Платники cпрямували до місцевих скарбниць Львівщини понад 19 млрд гривень податкових платежів

За вісім місяців 2024 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівської області становили 19 023,6 млн гривень. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

Зокрема, надходження плати за землю за цей період становили 1 442,1 млн грн і в порівнянні з відповідним періодом 2023 року збільшилися на 22% або на 260,2 млн гривень.

Надходження єдиного податку становили 4 046,2 млн грн та в порівнянні з січнем-серпнем 2023 року збільшились на 31,5% або на 968,8 млн гривень.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено 718,7 млн гривень, що майже на 12% або на 76,5 млн грн більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.



Отриманий фіскальний чек – запорука захисту прав споживачів

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» із змінами.

Однак не всі платники податків сумлінно дотримуються вимог чинного законодавства.

До ДПС систематично надходять скарги громадян щодо невидачі суб’єктами господарювання розрахункових документів (фіскальних чеків), які гарантують захист прав споживачів та підтверджують легітимне походження товару при продажу побутової техніки, мобільних пристроїв та інших ґаджетів.

Наявність розрахункового документа забезпечує, зокрема, можливість обміну (заміни) у разі придбання неякісного товару та післяпродажне (гарантійне) обслуговування товарів сервісними центрами.

Суб’єкти господарювання зобов’язані видати фіскальний чек покупцю. А споживачі повинні знати, що отриманий чек – це їх захист як споживача і підтвердження сплати податків.

Якщо відмовили у видачі фіскального чека – порушили ваші права: вам відмовили у захисті. Розкажіть про це публічно або ж повідомте податкову.

Головне управління ДПС у Львівській області закликає громадян бути свідомими та нагадує про можливість у будь-який час доби, 24/7 та в будь-якому місці повідомляти податкову службу через чат-бот «StopViolationBot» у месенджері Telegram про відомі факти порушень законодавства, в тому числі незастосування РРО/ПРРО та невидачу відповідних розрахункових документів.



За вісім місяців 2024 року платникам податків Львівщини надано понад 87 тисяч адміністративних послуг

Упродовж січня ‒ серпня 2024 року платникам податків ‒ юридичним та фізичним особам Головне управління ДПС у Львівській області за напрямком податкових сервісів надало 87 464 адміністративних послуги.

Дедалі частіше платники податків надають перевагу дистанційному замовленню послуги та отримують необхідні документи, довідки, витяги тощо через електронний кабінет.

Як повідомили в управлінні податкових сервісів ГУ ДПС у Львівській області, більшість платників податків (51%) звернулися до податкового органу щодо надання адміністративних послуг у електронній формі. Тому саме так в податковій рекомендують громадянам і представникам бізнесу взаємодіяти з ДПС. Цей спосіб взаємодії є зручним та безкоштовним.

На сьогодні суб’єкти господарювання та громадяни можуть отримати 81 адміністративну послугу в 24 Центрах обслуговування платників. Крім адміністративних, ЦОПи надають консультаційні та інформаційні послуги, приймають звітність та вхідну кореспонденцію. Також платники податків мають можливість безкоштовно отримати послуги з отримання електронних довірчих послуг у пунктах обслуговування, які розміщені у ЦОП двох ДПІ області.

Податкова регіону обслуговує всіх платників податків, незалежно від місця обліку. З початку дії воєнного стану ЦОПи Головного управління ДПС у Львівській області здійснюють сервісне обслуговування (зокрема, надання адміністративних послуг) також платників податків, які перебувають на обліку у ГУ ДПС інших областей.



До якого контролюючого органу необхідно звертатись фізичним особам власникам декількох об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розміщених в різних населених пунктах, для проведення звірки даних?

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що відповідно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку; нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, контролюючий орган за податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Згідно з абзацом другим п.п. 266.7.4 п. 266.7 ст. 266 ПКУ у разі подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

Крім того, фізичні особи, з використанням кваліфікованого електронного підпису, мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в меню «ЕК для громадян»/розділ «Загальна інформація про платника»/вкладка «Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР)» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Податкова знижка для громадян у мобільному застосунку «Моя податкова»

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що мобільний застосунок «Моя податкова» у розділі «Послуги» надає можливість подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки:

- оберіть «Подати декларацію про майновий стан і доходи»;

- вкажіть суму витрат відповідного виду;

- зазначте реквізити банківського рахунку (інша інформація про банківський рахунок заповниться автоматично);

- прикріпіть документи в електронному вигляді (додатки можуть бути додані у pdf-форматі або фото);

- підписуйте та надсилайте.

Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.

Долучайтесь та використовуйте зручні податкові сервіси!



В Електронному кабінеті можна знайти інформацію про бізнес-партнера

Золочівська ДПІ нагадує, що платники податків можуть отримати податкову інформацію про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб. Щоб надати згоду на розкриття іншому платнику податків податкової інформації необхідно здійснити наступні кроки.

1.Увійти до приватної частини Електронного кабінету ( доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням КЕП, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» КЕП).

2. В меню «Згоди на передачу інформації» оберіть режим «Згода на передачу інформації контрагенту».

3. У режимі «Згода на передачу інформації контрагенту»:

- вкажіть код контрагента

- визначте вид інформації, яка буде дозволена до перегляду.

4. Підпишіть заповнену Згоду.

Щоб переглянути податкову інформацію про інших платників податків (за попередньо наданою згодою цих осіб) необхідно:

1. Обрати меню «Інформація про бізнес-партнера».

2. Вказати податковий номер платника, який надав згоду на отримання інформації.

3. Отримати витяг «Податкова інформація за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі», натиснувши «Сформувати витяг».



Допомога платникам щодо використання електронних сервісів

Нещодавно в Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено чергову зустріч з платниками щодо актуальних питань ведення бізнесу.

В ході заходу акцентовано увагу на своєчасності та повноті сплати податкових платежів, дотриманні вимог трудового законодавства, функціонування електронних сервісів.

Учасники зустрічі отримали практичні поради щодо користування Електронним кабінетом, мобільним застосунком «Моя податкова», які дозволять легко подавати декларації, перевіряти стан розгляду документів та користуватися іншими функціями, не виходячи з дому.

Також податківці нагадали про можливість реалізувати своє право на податкову знижку та відповіли на запитання присутніх.



Ви запитували – ми відповідаємо

На питання платників податків щодо декларування права на податкову знижку та функціонування електронних сервісів відповідав начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.

На всі поставлені питання в ході «гарячої лінії» були надані роз’яснення у відповідності із діючим законодавством.



Чи має право платник податку, який навчається на військовій кафедрі навчального закладу?

Відповідно до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти таким платником податку та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення та/або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, або яку влаштовано до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, якщо такого платника податку призначено відповідно опікуном, піклувальником, прийомним батьком, прийомною матір’ю, батьком-вихователем, матір’ю-вихователькою.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача)), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).

Згідно з ст. 33 Закону України від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ «Про вищу освіту» однією з складових структури вищої освіти є кафедра військової підготовки, яка проводить підготовку курсантів (слухачів, студентів) для подальшої служби на посадах сержантського, старшинського, офіцерського або начальницького складу у військових формуваннях.

Тобто, платник податку, який навчається на військовій кафедрі навчального закладу, є здобувачем професійної військової освіти, тому має право на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року на суму витрат, понесених ним на користь закладу освіти за навчання на військовій кафедрі.



Як оподатковується дохід від продажу двох або більше об’єктів рухомого майна упродовж звітного року?

Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна визначено ст. 173 Податкового кодексу Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню. При отримані фізичною особою протягом звітного (податкового) року доходу від продажу іншій фізичній особі:

- другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою: для резидентів – 5 відс., нерезидентів – 18 відсотків;

- третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою: для резидентів та нерезидентів – 18 відсотків.

Також, такий дохід, підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Нагадуємо, дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його ринкової вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області



