повідомити про порушення податкового законодавства можна за допомогою чат-бота «StopViolationBot».



Відповідальність за реалізацію нікотиновмісних продуктів для орального застосування без марок встановленого зразка

З дня набрання чинності Законом України № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (тобто з 27 липня 2024 року) до суб'єктів господарювання за вчинені правопорушення застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірах, встановлених статтею 73 даного Закону, зокрема:

за виробництво та/або зберігання, та/або транспортування, та/або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без паперових марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими паперовими марками акцизного податку (крім випадків, передбачених законодавством, та випадків, якщо маркування марками акцизного податку таких алкогольних напоїв не передбачено зовнішньоекономічним договором (контрактом) - 200 відсотків вартості таких товарів (продукції), але не менше 3 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.



Ви запитували – ми відповідаємо: як подати Заяву про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов’язань та пенi в електронному вигляді?

Золочівська ДПІ інформує, що в режимі «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету створена можливість платникам подання податкової, фінансової, статистичної звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема, заяви про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов’язань та пенi (далі – Заява), і подання її до контролюючих органів.

При створенні Заяви в режимі «Введення звітності» платник самостійно встановлює фільтр за параметрами: «рік», «період», «тип форми», зокрема «J(F)13 Запити». З переліку електронних форм обирає необхідну форму Заяви (J/F 1302002), а потім відповідний територіальний орган ДПС: «регіон», «район» (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації).

У запропонованій формі необхідно заповнити відповідні поля електронного документа, підписати та надіслати Заяву, при цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично.

До Заяви платник може подати копію одного платіжного документа. Для цього у вкладці «Додатки» необхідно обрати опцію «Додати» документ довільного формату (J/F 1360102) та заповнити обов’язкові поля форми.

Оскільки у полі «Дата сплати до бюджету» Заяви вказується інформація щодо одного платіжного документа відповідно до якого була помилково або надміру сплачена сума грошових зобов’язань або пені, то з метою повернення таких сум за кількома платіжними документами, платник подає окремі Заяви за кожним платіжним документом.

Заява подається платником до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми.

Звертаємо увагу, що вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою http://cabinet.tax.gov.ua або через вебпортал ДПС після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Моя податкова» - отримання відомостей про доходи у смартфоні

Золочівська ДПІ нагадує, щоб отримати відомості про доходи необхідно завантажити в App Store/Google Play мобільний застосунок «Моя податкова», ідентифікуватися онлайн з використанням КЕП або хмарного підпису.

У розділі «Послуги» обрати «Отримати відомості про суми виплачених доходів», вказати необхідний період* та отримати результат за 5 хвилин.

Крім того нагадуємо, що швидко отримати відомості про доходи можна у меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету.

Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (по квартально), з 1 кварталу 2021 року поквартально в розрізі місяців із зазначенням номера кварталу та місяця, відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.



Реєстрація РРО/ПРРО в контролюючих органах

Для проведення розрахунків суб’єкт господарювання обирає самостійно – РРО чи ПРРО він буде застосовувати. Якщо надає перевагу ПРРО, то обирає самостійно – безоплатний ПРРО від ДПС чи комерційний ПРРО.

Безоплатний ПРРО від ДПС розміщено у відкритому доступі на відповідних цифрових платформах (завантажити можна за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/ ). Отримати роз’яснення щодо реєстрації РРО/ПРРО, з інших питань, пов’язаних із застосуванням РРО/ПРРО, можна за телефоном: 0800501007.

Подати до контролюючого органу заяву для реєстрації РРО можна в електронній або паперовій формі, для реєстрації ПРРО – виключно в електронній формі.

Форма заяви для реєстрації ПРРО знаходиться за посиланням; https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/formi-prro/



Скориставшись податковою знижкою, платник податку може повернути частину витрачених коштів

Відповідно до п. 166.1 ст. 166 Податкового кодексу України платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Водночас, існує ряд обмежень, які потрібно враховувати при використанні права на нарахування податкової знижки:

- витрати мають бути підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). Копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи (далі – декларація);

- якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься;

- податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку та резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті;

- загальна сума податкової знижки, нарахована платнику у звітному податковому році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшену з урахуванням положень п.164.6 ст.164 ПКУ, крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 цього пункту;

- сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, у разі включення до податкової знижки витрат, передбачених п.п.166.3.10 п. 166.3 ст.166 ПКУ, розраховується окремо від інших витрат та не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.



На зустрічі з платниками про дотримання норм податкового законодавства

В Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено чергову зустріч з представниками бізнес-спільноти щодо актуальних питань ведення підприємницької діяльності.

В ході заходу акцентовано увагу на своєчасності та повноті сплати податкових платежів, дотриманні вимог трудового законодавства, використання електронних сервісів. Також податківці роз’яснили питання застосування касових апаратів, подання податкової звітності в електронному вигляді.

На завершення зустрічі присутні отримали відповіді на задані запитання.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

